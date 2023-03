La technologie au service des oeuvres

Ce texte fait partie du cahier spécial Théâtre

Les agressions sexuelles vécues par les femmes vivant avec un handicap : difficile d’imaginer un sujet plus difficile pour créer une pièce de théâtre. C’est pourtant le défi que s’est donné Catherine Bourgeois, directrice générale et artistique de la compagnie Joe Jack et John, avec la pièceViolette. Et c’est grâce à l’intégration de technologies qu’elle a réussi à relever ce défi.

« Joe Jack et John s’intéresse toujours au renouvellement de la forme théâtrale, indique d’emblée Catherine Bourgeois. Historiquement, nous sommes plutôt dans le low-tech, mais avec cette thématique, je voulais une forme très intime, et c’est ce qui nous a menés vers la réalité virtuelle. »

Violette, c’est en fait une femme vivant avec un handicap qui reçoit un spectateur ou une spectatrice à la fois dans sa chambre. « L’univers déployé par la réalité virtuelle est un réalisme magique, où l’on voit aussi apparaître des éléments du conte, raconte Catherine Bourgeois. Ils permettent de parler d’éléments très durs, mais de manière très illustrée et poétique plutôt que d’être dans un rapport frontal, graphique. »

Alors que la créatrice est consciente que la réalité virtuelle a bénéficié d’un développement très rapide en raison des jeux vidéo et de la pornographie, deux milieux « qu’on ne peut pas définir comme étant féministes », elle se réjouit de l’utiliser « pour libérer la parole des femmes ».

Violette, qui offre ses dernières représentations en avril à Montréal, a d’abord été créée en version bêta, à très petit budget, pour le festival OFFTA en 2018. « Cette expérience, qui se déroulait dans mon appartement, a permis à l’équipe de comprendre et de s’approprier le projet », explique Catherine Bourgeois.

Ensuite, Violette a bénéficié du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, grâce au programme Exploration et déploiement numérique. La nouvelle version a été filmée en 2019 pour être présentée au printemps 2020, mais elle a été reportée à 2021 en raison de la pandémie. « Un spectateur à la fois dans une petite cabine : c’était finalement très pandémique tout ça, se remémore Catherine en riant. Cela avait l’air arrangé avec le gars des vues. »

De l’intimiste au flamboyant

Si le numérique donne à Violette son côté très intimiste, les technologies peuvent aussi amener un aspect éblouissant à une oeuvre, remarque Mireille Camier, metteuse en scène, comédienne et membre du comité numérique du Conseil québécois du théâtre (CQT). « De grosses projections vidéo peuvent par exemple être très galvanisantes et permettre de faire découvrir l’oeuvre à de nouveaux publics, explique-t-elle. D’ailleurs, il y a toujours eu un côté grandiose et flamboyant au théâtre. Il suffit de penser aux Grecs qui faisaient apparaître des dieux avec des machines. »

Elle mentionne aussi Le bal de Paris, spectacle de la chorégraphe et metteuse en scène franco-espagnole Blanca Li primé à la Mostra de Venise en 2021, qui intègre la réalité virtuelle. « Les spectateurs sont invités à un grand bal, portent une robe dessinée par Chanel et peuvent danser dans cette véritable expérience immersive, décrit Mireille Camier. Des acteurs ont préenregistré une performance, tandis que d’autres sont physiquement sur place. C’est à la fois grandiose et très humain parce que les gens sont invités à être ensemble et à se toucher, même si c’est grâce à un casque de réalité virtuelle. »

Les technologies peuvent aussi bonifier une oeuvre, souligne la metteuse en scène. « Par exemple, la diffusion de la pièce québécoise J’aime Hydrosous forme de balados a aidé à la faire connaître à un autre public, qui a voulu par la suite la voir en salle », précise-t-elle.

Les possibilités autour du numérique sont pratiquement infinies, mais le milieu du théâtre québécois se pose beaucoup de questions sur le sujet. C’est la raison pour laquelle le Conseil québécois du théâtre a créé un comité numérique qui organise différentes formations et différents événements pour les créateurs. « Il y a de plus en plus de technologies qui sont disponibles, mais elles peuvent faire peur, et d’ailleurs, plusieurs personnes les connaissent mal, affirme Mireille Camier. Mais ces technologies sont des outils qu’il faut connaître, et on doit pouvoir évaluer lorsqu’elles pourraient venir apporter un plus à une oeuvre. »

Rendre le théâtre plus découvrable

Le comité numérique du CQT réfléchit aussi sur les données. « Nous cherchons à savoir comment nous pouvons rendre le théâtre plus découvrable grâce à Internet, explique Mireille Camier. Par exemple, quelles sont les pièces présentées ce soir ? Ce n’est pas si évident à trouver. »

Les différents organismes actifs dans le domaine du théâtre ont bien sûr avantage à joindre leurs forces pour avancer. « Comme chaque organisme cherche des outils pour être plus efficace, c’est important qu’ils en parlent ensemble pour partager leurs connaissances et éviter de travailler en double, indique la créatrice. C’est comme ça que le milieu du théâtre sera plus fort. »

