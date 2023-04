«En crise»: savoir écouter la révolte

Existe-t-il un espace pour laisser parler la colère ? Peut-on légitimer la révolte lorsqu’il y a injustice ? Peut-elle devenir une richesse ? Dans le cadre du festival Rencontre théâtre ados, Annick Lefebvre sonde ces questions, fouille la complexité de la notion de colère, une émotion humaine souvent réprimée et condamnée.

C’est à la demande de Talia Hallmona, metteuse en scène et directrice générale et artistique du Théâtre Fêlé —qui fête ses 10 ans cette année —, qu’Annick Lefebvre se lance dans l’écriture pour la jeunesse. Mais ce passage ne s’est pas fait sans un peu de réticence. Croyant, admet-elle au bout du fil, que ce théâtre, mis à part quelques très belles exceptions, « ne s’adressait pas frontalement aux enfants », elle n’avait pas envie de plonger dans un théâtre qu’elle trouvait quelque peu infantilisant. Mais elle accepte d’aller à la rencontre des jeunes dans des ateliers organisés par Hallmona. À la fin du processus, la metteuse en scène lui propose d’écrire sur le thème des « richesses qu’on porte en nous ». « Je me suis dit : “Si mon personnage principal est obligé de se reconstruire, s’il lui est arrivé quelque chose d’un peu immense dans sa vie, forcément, il va devoir puiser dans les richesses qu’elle porte en lui.” Ce qui m’a permis d’inventer En crise. »

Lefebvre raconte ainsi l’histoire d’une jeune fille légèrement écoanxieuse, qui, dans un moment d’énervement, bouscule sa meilleure amie, qui tombe et fait une commotion cérébrale. Les parents de cette dernière « font le choix radical d’empêcher leur fille de la revoir. C’est trop de violence, alors qu’en réalité, c’est un accident », explique Lefebvre. Une injustice qui fait monter la colère. « Quand on annonce cette décision à la fille en crise […], elle frappe sur le mur de brique et se détruit les mains », poursuit l’autrice.

Amorcée avant la pandémie, l’écriture d’En crise s’est poursuivie pendant et après le confinement, ce qui a eu une incidence sur la manière de raconter de Lefebvre. Elle réfléchissait à toute la violence qui se déverse sur les réseaux sociaux, à toute cette haine mal canalisée et se demandait comment on a pu en arriver là. « On dirait que dans l’enfance, inconsciemment ou pas, nos parents nous apprennent beaucoup à taire notre colère ou à ne pas la montrer publiquement. Donc, je me disais que, peut-être que parce que dès l’enfance on ne s’est jamais créé d’espace pour exprimer cette émotion-là, tout à coup, rendu adulte, ça finit par exploser de façon malsaine sur les réseaux sociaux. C’était un peu ça, mon chemin de pensée », explique-t-elle.

Essayer de voir ce qui est acceptable, trouver, même, dira-t-elle, une façon de célébrer la colère « parce que c’est quand même un sentiment humain qui n’est pas que négatif » participent de cette réflexion inscrite dans En crise. « Dans la pièce, ça part d’un sentiment d’amitié qui est fort, d’une rébellion contre une injustice. Il y a des colères qui sont légitimes, mais on ne les légitime jamais. C’était un peu ça, mon but. Réfléchissons collectivement à comment on peut exprimer cette émotion, que ça puisse être libérateur et nous mener plus loin, que ça puisse être constructif. Notre révolte, ça finit par être une richesse. Sans ça, on s’éteint aussi. »

Trouver le bon ton

Ce n’est pas sans difficulté qu’Annick Lefebvre s’est adonnée à ce processus d’écriture pour ce groupe d’âge, cet entre-deux qui, dit-elle, a encore un pied dans l’enfance et un autre dans l’adolescence. « Ce que je me plais à donner comme exemple, c’est mon petit frère qui, à un moment donné, jouait aux Lego, mais avait un condom dans son portefeuille. J’ai compris que dans l’écriture, c’était difficile de toucher à ça […] En fait, c’est le niveau de maturité du personnage qui devient problématique. Pour que les enfants ou les ados soient touchés — de la même façon que j’aime atteindre les spectateurs adultes quand j’écris pour tout public —, on dirait que je ne peux pas y aller avec le même coeur. Avec la même émotivité. Il faut que je trouve la zone qui va faire en sorte qu’ils ressentent les choses. Je pense que c’est ça, la difficulté, plus que de trouver le bon niveau de vocabulaire. Il faut trouver la bonne émotivité. Et le bon ton aussi », explique-t-elle.

Le bon ton, le bon angle pour rejoindre les jeunes, entamer une réflexion sur notre rapport à la révolte, mais surtout sur notre capacité à nous servir des richesses qui sont en nous pour mieux avancer, voilà le chemin parcouru par l’autrice pour mener à bien cette pièce. « De façon générale, je pense qu’il faut, pour nos enfants, pour les adultes et les aînés qu’on va devenir, vraiment réfléchir à des espaces où la colère est admise […] » Lefebvre croit qu’il faut revaloriser cet état-là dans la sphère intime, écouter, accepter la révolte de l’autre et faire tomber les oeillères. « Celui qui se choque devient le mouton noir de la gang. On a toujours des façons péjoratives de parler des gens qui s’expriment. Pourtant, c’est ça qui fait avancer le monde et qui, jusqu’à un certain point, nous garde vivants. »

Temps forts du festival La danse est à l’honneur au festival cette année. Parmi les moments forts, avec Où sont tes épaules quand tu donnes des coups de pied, Rosalie Dell’Aniello et Marie Fannie Guay présentent une oeuvre chorégraphique alliant danse et théâtre sur le thème de la sororité. À voir le 19 avril. Avec Alexis, Ample Man Danse revisite la légende d’Alexis le Trotteur, ce personnage animal de foire, admiré, épié, dans une chorégraphie sur le thème de la différence et de l’authenticité. À voir les 24 et 25 avril, toujours à la Maison des arts de Laval.

En crise Texte : Annick Lefebvre. Mise en scène : Talia Hallmona. Avec Louis-Dominique Lavigne et Kathy-Alexandra Retamal Villegas. Une production du Théâtre Fêlé. À la Maison des arts de Laval, les 17, 18 et 28 avril. 13 ans et plus.