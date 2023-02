«Mille»: enquête sur le mystère des origines

Mille est d’abord une histoire de famille. À 13 ans, Monique Spaziani a appris que son père biologique n’était pas celui qu’elle croyait et qu’elle n’était donc pas d’origine italienne. En 2018, elle est entrée en contact avec son demi-frère, qui lui a fait des révélations sur leur paternel.

Mais l’actrice n’était pas au bout de ses surprises durant le processus de recherche entourant cette pièce, qui transforme son histoire généalogique en fiction. Une aventure mise en scène par Mani Soleymanlou, spécialiste des spectacles biographiques, et écrite par Olivier Kemeid, déjà auteur du beau Moi, dans les ruines rouges du siècle (inspiré de la vie d’un autre acteur, Sasha Samar).

Le dramaturge s’est basé sur plusieurs conversations tenues avec Monique Spaziani — qui a préféré ne pas accorder d’entrevue, désirant se concentrer sur les répétitions —, son frère retrouvé, Robert Polka, et sa propre fille, la comédienne Philomène Bilodeau, qui partagent la scène du Quat’Sous. Il a aussi eu accès à des archives privées.

La pièce est une enquête « qui ressemble à celle qu’on a menée et qu’on transmet au public », dit-il. « Et ce qui est fascinant, c’est qu’on a appris beaucoup de choses, mais le mystère s’épaissit aussi. Chaque fois que tu apprends quelque chose, il y a quatre autres questions qui surgissent. Moi, je suis entré dans une obsession, parce que je faisais aussi beaucoup de recherches historiques, liées à la Seconde Guerre mondiale, et parfois j’arrivais à confirmer mes hypothèses en tombant sur un autre élément d’archives personnelles. Mais j’ai encore 100 questions sans réponse. Et il faut accepter qu’on ne saura jamais tout. Cela peut être assez troublant pour certains, mais moi, on dirait que parfois, ça me soulage. Parce qu’on peut rester prisonnier de nos origines. C’est chouette d’avoir un mystère qui permet de nous réinterpréter, de nous inventer nous-mêmes. »

« Je pense que pour ma mère aussi, c’est important de se créer une part de fiction comme personne, renchérit Philomène Bilodeau. Et de laisser planer le doute dans cette pièce : est-ce que tout ça a été inventé ? Parce qu’il y a tellement de perceptions différentes, [selon] les gens. Et puisqu’on est comédiennes, c’est comme de jouer avec cette recherche immense de vérité, mais où il y a aussi plein de parties qui sont subjectives et peut-être fictionnelles. Ou pas. Même nous, on ne sait pas. »

La jeune actrice estime que la pièce vise à reproduire le sentiment que Kemeid et Soleymanlou ont éprouvé en recevant les révélations de Monique Spaziani, ainsi qu’à recréer ces réactions de surprise chez le spectateur, qui pourrait aussi y reconnaître des éléments de sa propre histoire familiale. Mille évoque les multiples couches et récits qui composent nos identités.

L’étonnante figure paternelle, tour à tour espion et vendeur de bijoux à la vie rocambolesque, y garde ses zones de mystère. Aussi parce qu’il a laissé des souvenirs différents chez ceux qui l’ont connu. « La perception de ma grand-mère n’est vraiment pas la même que celle de Rob, note sa petite-fille. Il y a 1000 Émile, il changeait de nom, il n’était pas la même personne selon les gens qu’il côtoyait. C’est ce qui est intrigant aussi. »

Transmettre ?

Les artistes désirent ne pas tout dévoiler. Mais avec sur scène un trio de musique klezmer, très présent, qui jouera les compositions de Josh « Socalled » Dolgin, difficile de cacher que Mille retrace le destin d’une famille juive, exilée d’Autriche en contexte d’annexion nazie. Ce lien avec la Shoah a bouleversé Olivier Kemeid, qui y voit une « actualité troublante : comment les Juifs — ce sont les premières fois qu’on a utilisé le terme “réfugié politique” — étaient bringuebalés d’un pays à un autre, chacun voulait s’en débarrasser ».

Et l’auteur rappelle, c’est sa « marotte », que contrairement à ce qu’on a pu faire croire, le Québec n’est pas « en banlieue de l’histoire ». « Montréal a été le deuxième foyer de la diaspora juive en Amérique. Donc on raconte aussi une histoire très montréalaise, dans un théâtre qui est une ancienne synagogue, à deux pas d’une rue, Saint-Laurent, qui a été bâtie en grande partie par les vagues migratoires. Pour moi, on contribue au débat aussi en disant : ce qui vous apparaît si loin, c’est votre voisin d’en dessous qui a possiblement ces origines-là. »

Pour Philomène Bilodeau, il est important de connaître nos origines et de diffuser ce savoir afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. « J’entendais à la radio qu’une majorité de jeunes entre 18 et 35 ans ne connaissent pas la Seconde Guerre mondiale ! »

La pièce pose cependant la question de la transmission identitaire, de ce qu’on décide de léguer à ses enfants. « Moi, j’en fais une matière, mais je comprends qu’il y a des gens pour qui ça devient un boulet, le passé, dit l’auteur. Un personnage de notre pièce est déchiré là-dessus : qu’est-ce que tu transmets ? Transmets-tu des traumatismes ? »

Jouant pour la première fois avec Monique Spaziani — « ce n’est plus ma mère, c’est ma camarade, je la redécouvre comme une comédienne qui a du fun » —, Philomène Bilodeau interprète ici, entre autres personnages, une version plus intense d’elle-même. « C’est comme nous-mêmes, mais avec une petite coche de théâtralité rajoutée. » Agriculteur dans la vie, ayant « fait un peu de théâtre à Dawson », Robert Polka, lui, s’est révélé « le plus game de tous » de se lancer dans cette aventure inusitée.

On imagine que c’est une expérience surréelle, de partager ainsi les planches avec des parents pour raconter l’histoire de sa famille. L’actrice s’en dit émue. « C’est extraordinaire, constate Kemeid. Cette famille, qui a été si dispersée par les outrages de l’Histoire, est enfin réunie sur scène. Même avec le père, convié comme spectre, mais quand même là. Juste cela en valait la chandelle. »

Mille Texte : Olivier Kemeid. Mise en scène : Mani Soleymanlou. Inspiratrice : Monique Spaziani. Création : Théâtre de Quat’Sous, Orange noyée et Trois tristes tigres. Jusqu’au 25 mars, au Quat’Sous.