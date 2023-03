«D.écimées»: l’histoire en creux

Quête des origines, D.écimées explore les méandres de l’adoption et ses conséquences dans la durée pour des enfants devenus adultes. Puisant dans le trajet de l’autrice et metteuse en scène Marie-Eve Chabot Lortie, la pièce rassemble le travail patient de ramener à la surface une histoire qui, pour mille raisons et par autant de détours, se sera longtemps dérobée.

D.écimées donne à suivre les interrogations de Marie-Anne (Myriam Lenfesty) qui, devant la nouvelle inattendue que sa mère a été adoptée, lancera une exploration tardive sur les origines de celle qui l’a mise au monde, sur les siennes aussi bien. Quelques documents des services sociaux offriront de premières pistes bien minces, les démarches rencontrant surtout les résistances d’une famille tissée serrée qui, avec les années, semble s’être consolidée autour de la blessure.

C’est surtout à cette fracture mal guérie que se heurtera le travail de terrain, des groupes de recherche aux tests d’ADN, la science en renfort pour remonter au fil cassé. Cette quête, pour une première partie seulement, pourra laisser à distance celle ou celui qui ne serait pas ce que la pièce appelle un « saumon », naturellement désireux de remonter à la source. Une présentation plus élaborée des motivations de Marie-Anne, à notre sens du moins, aurait permis une approche plus aisée de son trouble et de la valeur, pour elle, d’une telle quête.

Sur scène, de petites stations servent d’arrêts au bouleversement familial, auquel se grefferont plusieurs pas de côté — espaces pour le jeu où se déploient de belles folies dans les rôles secondaires, avant un retour au foyer. Les lieux redeviennent alors ceux de la vie la plus courante, le mobilier tout en bois (Dominique Giguère) trouant une percée muette dans la trame du quotidien, évoquant discrètement la terre et les racines à prendre.

Arbre généalogique

De plain-pied dans le théâtre documentaire, cette création trouvera des échos dans l’histoire sociale récente et dans la révision, ces dernières années, du cadre législatif québécois : le projet de loi no 113 est venu modifier les règles en matière de confidentialité dans les dossiers d’adoption, permettant notamment aux personnes adoptées d’obtenir sur leurs parents biologiques des renseignements auparavant inaccessibles.

Suivant le trajet personnel de l’autrice, le récit fera par ailleurs écho à des événements plus lointains — de nombreux enfants québécois donnés en adoption au milieu du XXe siècle, notamment. Ce contexte historique, joliment projeté en fond de scène, s’il est présenté en simple survol, aura l’avantage de ne devenir à aucun moment didactique.

Entre récit intime et contexte plus large, la pièce placera ses lumières les plus belles quand, ici et là, elle en viendra à remailler tranquillement une autre histoire que l’histoire officielle, retraçant à petits pas les ramifications d’une généalogie qui n’a rien à voir avec le nom de famille — et cette histoire, pour beaucoup, est une histoire de femmes.

Sans que le spectacle le souligne outre mesure, il faut bien voir que ce sont elles qui, donnant sa conjugaison au titre, forment le coeur du récit : de la fille à la mère à la grand-mère, la quête des origines est ici celle de la matrie. Le hasard veut que cette quête soit aussi celle d’un récit resté sans mots : narration difficile à faire quand, muette, elle n’a eu parfois pour creuset que le plus immédiat de la chair, le thème du corps traversant la pièce. Sera évoqué le poids des caresses — ou de leur absence —, des expressions comme « peau à peau » résonnant avec force.

Au final, la parole elle-même reste toutefois fragile. Ce constat prend une résonance particulière lorsque la quête des origines, de façon peu soulignée là encore, rejoint la réalité autochtone, lorsque le nom de famille bien français remonte à des sources inattendues. Pour tous ces silences qui cherchent encore, des espaces de mouvement et de danse (Jean-François Duke) viendront en renfort, dans le geste précaire de faire apparaître une autre histoire, une histoire en creux.

D.écimées Texte et mise en scène : Marie-Eve Chabot Lortie. Avec Lise Castonguay, Catherine Côté, Catherine Dagenais-Savard, Éric Leblanc, Myriam Lenfesty, Jocelyn Paré, Élie St-Cyr et Agnès Zacharie. Une production des Gorgones, au Périscope, jusqu’au 1er avril