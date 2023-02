Michel Marc Bouchard salué par un Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Les sept lauréats des prix considérés comme les plus prestigieux au Canada dans le milieu des arts de la scène sont dévoilés jeudi. Depuis 1992, les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle sont remis chaque année à des artistes canadiens qui se sont démarqués au pays comme ailleurs dans le monde.

En haut de cette liste se trouve cette année le dramaturge et scénariste québécois Michel Marc Bouchard, dont les pièces ont été jouées un peu partout dans le monde et traduites dans une vingtaine de langues. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs été adaptées avec brio au cinéma, notamment Les feluettes (1996), L’histoire de l’oie (1998), et, plus récemment, Tom à la ferme (2013), par Xavier Dolan.

La chanteuse jazz et autrice-compositrice-interprète Molly Johnson, née à Toronto en 1959, est également saluée cette année pour l’ensemble de son oeuvre. Dans les dernières années, elle a séduit un auditoire tant canadien qu’européen en interprétant autant des pièces originales que des standards du jazz bien connus. Elle est également directrice artistique et fondatrice du Kensington Market Jazz Festival, un rendez-vous torontois grâce auquel elle a contribué à faire connaître de nombreux interprètes au fil des ans.

Deux autres chanteuses se trouvent parmi les lauréats de ces prestigieux prix, qui s’accompagnent chacun d’une bourse de 25 000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada. C’est le cas de l’autrice-compositrice-interprète et chanteuse country Kathryn Dawn Lang, connue pour sa voix mezzo-soprano de même que son militantisme pour les droits de la communauté LGBT. La soprano et professeure de chant Rosemarie Landry est aussi saluée, pour son interprétation de l’art lyrique français, qui l’a amenée à chanter dans le monde entier en récital, notamment en concert, à la radio et à la télévision.

Le chorégraphe et danseur James Kudelka figure également parmi les gagnants cette année. Au cours des dernières décennies, il a entre autres réalisé de nouvelles versions de certains classiques, comme Le lac des cygnes et Casse-Noisette, en plus de créer plusieurs chorégraphies originales pour des troupes basées tant au Canada qu’à l’étranger.

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle remet aussi un prix spécial à John Kim Bell pour sa contribution bénévole à ce domaine artistique. Le militant et entrepreneur, qui a été le premier chef d’orchestre symphonique autochtone du Canada, a notamment fondé l’organisme Indspire et les prix du même nom, qui soulignent les réalisations des Canadiens autochtones.

Le Prix du Centre national des arts est finalement remis au comédien, écrivain et humoriste Paul Sun-Hyung Lee, qui s’est fait connaître en 2011 pour son rôle de patriarche dans la pièce de théâtre Kim’s Convenience, qui a fait l’objet par la suite d’une très populaire adaptation pour la télévision, de 2016 à 2021.

Les lauréats seront célébrés dans le cadre d’un gala qui aura lieu le 27 mai prochain au Centre national des arts, à Ottawa.