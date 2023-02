«L’œil»: Deux études de figures au temps d’une libération

L’œil, de la jeune compagnie Vénus à vélo, déploie des préoccupations on ne peut plus actuelles. L’époque, riche en déconnexions diverses, explore effectivement notre rapport au corps : celui-là même que nous utilisons, parfois, dans notre désir de créer du lien.

Un corps nu apparaît sur un piédestal, au lever de rideau. Ciselé par les flashs, il apparaît morcelé à la façon des Trois études de figures au pied d’une crucifixion, de Bacon : bouts de corps désarticulés, presque tordus et criants qui, mine de rien, posent déjà tout entier le sujet de cette pièce pour deux comédiennes.

Pour l’heure, reste à entrer dans le récit. Sophia (Maureen Roberge), modèle à la nudité troublante, attend le peintre ; Camille (Marie-Ève Lussier Gariépy), fille de l’artiste, apporte la nouvelle : la séance sera annulée. En lieu et place s’entame un ballet où les deux femmes s’attirent et se repoussent, leurs désaccords mélangeant imprécisément art et vie privée. La première, comme modèle, n’est-elle pas utilisée, forcément objet ? Mais la seconde, du haut de ses études doctorales en histoire de l’art, n’impose-t-elle pas un savoir sans nuances… et suspect ?

Franche et assumée, Sophia butera sur une Camille cérébrale et intérieure, les oppositions de plus en plus frontales nous laissant quant à elles du côté du Huis clos de Sartre.

Quelques effets d’écriture s’avéreront plus visibles — comme une nécessité dramatique de tendre des ressorts, de souligner les antagonismes. Dans le décor enveloppant de Marilou Bois et Marianne Lebel, écrin de tableaux et de bois chaleureux, la matière riche de la pièce se révèle pourtant peu à peu, à mesure qu’on dépasse ses mécaniques pour entrer dans la chair.

Corps combat

L’œil, alors, multiplie les échos avec moult questions d’actualité, ce dont plusieurs femmes parlent depuis un moment, et qu’il faudrait être d’une autre planète pour ignorer. Risquons-le grossièrement : que reste-t-il de place pour le corps, dans une époque qui l’a si bien fait objet de marchandage ?

Les échanges des jeunes femmes convieront les figures du viol et du consentement — expressions brandies parfois, c’est dans l’air du temps, comme des figures imposées : un sésame à même d’ouvrir les âmes et les coeurs de bonne volonté. La question, surtout, est de savoir si le théâtre, avec ses outils propres, est capable de créer des espaces pour une réelle exploration.

Or, le traitement de Rosalie Cournoyer, au texte et à la mise en scène, partage ici la sensibilité de son précédent Fièvre. Certaines explications plus didactiques, peut-être, sur l’anorexie et ses causes, notamment, se fonderont pour nous moins parfaitement dans la dynamique du récit. (Simple effet de position ? Notre plus un, tombé de l’autre côté du montage culturel des genres, aura reçu les choses tout autrement.)

De tels passages laissent intact néanmoins le geste cohérent qui traque les ambiguïtés du corps. Ainsi les accès incontrôlés de Camille, alors que surgissent des noeuds difficiles touchant son rapport à l’image. « Avant d’avoir honte, j’étais bien », dira par ailleurs Sophia après le récit d’un triste moment d’intimité. À travers les antagonismes de leurs positions, surtout, les deux femmes ménageront de réelles voies de passage.

L’écriture rappellera alors d’autres jeunes plumes qui, récemment, ont su déployer un théâtre en prise sur la vie — Nadia Girard Eddahia (Disgrâce) ou Laura Amar (L’usine), Marie-Pier Lagacé (Celle qu’on pointe du doigt) ou Carolanne Foucher (Manipuler avec soin) : des pièces qui ont su convier sur les planches une sensibilité discrète mais certaine.

L’œil, à mesure que les oppositions se précisent et que se multiplient les angles sur les deux comédiennes, se resserre autour d’un horizon net. À une époque où la chair semble parfois aussi confuse que le rapport à autrui, la pièce fait apparaître sur scène un corps étrangement habité, quelque chose comme un corps frontière : un corps qui, s’il est celui qu’on touche et qu’on regarde, reste néanmoins celui qu’on habite.

La ligne de fuite du tableau nous apparaît ici : la tentative d’esquisser un espace habitable, de dessiner les contours d’un corps qui, en marge de ce que nous avons fait du monde, serait aussi le lieu d’une réappropriation.

L’œil Texte et mise en scène : Rosalie Cournoyer. Avec Marie-Ève Lussier Gariépy et Maureen Roberge. Une production Vénus à vélo, à Premier Acte jusqu’au 25 février.