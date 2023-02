Les rideaux du festival jeunesse Les Coups de Théâtre se ferment

C’est la fin pour Les Coups de Théâtre, l’un des seuls festivals de théâtre jeunesse au Québec. L’organisation a annoncé mardi l’annulation de sa 19e édition, prévue en septembre, et la cessation de toutes ses activités.

Pendant trente ans, « le Festival Les Coups de Théâtre a permis aux enfants d’explorer le champ des possibles […], [de découvrir] que l’inconnu est source de curiosité et que le plaisir de la découverte est au coeur de la vie », a souligné son fondateur et directeur artistique, Rémi Boucher.

L’annonce de son départ à la retraite et « la difficulté à réunir les effectifs et le financement nécessaire » ont motivé cette décision, a indiqué par voie de communiqué le président du conseil d’administration du festival.

Dans sa déclaration, Jean-Rock Gaudreault a ainsi salué l’« engagement remarquable » de M. Boucher, soulignant qu’il a « fortement contribué au rayonnement de la création jeune public dans le monde ».

Rémi Boucher a en effet beaucoup oeuvré pour rendre l’art accessible aux jeunes publics. Outre la création du Festival international des arts jeune public Les Coups de Théâtre en 1992, le diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada a fondé le premier festival international de cinéma jeune public au Québec, Les 400 Coups. Il a également dirigé le volet Ciné-Kid de la programmation régulière de l’Excentris, à Montréal. « Le bilan est impressionnant », résume M. Gaudreault.

« Il appartient maintenant aux nouvelles générations de déterminer la forme et les contenus que prendront les échanges internationaux en théâtre et en danse jeune public », a commenté Rémi Boucher dans une lettre de remerciements.

D’ici à sa fermeture, l’organisation avance qu’elle remplira ses engagements envers son personnel, ses contractuels et ses fournisseurs, et qu’elle procédera à la numérisation et au dépôt de ses archives aux Archives nationales.