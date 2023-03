«Si vous voulez de la lumière»: paradis perdu

Après Camus au théâtre Denise-Pelletier et Michel Marc Bouchard à l’Opéra de Montréal, le metteur en scène français Florent Siaud est de retour dans la Belle Province pour se frotter à une courtepointe d’écritures, ouvrage collectif d’une douzaine de dramaturges francophones du Québec, de Madagascar, de France, de Belgique, du Luxembourg, du Liban, du Bénin et d’Haïti. Réécriture contemporaine du Faust de Goethe, triptyque de trois heures et quinze minutes, le spectacle présenté au théâtre Prospero par Les songes turbulents s’intitule Si vous voulez de la lumière.

Considérée par plusieurs comme l’œuvre la plus importante de la littérature allemande, la pièce de Goethe, inspirée d’un conte populaire du XVIe siècle, a grandement contribué à ce qu’il convient d’appeler le mythe de Faust. À partir de cette pièce, dont la première partie, la plus connue, a été publiée dans sa version définitive en 1808, les dramaturges du collectif réuni par Florent Siaud se sont permis d’aborder des questions éthiques bien actuelles, à commencer par celles du rêve posthumaniste et de la crise climatique mondiale.

La scène est à Paris, de nos jours. Notre Faust, un oncologue réputé, tombe amoureux de l’une de ses patientes, la botaniste Marguerite Weiner. Déterminé à la sauver à tout prix, le médecin engage, contre la volonté de celle qu’il aime, une procédure qui lui sera fatale. Ensuite, toujours accompagné par l’insaisissable Méphisto, celui qui exauce tous ses vœux, même les plus inconscients, Faust se rend à San Francisco, dans une Californie en flammes, pour repousser à nouveau la mort, cette fois grâce à l’intelligence artificielle. Au terme de leur quête, qui prend alors des proportions bibliques, les deux comparses se retrouvent dans une île du sud politiquement instable où la mer menace de tout engloutir.

Surenchère de lyrisme

Alors que l’essentiel de la première des trois parties est caractérisé par un humour grinçant, le spectacle est ensuite plombé par la redite et une surenchère de lyrisme. Verbeuse, parfois même confuse, trop longue d’au moins une heure, la représentation ne parvient pas à éviter les écueils d’une écriture à relais, avec toutes les redondances et les ruptures de ton que cela implique. En deuxième partie, les envolées à propos des feux de forêt sont interminables. Au dernier acte, le plus franchement opératique des trois, mais peut-être aussi le plus superflu, on s’enlise littéralement dans les litanies.

Heureusement, pour nous garder alertes durant cette grande traversée, on peut compter sur le dispositif scénique conçu par Nicolas Descoteaux (éclairages), Romain Fabre (scénographie), Julien Eclancher (son) et Eric Maniengui (vidéo) : une sorte de castelet où sont projetées, sur des tulles vaporeux et des toiles translucides, des images qui traduisent habilement la menace qui gronde. La dimension corporelle du spectacle, qui a bénéficié de l’expertise de Claudia Chan Tak, offre plusieurs ravissements, d’admirables compositions.

Réunissant des comédiens français et québécois, la distribution présente quelques disparités. Alors que les personnages incarnés par Jasmine Bouziani et Madani Tall manquent de définition, ceux de Dominique Quesnel, même lorsqu’ils font de très brèves apparitions, laissent une impression durable. Dans le rôle de Faust, Francis Ducharme ne ménage aucun effort, mais ne parvient pas à susciter un véritable engouement pour le héros. En Marguerite, force tranquille, « éternel féminin », Sophie Cadieux est fort émouvante.

Quant à Yacine Sif El Islam, qui campe un captivant Méphisto, « un sale compagnon », dira Faust, c’est la grande découverte du spectacle. Exprimant une fourberie consommée tout en évitant soigneusement la caricature, une savoureuse perfidie tout en s’assurant de toujours faire du public un partenaire de jeu, sa performance vaut à elle seule le déplacement.

Si vous voulez de la lumière Texte : une douzaine de dramaturges francophones, du Québec à Madagascar, en passant par la France, la Belgique, le Luxembourg, le Liban, le Bénin et Haïti. Mise en scène : Florent Siaud. Une production des Songes turbulents. Au théâtre Prospero jusqu’au 12 mars.