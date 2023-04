«Deux femmes en or»: trésor restauré

L’idée a de quoi intriguer : adapter au théâtre le film de 1970Deux femmes en or, dans lequel deux reines du foyer s’affranchissent de leur quotidien soporifique en batifolant avec des commerçants itinérants et des ouvriers de passage. Qui plus est, cette pièce fera ensuite l’objet d’une transposition au grand écran. C’est que la dramaturge et scénariste Catherine Léger « aime tout » du long métrage de Claude Fournier, coécrit avec Marie-José Raymond. Ses personnages, sa folie, sa liberté, son humour, bien sûr, mais surtout le fait qu’on y aborde le désir féminin sur un ton comédique plutôt que tragique. Ici, point de grossesse imprévue, d’avortement, d’agression sexuelle ou d’héroïne punie pour ses pulsions comme l’ont été Madame Bovary et ses consoeurs littéraires. Que du plaisir !

Les personnages ne disent jamais ce à quoi on s’attend. Catherine [Léger] n’est vraiment pas dans la bien-pensance. Elle a un regard unique, différent de tout ce qu’on peut voir en ce moment ; il nous tiraille et c’est ce qui me plaît.

« J’ai l’impression qu’on n’avait peut-être pas les outils, à l’époque, avance Catherine Léger, pour réaliser que c’était vraiment inusité de montrer la sexualité féminine ainsi. » Pendules que l’autrice de Baby-sitter, de Filles en liberté et du scénario du film Charlotte a du fun, entre autres, espère bien remettre à l’heure. De l’avis d’Isabelle Brouillette, qui interprète sur les planches Florence (figure succédant à la Fernande de Monique Mercure), la dramaturge procède à partir d’une position féministe qui lui est propre : « Elle est tannante. Ses personnages ne sont pas des femmes parfaites. Elles peuvent aimer mentir, être un peu croches parce qu’elle trouve que ça donne des rôles payants au théâtre. Or, pourquoi seraient-ils réservés aux gars ? » Et sa complice, Sophie Desmarais, qui campe Violette (à la suite de Louise Turcot), d’ajouter : « Les personnages ne disent jamais ce à quoi on s’attend. Catherine n’est vraiment pas dans la bien-pensance. Elle a un regard unique, différent de tout ce qu’on peut voir en ce moment ; il nous tiraille et c’est ce qui me plaît. »

Les deux comédiennes ne doutent aucunement que le spectacle secouera le public, car elles-mêmes n’en sortent pas indemnes. Après avoir travaillé deux fois la pièce — la dernière fermeture des salles pour raisons pandémiques ayant forcé son report —, « nous continuons à avoir des discussions qui nous confrontent », reconnaît Sophie Desmarais, « qui nous challengent dans nos propres vies », précise sa complice.

Il faut dire que cette étude ludique sur la perte de désir au sein du couple, que Léger peaufine depuis quelques années déjà, s’est enrichie d’autres thèmes. Pour justifier le fait que les protagonistes se retrouvent désoeuvrées entre les quatre murs de leur foyer, alors que la profession de ménagère n’est plus la norme, il fallait imaginer des circonstances plausibles. Ainsi, Violette est en congé de maternité, tandis que Florence tente de se remettre d’un épuisement professionnel. L’autrice a saisi cette occasion pour traiter des effets des antidépresseurs et de la lactation sur les hormones, et donc sur la libido… et pour introduire le refus subversif de ces dames de s’y soumettre. « L’une cesse de prendre la médication qui doit la rendre “fonctionnelle”, et l’autre d’allaiter. Or, il y a énormément de pression, dans notre société, pour allaiter ainsi que pour aller bien, pour être efficace. Nous sommes dans une époque très rigide sur ce plan. » L’objectif : réussir sa vie. Une notion qui rebute la dramaturge, qui peine à croire que le succès mène inéluctablement au bonheur. « C’est comme un hit de drogue : tu atteins quelque chose, là, tu as l’impression que tu as réussi, que tu t’es accomplie, mais c’est éphémère et, après, ça recommence. La quête est infinie. »

De l’écran à la scène… et de nouveau à l’écran

Catherine Léger, qui a vu sa pièce Baby-sitter adaptée au cinéma par Monia Chokri l’an dernier, se dit « contente d’avoir fait le détour par le théâtre » avant que ses Deux femmes en or fassent l’objet d’un long métrage. « Ça m’a donné une liberté supplémentaire. J’ai l’impression que les contraintes du théâtre ont fait en sorte que j’ai fait exploser le dialogue. Il n’y en avait pas tant que ça dans le film, alors que, sur scène, tout passe par les mots. »

Des échanges mordants et rythmés dont Isabelle Brouillette et Sophie Desmarais disent se délecter. « C’est très rare, un texte comme ça, c’est jouissif », affirme cette dernière, qui confie aussi aimer le fait que les femmes ne sont pas « objectifiées » dans la représentation de leur sexualité, contrairement à ce qu’elle a perçu du film de Fournier : « Il s’agit d’une prise de position qui est féminine. Et je crois que cette différence est vraiment notable. On ne cherche pas à attiser le désir du spectateur. On n’est pas là-dedans du tout. »

Si le metteur en scène Philippe Lambert dirige — avec sobriété et précision, selon nos trois interviewées — la pièce, dont la distribution est complétée par Steve Laplante, Mathieu Quesnel et Charlotte Aubin, c’est la cinéaste Chloé Robichaud qui prendra le relais à l’écran. La réalisatrice de Sarah préfère la course (2013) et de Pays (2016) a également participé à la réalisation de séries télévisées humoristiques telles que Trop et Léo. « Des gens qui font de la comédie et qui ont aussi un souci de la profondeur des personnages féminins, c’est assez rare, et je pense que Chloé en fait partie. Elle est, de plus, une grande fan du film, comme moi. J’ai l’impression que c’est un match parfait », explique celle qui a récemment été élue conseillèremunicipale de Wentworth-Nord et qui se consacrera désormais, en parallèle, à son nouveau poste à temps partiel et à l’écriture. Est-il surprenant que l’autrice, qui partage depuis quelques années son temps entre cette petite ville des Laurentides et Montréal, ait eu envie de s’impliquer dans sa communauté ? Ce serait certainement faire fi de la vigueur des préoccupations sociales qui transpirent de son oeuvre.

Deux femmes en or Texte : Catherine Léger, d’après le scénario de Claude Fournier et Marie-José Raymond. Mise en scène : Philippe Lambert. Avec Isabelle Brouillette et Sophie Desmarais, Charlotte Aubin, Steve Laplante et Mathieu Quesnel. Au théâtre La Licorne, du 19 avril au 7 mai.