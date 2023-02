«Chambres d’écho» ou des fenêtres sur le monde

Presque quinze ans après L’affiche, une pièce chorale qui abordait avec autant de virulence que de sensibilité le conflit israélo-palestinien, l’auteur et metteur en scène globe-trotter Philippe Ducros nous ramène en Asie de l’Ouest avec Chambres d’écho, un dialogue qui permet au directeur des Productions Hôtel-Motel de traduire la complexité de la guerre qui fait rage en Syrie depuis 2011, une situation qui est à la fois nourrie et désamorcée par les réseaux sociaux.

Bien qu’elle soit basée sur une correspondance entre un homme de théâtre québécois en quête de solidarité mondiale et une actrice syrienne qui refuse de quitter Damas, la pièce transcende habilement cette convention. Alors qu’Étienne Pilon campe (avec cet aplomb auquel il nous a habitués) le double de l’auteur, un jeune père, un citoyen nord-américain privilégié, un artiste engagé, tourmenté par la culpabilité et assoiffé de justice, Mounia Zahzam tient (avec une justesse admirable) un rôle plus insaisissable. Elle est d’abord Samia, la femme de théâtre qui prend la parole par textos, ou encore grâce à FaceTime, Messenger ou WhatsApp, mais elle est aussi, en quelque sorte, la narratrice du spectacle, une expression volubile de la conscience tiraillée du personnage principal, sa voix intérieure, l’incarnation de ses doutes, de sa sensibilité.

Comme une médiation

Ce spectacle est certainement l’un des plus autobiographiques de Philippe Ducros, qui est allé deux fois en Syrie, en 2004 et en 2006, et qui a parrainé une famille de réfugiés syriens avec des amis en 2016. Évoquant formellement La porte du non-retour, où il était question du rôle des minières canadiennes dans le conflit en République démocratique du Congo, Chambres d’écho est un face-à-face avec soi-même.

Nous sommes en 2019, et la population de Beyrouth se soulève. Coincé au Liban, dans une chambre d’hôtel, attendant de pouvoir rejoindre Samia en Syrie, l’alter ego trépignant de l’auteur cherche à distinguer la vérité du mensonge en s’engageant corps et âme dans une quête de sens où il pourrait bien s’abîmer. Ainsi, tout en flirtant avec le théâtre documentaire, le spectacle est moins une enquête qu’une médiation, il répond moins à la volonté d’élucider la situation qu’à celle de rapprocher les individus.

Abondante, pour ne pas dire verbeuse, la représentation expose à une somme d’informations, qui donne le tournis, de multiples échos du monde qui sont d’ailleurs habilement restitués par un dispositif scénique où la vidéo joue un rôle crucial. Exigeant un effort intellectuel et émotif considérable, ce débordement de noms, de lieux, d’images et de dates entraîne le public dans un état comparable à celui qu’expérimente le personnage principal. Cette profusion est à la fois la plus grande qualité du spectacle et son plus grand défaut. Ainsi, dans cette exhaustive restitution des horreurs de la guerre, télescopage de tragédies et de trahisons, de révolutions et de répressions, on regrette l’absence d’un fil conducteur digne de ce nom.

Chambres d’écho Texte et mise en scène : Philippe Ducros. Une production d’Hôtel-Motel. À l’Espace libre jusqu’au 4 mars.