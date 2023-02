«Si vous voulez de la lumière» : réinventer Faust aujourd’hui

« Colossal » projet engageant une douzaine de plumes de la francophonie, Si vous voulez de la lumière germe depuis six ans. Un long processus créatif qui aura servi le spectacle qui sera créé au Prospero, avant d’amorcer une tournée européenne, selon le concepteur de l’aventure. Il y a longtemps que Florent Siaud désirait monter une adaptation du mythe de Faust. Il voit dans l’oeuvre de Goethe de 1808 des thématiques « criantes de contemporanéité : la question du consentement, le sujet de la science, avec ses limites, sa crise, l’effondrement climatique, la notion d’un être virtuel parfait qui viendrait remplacer l’humain ».



Pour le metteur en scène, « comment trouver de la lumière et de la vie dans un monde qui se referme sur lui-même et qui a de plus en plus peur de la mort » est la grande question qui traverseFaust. Et au fil des années, la pièce, qui s’amorce dans le milieu médical, se poursuit dans une Californie ravagée par les feux, puis sur une île menacée par la montée des eaux, semble avoir acquis encore plus de résonance. « C’est devenu vertigineux, parce qu’au début, on se disait : il y a un étrange jeu de miroirs entre les sujets de Goethe et notre époque. Et depuis 2020, il y a eu une accélération des crises. C’est comme si finalement, les thématiques qu’on avait eu l’intuition d’explorer il y a six ans devenaient de plus en plus contemporaines et nous projetaient dans une anticipation qu’on n’avait pas prévue. »

Ainsi, les nouveaux robots conversationnels dont on parle dernièrement viennent faire écho à l’avatar virtuel présent dans le deuxième acte, qui s’interroge sur la relation de l’être humain avec les intelligences artificielles et la manière de vivre le deuil. « C’est la première fois que j’aborde des questions proches du très présent, voire du futur. Et je ne vais pas traiter ça de façon science-fictionnelle. Pour moi, c’est la question éternelle du théâtre : comment, avec des étrangers, qu’ils soient de pays, de familles — comme Roméo et Juliette — ou d’entités différentes, il y a de l’amour, de l’interaction, de la compréhension possible, ou pas ? Finalement, c’est la question que pose notre époque : comment cohabiter avec ce qui n’est plus “nous” tout à fait ? Où va-t-on être dans cette nouvelle configurationnumérique, où le terrestre est de moins en moins présent ? »

Le cycle du vivant

Dans Si vous voulez de la lumière, Faust est un oncologue qui, tombé amoureux d’une patiente (incarnée par Sophie Cadieux), tentera à tout prix de la sauver par la science. Mais Margot, une botaniste, cultive plutôt une vision où « la mort n’est pas seulement une fin, mais le terreau de ce qui va suivre ». « C’est ce qu’on voit dans les forêts : les champignons prospèrent sur de l’humus, donc on a besoin de décomposition de corps pour que la suite advienne, illustre Florent Siaud. C’est une vision très végétale, nourrie d’une conception de la nature qui voit le recommencement partout. Une espèce de cycle infini. Là où Faust, peut-être par acharnement thérapeutique, par amour, mais aussi à cause d’un [ego] trop fermé, voit dans la mort une tragédie individuelle, Margot essaie d’élargir la question à une notion beaucoup plus cosmique. Elle replace l’humain dans une histoire des espèces, des cycles. »

Coproduite avec de nombreuses institutions, la pièce a fait l’objet de résidences dans plusieurs pays, notamment avec des spécialistes du milieu de la santé ou de la technologie. « Par exemple, raconte Siaud, on a fait six résidences différentes pour la première partie, avec le milieu hospitalier, les oncologues, les infirmières, les aides-soignants, les biologistes, afin d’avoir les gestes appropriés, les questionnements éthiques sur l’accompagnement thérapeutique. » Ces professionnels ont aussi suscité de nouvelles scènes, « en faisant apparaître des thématiques ou des personnages qu’on n’avait pas forcément approchés ».

Pour le metteur en scène, ces discussions ont été fondamentales. « Ils nous disaient comment la pandémie avait modifié le rapport des patients aux soins, qu’il y avait une conscience plus grande de [vouloir] remplacer la chimie par une approche plus globale du corps et de comment finir sa vie. Ce sont des thèmes qui traversent la pièce. Et finalement, la question de la qualité humaine de la relation thérapeutique s’est beaucoup développée grâce à leurs retours. »

Polyphonie

Dès le départ, Florent Siaud désirait traduire la polyphonie présente chez Goethe par une grande diversité de voix actuelles. Il s’est lancé à la découverte de dramaturges contemporains, lisant même des pièces pas encore éditées, pour fixer son choix sur 12 auteurs et autrices (en plus de lui-même), issus d’endroits variés : Madagascar, France, Belgique, Luxembourg, Liban, Bénin, Haïti, Québec.

Le créateur, qui emploie beaucoup d’images végétales durant l’entrevue, compare cet éventail d’écritures à un jardin des voix. « Pendant six ans, tout a poussé dans une lenteur très patiente. Émilie Monnet, par exemple, participe au projet depuis 2017. On se rencontre, on échange des versions. Elle me fait lire beaucoup de livres, me fait voir des expositions. Moi, je lui raconte ce que les autres textes deviennent, et ça crée un aller-retour permanent, qui est de l’ordre de la pollinisation. Parce que ça fait germer, circuler des particules qui me nourrissent, me bousculent et qui, en même temps, vont contaminer les autres parties. Dans les écritures qui interagissent entre elles, qui s’écoutent, se laissent inspirer les unes les autres, on découvre une résonance très particulière. Ce n’est pas seulement une addition de voix. C’est un parcours de voix qui se sont modifiées les unes les autres, tout en étant profondément elles-mêmes. »

Malgré les différences culturelles des auteurs, « à force de lire les versions des uns et des autres, c’est comme si, finalement, un imaginaire commun se constituait mystérieusement. On ouvre des possibles. On n’assigne aucune idéologie, aucun message. On propose au spectateur de faire l’expérience de plusieurs visions de la mort, du rêve. » Chaque auteur, responsable d’un épisode, a son style. La pièce traverse « le naturalisme, la poésie, la mystique, le surnaturel… une myriade de façons de nommer le réel ».

Deux personnages traversent toute cette épopée pluraliste de trois heures. C’est Francis Ducharme, que Siaud avait dirigé dans Britannicus au TNM, qui incarne Faust. « J’avais envie de lui proposer une expérience philosophique et humaine très puissante, dit le créateur. Qu’il parte de la dépression pour aller vers les zones de lumière. Je ne l’ai pas vu dans des rôles écrasants comme ça, où il a à traverser une douleur humaine qui va le faire puiser dans ses ressources les plus intimes — qui sont infinies. »

Le metteur en scène a confié Méphisto, devenu dans l’adaptation un comédien, au Français Yacine Sif El Islam, pour qui il a eu un coup de coeur. « Il a une façon d’être toujours dans l’improvisation qui est très proche de ce personnage imprévisible, dans l’invention continuelle de ce qu’il pourrait proposer à Faust. Yacine a une façon fantaisiste de renouveler de scène en scène le personnage du diable, à qui il donne un relief très humain, une grande profondeur. Et je me suis aperçu que plus on travaille, moins on est dans un couple antagoniste. On est dans un rapport de gémellité. Les deux [acteurs] ont une alchimie telle qu’ils arrivent à avoir un rapport de fraternité. Je trouve que ça parle avec ambiguïté de nos relations avec nos valeurs, avec ce qu’on est, ce qu’on pense être. On peut s’identifier aux deux pôles de façon beaucoup plus complexe. »

Avec aussi Dominique Quesnel, Jasmine Bouziani et Madani Tall, Florent Siaud souligne le « dialogue interculturel » dans la distribution, mais aussi chez les concepteurs. En comptant les nombreuses résidences, « c’est vraiment un projet qui a une respiration polyphonique. Je crois que la polyphonie est une réponse possible au cloisonnement qui menace, à la solitude qu’on peut vivre dans notre époque postpandémique. »

Si vous voulez de la lumière Texte : Marine Bachelot Nguyen, Alexandra Bourse, Céline Delbecq, Rébecca Déraspe, Ian De Toffoli, Sèdjro Giovanni Houansou, Émilie Monnet, Hala Moughanie, Pauline Peyrade, Guillaume Poix, Jean-Luc Raharimanana, Guy Régis Jr, Florent Siaud. Mise en scène et conception artistique : Florent Siaud. Production : Songes turbulents. Au théâtre Prospero, du 1er au 11 mars.