«La traversée du siècle» rassemble sept théâtres

Pour une rare fois, sept théâtres montréalais s’entendent pour présenter, les uns après les autres, une même pièce. Il s’agit de La traversée du siècle, une adaptation de l’oeuvre de Michel Tremblay réalisée par Alice Ronfard. Ravis de voir cette collaboration unique en son genre se concrétiser, les théâtres participants n’excluent pas de renouveler l’expérience.

« C’est une collaboration qui allait de soi. On se serait battu sinon pour l’avoir ! », a lancé en riant la directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), Lorraine Pintal, lors de l’annonce de la nouvelle lundi matin. C’est dans son établissement que la tournée achèvera le 29 juin 2024.

Chaque théâtre participant offrira une seule et unique représentation du spectacle au cours de l’année 2023-2024. Avant de passer au TNM, la pièce jouera au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTDA) (26 août 2023), à l’Espace Libre (2 septembre 2023), à La Licorne (20 avril 2024), au Quat’sous (25 mai 2024), au Rideau Vert (8 juin 2024) et chez Duceppe (15 juin 2024). Tous les théâtres se sont entendus sur un tarif fixe de 90 $ la place et lanceront la vente de billets à compter du 14 avril prochain.

« Se limiter à un seul théâtre, ça ne marchait pas. Il fallait faire une traversée des théâtres avec notre auteur national. Cette pièce, c’est un moment culturel important, ça raconte l’histoire de nos arrière-grands-mères, de nos grands-mères, de nos mères. Ça nous raconte cette histoire-là », explique Sylvain Bélanger, codirecteur général et directeur artistique du CTDA.

Cette collaboration unique vient ainsi non seulement rendre hommage au talent de Michel Tremblay — qui a soufflé ses 80 bougies l’an dernier — mais aussi « connecter les Québécois avec leur histoire », selon lui.

Transmettre

La traversée du siècle se veut un condensé de l’oeuvre foisonnante du célèbre auteur qui s’étend sur presque six décennies, plus de 30 romans et autant de pièces de théâtre. L’adaptation d’Alice Ronfard s’intéresse à la vie et au destin de trois femmes, Victoire, Albertine et Thérèse, trois personnages phares de l’oeuvre Tremblay. On y retrouve des thèmes chers à ce dernier tels que la place des femmes, le désir d’émancipation, l’homosexualité, le métissage ou encore la transcendance des genres.

Le spectacle d’une durée de 12 heures rassemble plus d’une vingtaine d’artistes sur les planches. Le texte avait déjà fait l’objet d’une première lecture-évènement à l’Espace Libre le 27 août dernier. « Je l’ai vécu comme spectateur ce jour-là et j’ai vraiment vécu une expérience qui m’a traversée pendant des semaines, des mois plus tard », a souligné Félix-Antoine Boutin, qui est devenu en décembre dernier le nouveau codirecteur général et directeur artistique d’Espace Libre. Il ne doute pas une seconde du succès à venir des prochaines représentations.

« Pour moi, c’est un rêve qui se concrétise », a confié pour sa part la metteuse en scène Alice Ronfard, aussi présente à la conférence de presse lundi. Elle a indiqué que la pièce est le fruit de trois ans et demi de travail en collaboration avec André Brassard. « On a commencé par lire les romans et je suis vite devenue folle, hystérique avec l’univers de Tremblay. Mes amis arrivaient chez moi et il y avait des post-it partout, des fax, des photocopies », se souvient-elle.

Aujourd’hui, elle se réjouit de voir la pièce programmée dans autant de théâtres, même si elle ne peut partager ce moment avec André Brassard, décédé en octobre dernier. « Vers la fin, il n’en pouvait plus. J’ai senti la responsabilité de la transmission. C’est ça qui me porte, cette idée de transmettre non seulement l’oeuvre de ce grand auteur [Michel Tremblay] qui va nous quitter à un moment donné, et d’André Brassard », a-t-elle ajouté, émue aux larmes.

Alice Ronfard a par ailleurs annoncé que La traversée du siècle, après avoir pris la forme d’une pièce de théâtre et d’un balado, se matérialisera en un livre publié aux éditions Leméac au mois d’août prochain.

D’autres collaborations à venir ?

Unique en son genre, cette collaboration entre plusieurs théâtres pourrait-elle se reproduire ? « Ça dépend toujours du projet, de l’oeuvre », souligne Félix-Antoine Boutin d’Espace libre. Il ne ferme pas la porte à l’idée mais se montre hésitant : « ça va peut-être faire des petits mais il ne faut pas forcer les choses. »

Même son de cloche du côté de France Villeneuve, codirectrice générale du Quat’Sous. « Dans ce cas-ci, on a un projet fédérateur. On a tous déjà eu des créations de Michel Tremblay. Mais en général, tous les théâtres sont différents. C’est difficile de trouver un auteur qui nous rassemble tous. »

Lorraine Pintal, du TNM, se montre bien plus motivée à répéter l’expérience. « J’ose espérer que ça recommence et que ce soit autour de l’oeuvre d’une femme cette fois. Pourquoi pas Marie-Claire Blais ? », laisse-t-elle tomber, lançant une perche à ses collègues.