«Châteaux du ciel»: le règne de l’imaginaire

Marie-Claude Verdier porte ce texte sur le roi Louis II de Bavière depuis pratiquement deux décennies. On pourrait s’étonner de voir cette amatrice d’univers de genre, lauréate du prix Michel-Tremblay 2022 pour sa pièce de science-fiction Seeker, s’intéresser à un personnage historique. Mais c’est dans un jeu vidéo — une histoire fantastique avec un loup-garou ! —, donc dans ces mondes imaginaires dont la créatrice est friande, qu’elle a d’abord découvert Ludwig.

L’adolescente d’alors avait été conquise, et inspirée, par cet être « en quête d’absolu, qui voulait être dans un monde imaginaire. C’était un peu un geek avant la lettre. Il était un grand fan des opéras de chevaliers. Il a grandi dans une famille avec une mythologie très forte : on disait aux Wittelsbach que leur lignée descendait des fées. Et en plus, il arrive en plein XIXe siècle, à la fin de l’époque romantique, donc dans un mouvement d’exaltation médiévale, autour d’un Moyen Âge fantasmé. »

À 17 ans, Marie-Claude Verdier a donc appris l’allemand, a été accueillie, grâce à un programme du Goethe-Institut, au sein d’une famille dans un village bavarois, et est allée visiter les somptueux châteaux que le monarque avait fait construire.

Louis II de Bavière est une figure qui ne cesse de fasciner les artistes. Pourquoi ce personnage historique, monté sur le trône à 19 ans, en 1864, est-il intéressant aujourd’hui ? La dramaturge répond par un aphorisme d’Oscar Wilde. Alors en tournée en Amérique, on lui avait demandé : « Pourquoi pensez-vous que la jeunesse américaine est si violente ? » Il aurait rétorqué avec cette boutade : « C’est simple : parce que votre papier peint est si laid. » Pour l’autrice, Ludwig « dénonce l’idée que la beauté est seulement pour une certaine classe, une élite, et en même temps que toute beauté est suspecte. Son programme de règne est basé sur la beauté, l’éducation, la non-violence. Il refuse la guerre. Il [l’a faite] parce qu’il y était obligé, pris dans des traités. Mais c’est un personnage complexe, parce que même s’il refuse la violence, il est un être profondément violent. »

Citant l’essai québécois de Marie-Hélène Voyer sur le patrimoine, L’habitude des ruines, Verdier souhaitait donc parler de cette beauté qui est « toujours le parent pauvre, la chose qu’on ne prend jamais au sérieux ». Contrairement à l’Allemagne, justement, « nos écoles secondaires sont particulièrement laides, sans lumière ». Elle déplore l’absence d’une politique qui inciterait nos lieux publics à avoir un « souci d’élégance. Pour le bien commun » !

Grand mécène artistique, Ludwig, lui, a soutenu le compositeur Richard Wagner, alors en disgrâce, a fait bâtir des théâtres, en plus de ses châteaux de rêve, « qui ont tous été construits par des scénographes. Alors je trouvais intéressant d’amener ce roi-là au théâtre, lui qui a tant voulu se projeter dans les théâtres, et qui ne faisait des représentations que pour lui-même ».

Romantique

Marie-Claude Verdier a fait lire Châteaux du ciel à Claude Poissant, le directeur artistique du théâtre Denise-Pelletier (TDP), là où elle-même avait connu ses débuts d’autrice à l’adolescence (grâce à un conte choisi pour Les nouveaux Zurbains). La pièce a fait l’objet d’une « belle collaboration » avec le metteur en scène, qui a monté plusieurs textes de la période romantique, « donc qui comprend bien l’univers que j’essayais d’amener ».

L’autrice a pris un grand plaisir à se couler dans le style du drame romantique. « Il y avait quelque chose de vraiment enlevant de pouvoir se permettre d’aller dans des épanchements de passion, et dans une certaine langue. » Pour ce faire, elle dit avoir été inspirée par les Victor Hugo et Friedrich von Schiller, mais aussi un peu par la permission que s’était offerte Michel Marc Bouchard en créant Christine, la reine-garçon. « Je trouve parfois qu’on ne se donne pas cette liberté-là, de parler d’une figure du passé pour traiter du présent. Comme si on était pris dans le présent. » Car qu’elle se serve du futur ou du passé, comme ici, il s’agit toujours pour Verdier d’une volonté de parler d’aujourd’hui.

Et, jeune, elle-même avait vibré devant les passions, les personnages plus grands que nature d’une pièce romantique de Hugo, montée au TDP par Poissant. « J’étais contente de pouvoir amener Ludwig là. Si des jeunes vivent ce que moi j’ai vécu en voyant Lucrèce Borgia, je serai très heureuse. »

Elle estime aussi que les spectateurs ados pourront apprécier ce personnage idéaliste qui se fait offrir, à 19 ans, le rare luxe d’un pouvoir lui donnant les moyens de ses ambitions. Un jeune dirigeant « qui arrive et bouscule l’ordre établi, qui avait une volonté de changement ».

De Wagner à Sissi

L’auteur et comédien Dany Boudreault, qui interprète le rôle principal, accompagne depuis longtemps la création, ayant participé aux ateliers très tôt. « Pour moi, c’était très clair qu’il allait jouer Ludwig, qu’il avait complètement saisi ce que je souhaitais faire. »

Comptant une galerie de personnages tirés de figures historiques majeures, de Wagner au chancelier Bismarck — qui vise alors à unifier l’Allemagne —, le spectacle commande également une vaste distribution. L’autrice de Seeker passe donc d’un duo très intimiste à une fresque à 12 personnages. « J’aime le caractère épique, le foisonnement du théâtre romantique. »

De plus, à travers ses recherches, Marie-Claude Verdier a réalisé qu’elleaurait « pu écrire une pièce sur chacune des personnes » de la famille de Louis II. Elle mentionne sa tante Alexandra, affligée par le trouble mental de l’illusion de verre, « où les gens pensaient que leurs os étaient faits de verre » (elle croyait plutôt porter un piano de cristal dans ses entrailles !). Son frère Othon, traumatisé par sa participation aux horreurs de la guerre de 1870, « premier conflit où on utilise des armes industrielles. […] C’est son Vietnam à lui ». Sans oublier l’impératrice Sissi d’Autriche, la cousine que Ludwig aimait tant. L’autrice parle avec un luxe de détails de cette matière qui la passionne visiblement.

Et à travers sa relation avec son aide de camp, on entrevoit la sexualité de Louis II, qui a eu plusieurs amants. Mais ses carnets étant gardés par sa famille, cette identité du roi demeure « assez secrète ». « Et même encore aujourd’hui, c’est un tabou. La Bavière est quand même un endroit plutôt conservateur. Même si [les Bavarois] demeurent très attachés à Ludwig, cet aspect-là de sa personnalité reste assez caché. »

Le monarque était aussi très religieux, avec une quête de transcendance qui l’opposait probablement à ses désirs charnels. S’inspirant beaucoup de récits médiévaux, la dramaturge, elle, a voulu assimiler son protagoniste à Parsifal — Ludwig était un fan de l’opéra de Wagner —, ce guerrier qui, dans les contes, apparaît comme un « chevalier mystique ».

Décédé à 40 ans, dans des circonstances nébuleuses (« ces morts jeunes et mystérieuses créent une légende »), Ludwig préférait l’imaginaire et le rêve au réel. Ce qui semble assez atypique pour un dirigeant. « En même temps, c’est une figure monarchique. Et les monarques, c’est un peu ça, leur travail : d’être un symbole. »

Par-delà les réserves et critiques qu’on peut avoir par ailleurs face à la monarchie, Marie-Claude Verdier fait remarquer que pour les Anglais, la reine Élisabeth II portait « cette idée de donner un exemple pour qu’on soit le meilleur de nous-mêmes, au-delà d’une certaine politique. Il y a plein de bémols à faire là-dessus. Mais que quelqu’un dans l’État nous offre un symbole de dépassement, un modèle de valeurs au-delà du concret du quotidien, c’est quand même une chose importante. Et en ce moment, nous, on n’a pas ça. Je ne pense pas que chez nos dirigeants, il y ait quelqu’un qui nous amène à vouloir nous dépasser, à vouloir nous allier, nous entraîne vers quelque chose de plus pacifique… »

Châteaux du ciel Texte : Marie-Claude Verdier. Mise en scène : Claude Poissant. Avec Mikhaïl Ahooja, Félix Beaulieu-Duchesneau, Annick Bergeron, Frédéric Blanchette, Dany Boudreault, Myriam Gaboury, Maxime Genois, Fabrice Girard, Daniel Parent et Mary-Lee Picknell. Au théâtre Denise-Pelletier, jusqu’au 15 avril.