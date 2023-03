«Sœurs Sirènes»: S’accorder le droit d’être libre

Dans un désir de renverser les mythes, de faire tomber les idées reçues autour de la différence et des défis qui l’accompagnent, Elie Marchand, auteur et cofondateur de la compagnie féministe pour l’enfance et la jeunesse Libre course, offre avec Sœurs sirènes une proposition librement inspirée de l’univers mythique de ces créatures marines.

C’est effectivement après avoir rencontré une sirène professionnelle — oui ça existe — que l’idée de la pièce émerge dans l’esprit du créateur. « En fait, il y a un mouvement qui a pris beaucoup d’ampleur dans les dernières années, ça s’appelle le “mermaiding” […] qui est l’action de personnifier des sirènes […] moi, celle que j’ai rencontrée, c’est Claire […] elle fait des performances aquatiques, […] plonge en apnée, ouvre ses yeux, fait même du lipsing sous l’eau et, quand j’ai vu ça, ça m’a ouvert un pan d’imaginaire incroyable. Oh ! Oui, OK, c’est pas juste un personnage de fiction, il y a des gens qui l’ont incarnée », raconte Elie Marchand avec un émerveillement bien senti à l’autre bout du fil. En parallèle avec cette histoire de sirène qui servira de prémisse à sa création germe l’idée de parler de transidentité. « J’ai commencé à écrire cette pièce-là en 2017 et, à l’époque, il y avait très, très peu de pièces sur ce sujet, et encore moins pour le jeune public. Je trouvais que la figure de la sirène était intéressante avec cette thématique-là, parce que les sirènes n’ont pas d’organes génitaux […] On les associe souvent à la féminité — c’est vrai qu’elles ont souvent un buste féminin, mais pas toujours, il y a aussi des tritons —, alors j’y voyais une porte d’entrée possible pour aborder ce sujet-là avec les enfants. »

Elie Marchand raconte ainsi l’histoire de Charlie, champion junior de plongeon qui s’entraîne à la piscine. En sortant du vestiaire, il échappe un rouge à lèvres qui sera ramassé par Agnès, une enfant amputée après avoir vécu un accident de bateau. « Il y a une espèce de pacte qui se fait à ce moment-là et, au final, une rencontre forcée devient une rencontre sincère d’amitié. Les deux personnages vont dépasser l’un et l’autre leur défi et réaliser les rêves qu’ils avaient », explique l’auteur. Si l’amitié les aide à avancer, chacun des personnages est par ailleurs inspiré par des icônes des eaux, réelles sirènes telles qu’Annette Kellermann, créatrice de la nage synchronisée, et Sylvia Earle, océanographe, première femme à avoir touché lefond de l’océan. « Je suis allé dans une figure de la sirène plus incarnée […] Et c’était ça aussi que je trouvais intéressant, de renverser ce mythe-là et de montrer d’autres interprétations possibles, de mettre mon petit grain de sable dans ce gros engrenage qu’est la figure de la sirène », souligne Marchand.

Repousser les limites

À l’instar de ses pièces précédentes — en tête, Récit d’une chaussure dans laquelle la poétesse Anne-Marie Alonzo faisait figure d’icône —, Elie Marchand poursuit avec Sœurs sirènes cette volontéd’abolir un peu plus les frontières, d’offrir des sujets, des personnages qui sauront, par leur humanité, assurer une identification auprès des jeunes. Ici, le créateur aime cette idée de convier les enfants à un récit qui met en scène des personnes sous-représentées,telles qu’incarnées par Charlie qui se questionne sur son identité. « En 2017, quand j’ai commencé le projet, dès que je nommais la prémisse, quand je parlais de transidentité, tout de suite les adultes avaient des a priori ou des inquiétudes par rapport à ça. Est-ce qu’on peut vraiment parler de ça aux jeunes ? Comment on peut en parler ? Est-ce qu’ils vont comprendre ? Moi j’avais l’intuition que la quête de ces deux enfants-là, c’est de s’affranchir du regard des autres et de repousser leurs limites. Et ça, c’est une quête que tout le monde a, à un moment ou à un autre de leur vie […] Avec ces personnages-là [trans et amputé], leur différence est plus marquée, mais leur quête, c’en est une que tout le monde a ».

Cette volonté de rejoindre les jeunes et d’éveiller en eux ce désir de repousser les limites, d’aller au bout de leurs désirs se dévoile aussi beaucoup dans la voie empruntée par l’auteur. Sans vouloir présenter la souffrance qui accompagne les défis surmontés par Charlie et Agnès, il privilégie au contraire le côté lumineux de cette démarche, une voie qui ouvre sur la liberté.

« Se donner le droit d’être libre, le droit de vivre dans le monde tel qu’on est, c’est quelque chose qu’il est très important de nommer. C’est sûr que moi je fais aussi partie de la communauté trans, alors il y a des choses qui sont très personnelles. Mais même en dehors de ça, j’ai toujours été très sensible à ces récits-là et à la représentation de la différence dans les œuvres de fiction où, souvent, quand elle est représentée, on va mettre en récit la souffrance » et les difficultés qui en émanent, raconte-t-il.

C’est beaucoup pour essayer de déconstruire ce carcan figé, cette image encarcanée qui empêche de vivre libre, et qui tend à associer la marginalité à la souffrance, qu’Elie Marchand écrit. Pour lui, ce qui compte encore plus que de mettre en scène la différence, c’est de proposer un récit de vie positif et lumineux, et non seulement les défis qui entourent la thématique. « Sans dire qu’il n’y a pas de défis — je suis tout à fait conscient qu’il y en a —, je pense que c’est important de représenter des œuvres dans lesquelles les gens différents sont heureux aussi. Ce n’est pas juste le récit de la souffrance. »

Sœurs sirènes se veut ainsi une parole pour la liberté d’être, une pièce qui ouvre sur le droit d’être soi-même, sans contraintes. « C’est difficile d’exister quand on est différent, ça, c’est sûr. [Au départ], on se dit que ce sera plus facile de se conformer, de faire exactement ce qu’on attend de nous, mais ça nous rattrape. On peut proposer aux jeunes de ne pas avoir besoin de se cacher et d’expérimenter, être libre. On perd moins de temps », conclut-il tout en douceur.

Sœurs sirènes Texte et dramaturgie : Elie Marchand. Mise en scène : Marie-Eve Lefebvre. Avec Marie Fannie Guay, Cha Raoutenfeld. Une production du théâtre Libre course. Présenté à la Maison Théâtre, du 7 au 19 mars. Pour 9-12 ans.