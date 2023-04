«Bonnes bonnes»: s’affranchir de son racisme intérieur

Lorsque Sophie Gee a vu la pièce Les bonnes, de Jean Genet, pour la première fois, à Londres, elle a tout de suite été fascinée par l’oeuvre. Cette pièce qui met en scène des bonnes, qui aiment leur maîtresse, mais la haïssent aussi au point de vouloir la tuer, la reliait à sa rage intérieure. Aujourd’hui, Sophie Gee présente Bonnes bonnes, au théâtre Aux Écuries, une pièce inspirée du classique de Genet.

C’est une fois établie à Montréal que la metteuse en scène sino-canadienne décide de produire une adaptation de son cru des Bonnes. Dès le début, elle travaille avec des interprètes d’origine chinoise, avec l’idée de mettre en scène la classe riche de Chine versus la classe ouvrière.

« En cours d’écriture, j’ai découvert que je voulais parler d’autre chose, que je voulais parler de mon expérience de racisme intériorisé et de racisme tout court, et de mon désir de vengeance », dit-elle en entrevue.

La famille de Sophie Gee, qui a grandi en Alberta, est pourtant au Canada depuis trois générations. Pourtant, l’autrice a toujours lutté contre la part chinoise d’elle-même pour se fondre dans la majorité blanche canadienne. « La pièce est vraiment liée à mes expériences personnelles. Je suis un personnage dans le spectacle », dit-elle.

Bonnes bonnes met donc en scène trois interprètes, toutes d’origine chinoise. Le personnage de Sophie propose à ses amies, respectivement Charo Foo Tai Wei et Meilie Ng, son adaptation cinématographique de la pièce de Genet, où ses deux amies jouent aussi les personnages de Claire et de Solange, les deux bonnes de Genet, alors que Sophie y joue le rôle de Madame.

Réunies dans la cuisine, les trois amies préparent au même moment des plats chinois. Pour Sophie Gee, cette nourriture traditionnelle chinoise, que l’on mangeait chez ses parents, est symbolique du sentiment de rejet qu’elle vivait quand elle était enfant.

« Quand j’étais jeune, les gens étaient moins habitués à voir de la nourriture chinoise. Et quand j’apportais mes lunchs à l’école, les gens disaient que je mangeais des vers », dit-elle. Elle a ensuite demandé à sa mère de ne lui faire que des sandwiches.

« Ce qui m’attire dans l’histoire des Bonnes de Genet, c’est que les bonnes jouent à Madame. Or, on essaie beaucoup d’assimiler les personnes issues de la diversité à la blancheur », dit-elle.

C’est donc la haine de soi que Sophie Gee a traquée dans le discours de ses protagonistes.

« Je pense que j’ai une rage envers la société parce que pendant que j’étais jeune, j’ai fait pas mal de choses pour cadrer dans la société. C’était pour survivre, on ne veut pas être différents quand on est des enfants. Alors, il y a encore cette rage en moi du fait que j’ai caché beaucoup de choses, j’ai caché mes origines chinoises pour mieux m’intégrer », ajoute-t-elle.

Dans Les bonnes de Genet, deux domestiques, Solange et Claire, imitent leur patronne, Madame, avant de comploter pour l’assassiner.

« Dans ma version, je pose la question : est-ce que c’est encore nécessaire d’assassiner Madame ? » poursuit Sophie Gee.

Aimer comme les Blancs

Tout le long de la pièce, les trois protagonistes valorisent des éléments culturels chinois, comme pour se venger de l’état d’infériorisation dans lequel elles se trouvent. « Pour une fois que la Chine est plus progressiste », dit Sophie, au sujet du fait qu’on trouve une animatrice transgenre en Chine et aucune au Québec. Elle relève aussi qu’en Chine, on ne dit jamais : « je t’aime ». « Avec mes parents, c’est pas des mots que je dirais », dit Meilie.

« Mais parce que tu as grandi au Canada, tu fais comme les Blancs », dit Charo à Sophie dans la pièce.

« What ? Tu es en train de dire que je fais du racisme intériorisé ? Parce que je prends mon fils dans mes bras ? » lui répond Sophie.

« Pourquoi on doit aimer comme les Blancs ? Mes parents ont pas dit : “je t’aime” », poursuit Charo.

Le pouvoir chinois grandissant

Au fur et à mesure que la pièce se déploie, les personnages s’emballent de plus en plus au sujet de leurs référents chinois, qui finissent par leur faire éprouver un réel sentiment de puissance.

« Le pouvoir de la Chine augmente, constate Sophie Gee. Les bonnes découvrent que les Chinois vont peut-être devenir les prochaines “madames”. Alors, elles commencent à rêver, et cela devient de plus en plus effrayant. »

« Nous n’avons plus besoin de Monsieur, de Madame, de personne »,disent Claire et Solange, dans la version de Sophie. Dans ce monde, rêvent-elles, le yuan serait la monnaie internationale, WeChat prendrait la place de Facebook, Huawei, celle d’Apple, les usines d’assemblage seraient à New York plutôt qu’à Shenzhen, et le mandarin serait la première langue enseignée à l’école.

Alors que la Chine gagne du pouvoir sur la scène diplomatique internationale, les parents de Sophie Gee ont vécu récemment davantage de racisme, notamment durant la crise de la COVID-19.

« Mes parents n’ont pas beaucoup vécu de violence directe liée au racisme anti-asiatique, lorsque je grandissais, mais récemment, durant la crise de la COVID-19, il y a des gens qui ont crié après eux », dit la metteuse en scène en entrevue.

Pourtant, la situation s’améliore, croit-elle. Mais elle souligne que l’acceptation des immigrants chinois par les Canadiens lui semble toujours « conditionnelle », jamais acquise pour toujours.

Minorités audibles

Pour Tamara Nguyen, qui est coautrice de la pièce, Bonnes bonnes est l’occasion de mettre en scène les minorités audibles, au-delà des minorités visibles, dont on parle généralement. Déjà, Sophie Gee, qui joue son propre rôle, est anglophone, en plus d’être d’origine asiatique.

« Moi et Sophie, on a toutes les deux une expérience similaire. On est toutes les deux d’origine asiatique, et on a vécu ce racisme », dit Tamara Nguyen en entrevue.

Selon elle, les gens qui parlent avec un fort accent peuvent être considérés, dans la société, comme moins intelligents. Dans l’introduction des personnages de la pièce, on peut lire que Sophie « parle anglais, français avec beaucoup d’erreurs et un peu mandarin ». Meilie, pour sa part, « ne parle aucune langue chinoise, mais parle français et anglais parfaitement ». Charo, quant à elle « parle français et anglais avec quelques erreurs et parle parfaitement mandarin ».

Au sujet de Charo, Tamara Nguyen dit : « Le temps qu’elle trouve les bons mots [en français ou en anglais], elle a l’impression que les gens ne la prennent pas au sérieux ».

Avec son titre, Bonnes bonnes, Sophie dit vouloir souligner comment les femmes chinoises sont souvent considérées comme des femmes soumises, bonnes à faire des bonnes, en quelque sorte. « Bonnes bonnes, c’est proche de bonbon, dit-elle. Les femmes chinoises sont vues comme sweet, petites, jolies et pas très intelligentes », dit-elle.

Bonnes bonnes Texte : Sophie Gee et Tamara Nguyen. Mise en scène : Sophie Gee. Avec Sophie Gee, Charo Foo Tai Wei et Meilie Ng. Au théâtre Aux Écuries, du 11 au 22 avril.