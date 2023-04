«Rome»: plus belle sera la chute

Huit ans après le triomphe de Richard III au TNM, Brigitte Haentjens renoue avec Shakespeare en se mesurant à cinq œuvres dont le sujet est tiré de l’histoire romaine : Le viol de Lucrèce, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus. Dès le prologue de Rome, un marathon d’une durée de 7,5 heures (y compris deux courts entractes), on comprend que la metteuse en scène et son complice, le traducteur-adaptateur Jean Marc Dalpé, ont repris là où ils avaient laissé. Sous nos yeux surgit un monde de bruit et de fureur, une société à feu et à sang. Apparaît une suite de soulèvements et d’abus de pouvoir campée avec autant de rigueur que de truculence, d’une manière aussi tragique que ludique, aussi intime que politique, aussi historique qu’actuelle.

Plus de 400 ans après leur création, les pièces romaines de Shakespeare n’ont rien perdu de leur capacité à faire émerger avec d’étonnants contrastes, selon une perspective unique, les grandes lignes de l’expérience humaine. Dans ce prodigieux creuset, Dalpé et Haentjens se saisissent des pulsions aussi bien que des idées, cherchent à rendre limpides les intentions des uns et des autres, à dépeindre les motifs de chaque faction avec le plus de clarté possible. Ils s’assurent aussi, sans forcer le trait, en québécisant la langue, en glissant ici et là de cocasses anachronismes, que leur relecture concerne le présent, qu’elle s’adresse à leurs contemporains. Précisons tout de même que les deux dernières pièces, Antoine et Cléopâtre et Titus Andronicus, versent un peu trop franchement dans la caricature et le grotesque.

Une ville métaphore

Shakespeare a fait de Rome une parfaite métaphore, une scène de théâtre, une civilisation qui, de son ascension à sa chute, permet de représenter les plus nobles vertus et les plus bas instincts de l’espèce humaine. La ville est un écrin de choix pour la tyrannie et la domination, l’impérialisme et le chaos. On y commet les pires exactions, les viols les plus atroces, les plus cruelles trahisons, les meurtres les plus brutaux. L’aventure commande un cœur solide (et un arrière-train à l’avenant) ; on ne vous fera pas croire le contraire. Heureusement, il y a ici et là des élans de solidarité, des balbutiements de démocratie, des hommes et des femmes qui commencent à entrevoir les limites de la loi du talion.

L’action se déroule aux quatre coins de la salle. Une trentaine d’interprètes issus de trois générations, des compagnons de longue date et de nouveaux venus, prêtent vie à une vaste galerie de personnages en empruntant mezzanines, passerelles et vomitoire. Établissant clairement les rapports de pouvoir, l’espace signé Anick La Bissonnière (scénographie) et Julie Basse (éclairages) est aussi épuré qu’efficace. À la fois antiques et contemporains, les costumes de Julie Charland et les accessoires de Julie Measroch sont pour beaucoup dans la beauté et la cohésion visuelle du spectacle.

Dans cette distribution, soigneusement accompagnée par Bernard Falaise et deux autres musiciens, il n’y a pas l’ombre d’un maillon faible, mais il faut reconnaître que deux interprètes se distinguent nettement. D’abord, Madeleine Sarr, qui est une Cléopâtre exceptionnelle, irrésistible, d’une drôlerie sans nom, mais aussi impitoyable, plus grande que nature et pourtant bien humaine. Au cœur de cette immense fresque, tel un cœur battant, il est un comédien doté d’un charisme inouï, d’une présence unique. Sébastien Ricard est un Coriolan dont la conviction inébranlable émeut au plus haut point. Fascinante : le mot n’est pas trop fort, son interprétation vaut à elle seule le détour du côté de l’Usine C.

Rome Texte : William Shakespeare. Traduction et adaptation : Jean Marc Dalpé. Mise en scène : Brigitte Haentjens. Une coproduction de Sibyllines et du Théâtre français du CNA. À l’Usine C, jusqu’au 23 avril, puis au théâtre Babs Asper du CNA, les 5 et 6 mai.