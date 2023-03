«Le traitement de la nuit»: variations sur la nuit

En 2014, la première rencontre artistique entre l’autrice Evelyne de la Chenelière et le metteur en scène Denis Marleau avait abouti au magnifique Lumières, lumières, lumières. Cette fois, c’est du côté de la nuit que nous entraîne leur nouvelle collaboration.

Avec les fluctuations du récit, ses motifs qui se répètent différemment, Le traitement de la nuit s’apparente à une composition musicale. « C’est une pièce de chambre, décrit Denis Marleau. C’est ce qui m’a beaucoup intéressé dès le départ. J’aime bien ces formes qui nous relient à une certaine idée musicale du théâtre. On est dans des variations. Et ce qui me plaisait aussi, c’est qu’on est dans le poème en même temps : une poésie à la fois spatiale, qui fait miroiter des paysages — il est beaucoup question de paysage dans le récit —, et avec des motifs circulant d’un personnage à l’autre. »

Le créateur y voit une partition « virtuose, qui doit être jouée dans une modulation constante, avec plein de surprises et de virements. On ne sait pas où ça va aller, c’est ce qui est intéressant. C’est une courte pièce d’une densité incroyable. J’ai rarement été confronté à ça, parce que tout passe par le langage, mais c’est dans une modulation infinie et ça se déplace aussi d’un lieu à l’autre. » « C’est une sculpture du langage, une écriture pleine de finesse », renchérit sa complice Stéphanie Jasmin, qui signe la scénographie et la vidéo. Une partition qui sera portée par une distribution de haut calibre à l’Espace Go : Anne-Marie Cadieux, Henri Chassé, Lyndz Dantiste et Marie-Pier Labrecque.

En explorant la nuit, l’oeuvre joue sur l’incertitude, parce que, dans l’obscurité, on n’est pas sûr de ce qu’on voit, les formes se transforment. « On y est presque toujours dans le point de bascule entre le jour et la nuit, jamais dans la clarté totale, donc dans ces zones d’ambiguïté entre chien et loup, explique la codirectrice artistique d’UBU. Et cette instabilité-là nous permet d’explorer plusieurs avenues dans l’approche scénique. Il y a beaucoup d’humour dans la pièce et, en même temps, le tragique sourd. »

Cette tragicomédie s’appuie sur un repas de famille, une situation d’apparence d’abord réaliste, mais qui donne naissance à plusieurs versions du récit. Un couple nanti profite en soupant de la vue splendide de sa propriété, un paysage qui se développe grâce au travail du nouveau jardinier, Jérémie. Tandis que sa fille, Léna, qui ne cesse de fuir ce monde-là mais qui y revient toujours, trouve en Jérémie un écho de la révolte et de la violence latente qui grondent en elle.

C’est un peu comme si Léna projetait mentalement cet univers, ajoute Stéphanie Jasmin. Et le plan qu’elle fomente avec Jérémie pour se débarrasser de l’emprise parentale reste ambigu, quant à « savoir si tout cela est une projection qu’elle fait. On ne saura jamais où sont la réalité et le fantasme dans cette proposition. Mais elle permet à une théâtralité de surgir, à travers laquelle il s’agit toujours de garder la vérité quand même. »

S’adressant aussi durant le repas à des amis — des invités qu’on ne voit pas —, les deux parents « se mettent en représentation, ou sont placés dans cette mise en représentation par Léna, parce que c’est comme ça qu’elle les perçoit : toujours dans la façade, racontant qu’ils sont de bons parents, qu’ils font tout pour elle… Donc, il y a un théâtre dans le théâtre », conclut-elle.

Devant ce souper en milieu bourgeois, teinté d’ironie, on pense parfois irrésistiblement à Luis Buñuel. Le duo dit avoir, en effet, beaucoup pensé durant le processus créatif au fameux réalisateur du Charme discret de la bourgeoisie.

Sentiment de culpabilité

Dans Le traitement de la nuit, c’est le langage qui fabrique l’univers. La parole est puissante. « Comme le dit Evelyne [de la Chenelière], le langage dirige les images et la réalité, qui voyage entre le rêve, le fantasme et le réel. Les personnages déplient eux-mêmes les images, les sensations, donc ce sont des récitants habités. Mais à travers le langage se révèlent aussi leurs contradictions, leurs ambiguïtés, leur côté risible, parfois, et leur côté monstrueux. »

Denis Marleau ajoute que les personnages détiennent le pouvoir de se « fictionner » les uns les autres. « Il y a ça dans la pièce : comment, par exemple, la figure de Jérémie est presque complètement un lieu de projection. » Ex-détenu, vétéran, fils adoptif ? La nature de ce personnage étranger à la famille reste totalement incertaine jusqu’au bout, le jardinier empruntant de multiples identités. « Au bout du compte, il devient le réceptacle de tous ces fantasmes, qui sont liés parfois à l’idée d’une réparation et du rachat, explique le metteur en scène. À la possibilité de sortir du sentiment de culpabilité qu’éprouvent les deux parents, parce qu’ils appartiennent à une certaine classe de la société, nantie, avec ce paysage sans borne devant eux. Un patrimoine qui devient très lourd pour leur fille, presque une entrave à sa compréhension du monde. Elle a envie de s’en libérer, et en Jérémie elle trouve un allié, quelqu’un qui l’aide à concrétiser son projet. »

Peut-on, donc, dégager de la pièce des pistes de lecture touchant à la responsabilité de la classe dominante face aux problèmes d’iniquité sur la planète, ou d’une génération par rapport aux suivantes, elle qui a « jeté la jeunesse dans un monde pourri » ? « On peut y voir plein de significations, dit Stéphanie Jasmin. L’axe central [du texte], c’est un peu comment ces gens se donnent bonne conscience pour s’innocenter, parce qu’ils se sentent coupables. Et en Occident, on a toujours cette friction entre la culpabilité — c’est tellement tragique, on va faire des dons — et, en même temps, une sorte d’inconscience qui nous permet de dire : de toute façon, ce n’est pas notre faute. Et de continuer à faire nos soupers et à manger de bonnes fraises cueillies par des travailleurs [exploités]… Mais le sujet n’est pas abordé frontalement, plutôt par échos, par petites touches. Il se déploie de façon intime, à partir d’une révolte intime, et peut résonner de façon beaucoup plus large, générationnelle, socioéconomique, politique. »

Et pour mettre au monde cet univers singulier, il était très important « de partir du réel, de proposer un lieu concret qui pourrait se “déréaliser”, se transformer scéniquement », raconte Denis Marleau. La scénographe a donc voulu donner une incarnation à la pièce. « C’est un lieu reconnaissable, mais assez minimaliste dans ses signes pour pouvoir laisser place à la parole, pour que l’imaginaire du spectateur puisse entrer dans les récits sans tout montrer. Je pense que le défi de ces textes qui donnent plusieurs perspectives, c’est d’arriver à laisser éclore ces ambiguïtés, ces possibilités, sans trop décider ce qui est vrai ou pas. »

Le traitement de la nuit Texte : Evelyne de la Chenelière. Mise en scène : Denis Marleau. Avec Anne-Marie Cadieux, Henri Chassé, Lyndz Dantiste et Marie-Pier Labrecque. Une coproduction d’UBU compagnie de création et d’Espace Go. À l’Espace Go, du 7 mars au 2 avril.