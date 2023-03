«Tony vend des billets»: Tony est un sage

Nous connaissons tous un Tony. C’est à lui que rend hommage l’acteur et dramaturge Maxime Brillon dans Tony vend des billets, courte pièce produite par la jeune compagnie Collectif Tôle, dont il est le cofondateur. « Tony existe, la personne qui m’a inspiré ce personnage existe, assure Brillon. C’était un collègue de travail, qui est devenu un ami et que j’adore. Et c’est en fait ce type qu’on trouve dans toute entreprise : il y a toujours une espèce de Tony où, si tu le retires tout s’écroule. Le pilier de l’entreprise, celui qui fait vraiment tourner la machine, celui qui veillera à son poste jusqu’au bout, qui défend le fort. »

Et ce fort, on l’aura compris, est une billetterie. Maxime Brillon y a travaillé pendant huit ans, en menant ses études en scénarisation et création littéraire, puis en interprétation théâtrale. Dans Tony vend des billets, « j’ai combiné huit ans d’expérience de travail en un spectacle de cinquante minutes, l’histoire se déroulant dans la billetterie en temps réel », avec le vétéran Tony et l’apprenti guichetier Jazz, « qui en est à sa première journée de formation ».

Ce qui arrive à Jazz dans la pièce, Maxime l’a vécu. À sa première journée au boulot, un musicien annule le concert qu’il devait donner. « Ça a été l’enfer ! Or, dans mon récit, j’ai greffé une autre chose qui m’est arrivée : la fois où un DJ avait aussi annulé sa performance parce qu’il n’avait pas passé les douanes, mais où le producteur l’avait remplacé par un autre DJ qui allait jouer ses morceaux à sa place. Je m’étais dit : “Ça n’a pas de bon sens !” » Heureusement, Tony était là pour gérer la situation, avec toute la maîtrise de celui qui connaît la chanson.

« Souvent, lorsque j’écris, j’entends de la musique ou un rythme dans ma tête, explique Maxime Brillon. La musique s’incruste naturellement dans mon travail ; avec Carl Matthieu [Neher, musicien, compositeur, cofondateur de Tôle], on travaille en symbiose. Les membres du collectif, dont Marie-Ève Groulx [metteuse en scène de Tony vend des billets], on est des patenteux, tous des artistes visuels qui construisent des machines. »

Par la force des choses, Maxime Brillon s’est intéressé au codage informatique ; pour Tony vend des billets, il s’est familiarisé avec Arduino, une entreprise de nouvelles technologies spécialisée dans des microcontrôleurs qui turbinent avec ses propres logiciels open source, lesquels s’articulent grâce au langage informatique Arduino IDE, basé sur C ++ (pour résumer grossièrement). L’outil lui « permet en fait de contrôler à [sa] guise le moteur d’imprimantes à billets », précise Brillon. « En accélérant ou en ralentissant leurs moteurs, on peut ainsi les faire “chanter”, en quelque sorte. » Et les faire parler. Dans la pièce, chaque client appelant au numéro de téléphone de la billetterie pour régler un problème est interprété par une imprimante à billets.

Dans le ventre de « Ticket Faster »

Cette comédie théâtrale et étrangement musicale est donc campée dans un bureau, avec ce personnage de Tony — incarné par trois acteurs différents — qu’on devine aussi débrouillard que coloré. Ça fait penser à la série culte The Office, caricature de la vie au boulot : « On est un peu dans cet esprit, convient Maxime. The Office, Clerks [comédie de Kevin Smith, 1994] en moins niaiseux, à la différence qu’il y a un peu moins d’ironie. C’est senti, il y a de l’espoir, de la poésie et de l’amour, même si la machine est grosse et qu’elle nous avale tous. »

Car en sous-texte, Maxime Brillon pose un regard critique sur ce maillon essentiel de l’industrie du spectacle qu’est le commerce des billets, que l’auteur connaît intimement. Il y travaillait au guichet durant ces années où le promoteur Evenko, alors entièrement détenu par la famille Molson, étendait son emprise sur les salles de spectacle de la métropole. « Ce qui fait qu’un peu tout le monde dans ce milieu est géré à partir du Centre Bell. Ça fait beaucoup de lieux différents, avec leurs particularités propres, à gérer en même temps — tu ne peux gérer une billetterie de théâtre comme celle de L’Astral ou du Métropolis », comme on appelait ces salles du temps où Maxime faisait imprimer les billets et répondait aux plaintes de la clientèle.

Parce que la machine grince, a-t-il constaté, par sa propre expérience et en s’inspirant de l’ouvrage Ticket Masters: The Rise of the Concert Industry and How the Public Got Scalped, des journalistes Dean Budnick et Josh Baron (Plume, 2012). « Un livre incroyable, dit Brillon. Il s’agit d’une enquête approfondie sur l’histoire de la billetterie, de son automatisation et de la mainmise de Ticketmaster [aujourd’hui propriété de la multinationale du spectacle Live Nation] sur toutes les étapes de la production et de la commercialisation d’un spectacle. »

« S’il y a une vision globale dans Tony vend des billets, c’est que le processus de vendre des billets est organisé pour nous faire oublier qu’il y a des gens derrière la machine mais qu’à la fin, on aura toujours besoin de quelqu’un derrière un comptoir » pour répondre au client. Et le risque que court une industrie, celle du spectacle, lorsqu’une entreprise en possède le contrôle quasi total. « Tony dénonce frontalement le monopole de « Ticket Faster » et de « Live Ovation » dans le spectacle ». Tony est un sage.

Tony vend des billets Texte : Maxime Brillon. Mise en scène : Marie-Ève Groulx. Avec Fabiola Nyrva Aladin, Justin Laramée, Joanie Martel, Dominick Rustam. Au théâtre Duceppe, jusqu’au 7 avril.