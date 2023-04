Duceppe honoré par le Conseil des arts de Montréal

Le Grand Prix 2023 du Conseil des arts de Montréal (CAM) est remis à Duceppe. La compagnie de théâtre fête cette année son demi-siècle de fondation. Elle a audacieusement modernisé sa programmation au cours des dernières années dans la foulée de la nomination d’une nouvelle direction artistique.

« Oui, il est toujours possible de se renouveler à 50 ans », a résumé Nathalie Maillé, directrice générale et secrétaire du CAM en présentant le lauréat du prix. Elle a aussi parlé d’« une programmation audacieuse et inclusive, qui nous ressemble et qui rassemble ».

La cérémonie avait lieu mercredi midi devant un parterre d’environ 800 convives réunis au Palais des congrès de Montréal, malgré l’atmosphère sinistre créée dans la ville par la tempête de verglas. La mairesse Plante retenue aux affaires urgentes n’a pas pu assister à la fête artistique.

Deux autres récompenses ont été distribuées. Le Festival JOAT, célébrant la danse de rue, a reçu le Prix du jury, et le Cinéma Beaubien a été honoré du Prix du public. Au total, 7068 personnes ont voté pour l’attribution de cette récompense.

Huit organismes concouraient pour le Grand Prix. Chacun reçoit 5000 $ pour sa sélection et le lauréat, une bourse de 30 000 $. Le CAM distribue ces récompenses depuis 1985.

« On reçoit cet hommage comme une reconnaissance des 50 ans de la compagnie et de nos dernières années de transformation », a dit David Laurin, codirecteur de la compagnie, en entrevue au Devoir après avoir reçu les hommages de la salle. M. Laurin, lui-même comédien et auteur, assure la codirection artistique de Duceppe depuis 2017 avec Jean-Simon Traversy. Ils avaient fondé ensemble la compagnie LAB87 en 2009.

« Plusieurs choses sont reconnues en même temps, je crois. L’ouverture dont Duceppe fait preuve dans les dernières années est appréciée. On pense aux auditions annuelles pour permettre à des acteurs de se faire une place. On reçoit des projets aussi, ce qui fait que nous ne sommes plus les seuls à lancer des innovations. »

La compagnie a instauré un programme de résidence d’auteurs québécois. Quatre pièces sont récemment sorties de cet effort avec une ouverture attendue de longue date sur la diversité montréalaise. L’autrice Nathalie Doummar, qui a écrit Mama, grand succès de la présente saison, était aussi sur scène pour accueillir le prix. Le fils du fondateur Jean Duceppe, le politicien Gilles Duceppe, était aussi présent.

« Le conseil d’administration nous a permis d’aller vers d’autres lieux avec la promesse de maintenir notre mission, c’est-à-dire de faire un théâtre accessible et populaire », a dit encore M. Laurin. L’audace s’avère payante. Le public est au rendez-vous. « Les gens se voient et se reconnaissent sur scène. Cette année, on est à 50 % de diversité culturelle. On n’a pas de quota. On n’a pas de règles fixes. On veut juste être représentatifs de Montréal et du Québec. »

Duceppe dit s’inspirer du modèle britannique en particulier, même si, en ce moment, ce milieu en arrache à cause de compressions budgétaires. « Ce modèle place les artistes dans une position qui favorise la création. Il ne concentre pas les cycles de production, au contraire, il les étend. Il cherche à répéter et à jouer plus longtemps. Il cherche même à répéter en bloc pour donner de l’oxygène aux créateurs qui peuvent faire des expérimentations avec les acteurs, réécrire la pièce, revoir la mise en scène. Les résidences d’écriture pour nous représentent l’avenir du théâtre québécois : il faut donner des moyens et des sous à des auteurs d’ici pour qu’ils écrivent des pièces d’envergure. C’est ce qui nous occupe le plus. »

M. Laurin souhaite maintenant que la relance se poursuive en plaçant l’écoresponsabilité au centre des choix de la compagnie comme au centre du milieu théâtral. « C’est ce qui nous préoccupe le plus. »