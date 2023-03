«Abraham Lincoln va au théâtre»: mourir sur scène

À 68 ans, après avoir donné à la dramaturgie québécoise certaines de ses pièces les plus singulières, certaines de ses oeuvres les plus audacieuses sur le plan formel, Larry Tremblay fait enfin son entrée au théâtre du Nouveau Monde. Mise en scène par Catherine Vidal, quinze ans après avoir été créée par Claude Poissant sous la bannière du Théâtre PÀP, Abraham Lincoln va au théâtre est une pièce vertigineuse, une plongée terrible et néanmoins époustouflante dans les spectaculaires paradoxes de l’Amérique.

Pourquoi le 14 avril 1865, pendant une représentation de la pièce Our American Cousin au Ford’s Theatre de Washington, le comédien John Wilkes Booth a-t-il assassiné le président Abraham Lincoln ? Pour trouver une réponse à cette question qui le taraude, bien entendu en employant les moyens du théâtre, le metteur en scène Marc Killman (Bruno Marcil), notre contemporain, fait appel à deux comédiens, Léonard (Mani Soleymanlou) et Christian (Luc Bourgeois). Lorsque Killman meurt en pleine répétition, c’est Sébastien Johnson (Didier Lucien) qui est engagé pour mener le projet à terme. Notons qu’au moment même où Lincoln est convié sur la scène du TNM, Edmond Rostand est évoqué au Rideau vert et Louis II, roi de Bavière, au théâtre Denise-Pelletier. Trois pièces québécoises à l’affiche en même temps se servent de personnages historiques afin d’éclairer le présent.

Questions identitaires

Après The Dragonfly of Chicoutimi et Le ventriloque, Larry Tremblay offrait avec Abraham Lincoln va au théâtre ce qui est encore aujourd’hui la plus ingénieuse de ses quêtes identitaires, un collier de mises en abyme loufoques et inquiétantes, un espace où les vérités, à tout coup momentanées, s’emboîtent aussi impeccablement que des poupées russes. C’est un récit alambiqué, mais où rien n’est laissé au hasard ; une aventure pleine de rebondissements, mais où le comique et le tragique ne se quittent jamais d’une semelle ; une cascade de révélations, mais où le masque tombe toujours pour dévoiler… un autre masque. Reconnaissons tout de même que, dans le dernier tiers de ce spectacle de tout près de deux heures, le dispositif, aussi maîtrisé soit-il, devient un brin lassant.

Parmi les nombreux alter ego qui s’invitent dans la salle de répétitions, il faut mentionner Laurel et Hardy, le célèbre duo comique en activité de 1927 à 1955. À Christian, le comédien, Marc, le metteur en scène, dit : « Je veux que tu joues Stan Laurel jouant John Wilkes Booth s’apprêtant à assassiner la statue d’Abraham Lincoln. » Voilà qui donne une idée de la manière dont les identités ne cessent de s’emboîter dans ce jeu de massacre que Catherine Vidal a choisi de camper dans un environnement sobre, un miroir aux alouettes partiellement ennuagé, un espace aux reflets trompeurs grâce auquel Geneviève Lizotte (scénographie) et Étienne Boucher (éclairages) accentuent habilement le dédoublement des êtres.

Pour épouser le caractère burlesque de l’oeuvre, la metteuse en scène a eu recours à des projections vidéo dont on se contentera de dire qu’elles suscitent des rires plutôt gras. Alors que les interprétations de Bruno Marcil et de Dider Lucien offrent assez peu de raisons de se réjouir, celles de Mani Soleymanlou et de Luc Bourgeois sont irrésistibles de rigueur et de complicité. À la précision de la langue, à la clarté du message, à la truculence des compositions, ne versant jamais dans le cabotinage, se greffe le riche langage corporel dont les personnages sont dotés. On reconnaît bien là la patte unique de la chorégraphe Mélanie Demers à la mise en mouvement. Après Chapitres de la chute et Au sommet de la montagne, ce spectacle permet à Catherine Vidal de poursuivre sa réflexion sur l’envers du rêve américain, un cycle auquel on souhaite vivement que d’autres volets s’ajoutent.

Abraham Lincoln va au théâtre Texte : Larry Tremblay. Mise en scène : Catherine Vidal. Au TNM, jusqu’au 8 avril.