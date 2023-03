«Manikanetish»: célébration d’une communauté

Dès l’entrée dans la salle du théâtre Duceppe, lors de la première, on sentait que ce ne serait pas un spectacle tout à fait comme les autres. Une ambiance festive, libre, émanait de la scène — transformée en gymnase par Xavier Mary —, où certains interprètes, déjà en place, interpellaient joyeusement les membres autochtones du public. Manikanetish, c’est aussi une rencontre. La nature événementielle, pour la compagnie cinquantenaire, de cette création essentielle, portée par une dizaine d’interprètes appartenant aux nations innue et micmaque, est indéniable.

La pièce transpose le roman empreint de sensibilité de Naomi Fontaine, dans lequel une Innue — inspirée de l’autrice — raconte son retour dans la réserve d’Uashat, sur la Côte-Nord, pour y enseigner le français dans une école secondaire. Ses récits de relations entre professeur et élèves, un lien si fondateur, ont souvent une forte charge émotionnelle. Ici, la pédagogue apprend aussi de ses pupilles.

En quête d’appartenance dans une communauté qu’elle ne connaît plus, Yammie doit apprivoiser sa classe de grands adolescents. Elle — et nous aussi — découvre peu à peu les difficultés qui traversent leur existence. Et leur résilience, malgré les deuils déchirants et les défis spécifiques auxquels ils font face (manque de ressources, racisme, etc.). Et même si les interprètes ne sont pas tous également naturels — certains en sont à leur première expérience professionnelle —, les voix particulières de ces attachants personnages émergent sur scène. Notons le jeu plein d’aplomb de Marc-Olivier Gingras.

Des voix entendues

Comme avec la collectivité d’Uashat, Yammie est ici à la fois à l’intérieur et en dehors du récit, dont elle fait parfois la narration. Sauf qu’elle est, curieusement, dédoublée. Parce qu’il « manquait la perspective de son autrice, celle qui plonge dans ses souvenirs », écrit le metteur en scène Jean-Simon Traversy, Naomi Fontaine s’étant elle-même ajoutée, tardivement, à la distribution. On finit par comprendre que l’une vit le récit au présent (sensible Sharon Fontaine-Ishpatao), alors que l’autre, plus en retrait, dispose du recul du temps. C’est là d’où affleure peut-être davantage la voix intérieure de la romancière.

Manikanetish se clôt sur une représentation théâtrale, une mise en abyme illustrant la force de communion de la scène, alors que la classe monte… Le Cid. S’il paraît étrange — et le côté cocasse est assumé — que l’affirmation des élèves passe par cette oeuvre lointaine qui les confine au cliché de la représentation classique, il y a là aussi une revendication d’universalité : « ancienne tragédie venue rejoindre les nôtres », comme l’écrivait Fontaine.

Photo: Danny Taillon

Dans ce spectacle humaniste où la musique (trame signée Étienne Thibeault) est aussi rassembleuse — cette version innue de Minuit chrétien ! —, ce qui ressort, en fin de compte, c’est la communauté. La célébration d’une communauté soudée, qui se soutient et qui continue d’avancer malgré les drames. Nos voix sont entendues, concluent triomphalement les personnages (ou interprètes) au terme de la représentation. Enfin.

Manikanetish D’après le roman de Naomi Fontaine. Adaptation : Naomi Fontaine et Julie-Anne Ranger-Beauregard. Mise en scène : Jean-Simon Traversy. Avec Lashuanna Aster Vollant, Charles Buckell-Robertson, Marcorel Fontaine, Naomi Fontaine, Sharon Fontaine-Ishpatao, Marc-Olivier Gingras, Emma Rankin, Scott Riverin, Jean-Luc Shapatu Vollant, Étienne Thibeault, Alexia Vinci. Jusqu’au 8 avril, au théâtre Duceppe.