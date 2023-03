«Le traitement de la nuit»: raconter ses cauchemars

Cinq ans après La vie utile, un spectacle pour le moins luxuriant signé Marie Brassard, les mots d’Evelyne de la Chenelière retentissent à nouveau entre les murs de l’Espace Go. Oratorio à quatre voix dirigé par Denis Marleau, Le traitement de la nuit est un règlement de comptes familial, une tragédie du langage où règne une inquiétante étrangeté, qui évoque à la fois Bernard-Marie Koltès, David Lynch, Martin Crimp, Pier Paolo Pasolini et Normand Chaurette.

L’action se déroule à la campagne, dans la cour d’un luxueux domaine entouré d’une végétation soigneusement entretenue par Jérémie (Lyndz Dantiste), un jardinier sur lequel les autres projettent leurs peurs les plus viscérales, leurs préjugés les plus tenaces, leurs bons sentiments les plus creux. À une grande table, autour d’un repas bien arrosé, Bernard (Henri Chassé) et Viviane (Anne-Marie Cadieux) reçoivent des amis qu’on ne voit pas, et qu’on n’entend pas, mais auxquels le couple exprime de manière éhontée ses multiples privilèges. Leur fille, Léna (Marie-Pier Labrecque), toujours en fugue, ne semble guère plus équilibrée que ses parents.

Dans ce théâtre grinçant où la parole règne, où le récit, circulaire à souhait, triomphe, où la nuit, loin de porter conseil, est une source d’angoisse permanente, la vérité est sans cesse fuyante. Et si la vérité résidait justement dans une juxtaposition d’inventions, un carrefour de possibilités ? Dans ce kaléidoscope, savant assemblage de formules répétées, de motifs récurrents et d’actions reproduites, il est d’abord et avant tout question de luttes, des conflits souvent violents qui impliquent les riches et les pauvres, les privilégiés et les vulnérables, les propriétaires terriens et les ouvriers, les Blancs et les Noirs, mais aussi les parents et les enfants, les jeunes et les vieux…

Névrosée et narcoleptique, Viviane fait d’effroyables cauchemars, de mauvais rêves qui ne lui permettent même pas de s’évader d’une existence pénible. « À quoi ça sert de rêver, si c’est comme dans la vie ? » dit-elle en souriant pour ne pas pleurer. Quant à Bernard, insomniaque chronique, il prend fréquemment le volant de sa Mercedes pour aller faire un tour en pleine nuit jusqu’au dangereux virage du Pendule. Pendant ce temps, Léna et Jérémie imaginent le pire, fomentent une vengeance, s’emparent pour ainsi dire des rênes du récit, de manière à pouvoir conclure : « Nous sommes la nuit. »

En ce qui concerne le rythme et la mise en bouche, les quatre comédiens sont à la hauteur, cela ne fait pas de doute, mais parfois, surtout dans les scènes de repas, le comique semble un brin forcé. Cela dit, de manière générale, en ayant recours à de subtiles modulations dans la voix et les gestes, Denis Marleau donne un spectacle soigneusement réglé, soixante mystérieuses minutes que les conceptions de Stéphanie Jasmin (scénographie et vidéo), de Marc Parent (éclairages) et de Philippe Brault (musique) transforment en expérience sensorielle. Entre les ombres et les lumières, les paysages projetés et les corps qui s’y incrustent, les mots et les notes qui les soutiennent, un riche dialogue s’établit.

Le traitement de la nuit Texte : Evelyne de la Chenelière. Mise en scène : Denis Marleau. Une coproduction d’UBU compagnie de création et de l’Espace Go. À l’Espace Go jusqu’au 2 avril.