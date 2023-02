«Chambres d'écho»: à la recherche de vases communicants

La géopolitique n’est jamais très loin dans les oeuvres de Philippe Ducros, créateur engagé, sensible aux souffrances du monde. La Syrie est au coeur de sa nouvelle pièce, Chambres d’écho. Un pays qu’il avait d’abord visité au milieu des années 2000 lors d’une résidence pour écrire L’affiche, puis pour voir la production syrienne de ce texte sur « l’occupation de la Palestine » — dont, incidemment, la parution de la traduction arabe a constitué pour le dramaturge québécois une première publication, avant même l’original en français.

Les amis avec lesquels Ducros a noué des liens « très forts » ont tous fini par fuir la Syrie durant la guerre. Sauf l’une des comédiennes de L'affiche (renommée Samia pour sa protection), avec qui il a entretenu une correspondance « très intense », à partir de laquelle s’est édifié Chambres d'écho. Du nom de ces espaces virtuels dans lesquels l’auteur et metteur en scène nous trouve « de plus en plus coincés ».

« Au départ, je voulais rendre hommage à tous ces gens que j’ai connus au Moyen-Orient, leur tendre la main », indique-t-il. C’est via Facebook que son échange avec la Syrienne avait lieu. Les médias sociaux ont permis l’émergence des « révolutions 2.0 », ces mouvements qu’on surnomme aussi les Printemps arabes, « entre autres parce que le monopole de l’information sur les dictatures y était brisé ». Mais tandis que d’un côté, ces réseaux relaient une opposition aux régimes despotiques, dans les démocraties comme la nôtre, ils « nous enferment dans des chambres d’écho. En ce moment, il y a une révolution médiatique mondiale, et ça attaque la démocratie. En Occident, on a un problème de désinformation », estime le créateur. Et le filtrage par algorithmes fait qu’on se retrouve connecté « avec juste des gens qui pensent comme nous et qui se crinquent entre eux. L’écho s’amplifie, ça polarise les gens et certains se radicalisent dans leur point de vue. C’est un phénomène très puissant ».

Quand c’est rendu que les gens veulent lire des informations de 140 caractères, c’est difficile de complexifier le monde. Et je trouve qu’en tant qu’artistes, on a cette possibilité, puisqu’on convie les gens ensemble dans un lieu pendant une heure et demie, qu’on s’attarde.

Devant ce règne de l’opinion et de l’information non vérifiée, l’artiste s’inquiète de la tendance actuelle au désaveu des médias traditionnels. « C’est très menaçant pour la démocratie, d’après moi, parce que dans les médias traditionnels, il y a des organismes qui surveillent la qualité de l’information. »

Il pense qu’il faut d’abord reconnaître le phénomène, sans tomber dans la polarisation en disant que « les médias sociaux sont mauvais ». On voit leurs impacts bénéfiques dans les dictatures, comme « en ce moment en Iran, et même chez la jeunesse russe, qui n’est pas d’accord avec Poutine, parce qu’ils réussissent à contourner le blocage des réseaux sociaux. Et après, il va falloir réfléchir ensemble à ce qu’on fait. Moi, je pose la question ».

Soulèvement en direct

Chambres d’écho est basé aussi sur le dernier voyage de Philippe Ducros vers la Syrie pour tenter de rencontrer Samia, en 2019, alors qu’à Damas, « la vie avait repris son cours normal et que la guerre était [concentrée] dans la province d’Idlib ». Mais en passant par Beyrouth pour obtenir un visa, il est arrivé par hasard le jour où le peuple libanais s’est soulevé, et il s’est retrouvé bloqué à la frontière. Le créateur assiste alors à toutes les manifestations, où la population se filme en train de protester. Un événement évoqué dans le spectacle à travers les nombreuses images, photos et vidéos que Ducros avait captées avec son téléphone. Le rapport à la technologie sera très présent sur la scène de l’Espace libre.

Entretenant le suspense — le protagoniste va-t-il réussir à rejoindre son amie syrienne ? —, la pièce établit un dialogue entre l’alter ego de l’auteur (joué par Étienne Pilon) et l’autre personnage (Mounia Zahzam), « qui parfois est Samia, parfois est la narratrice, la mauvaise conscience, l’agent provocateur ou l’avocate du diable ». « C’est une tentative d’entrer en contact et de briser la chambre d’écho du personnage qui m’incarne, précise l’auteur. Et un désir de réfléchir à ce qui a créé ces chambres d’écho entre l’Occident et l’Orient, entre nous et le Moyen-Orient, si déstabilisé depuis le début de la guerre contre le terrorisme. »

Pour Ducros, le monde « est beaucoup plus fait de vases communicants que ce qu’on prétend, et je pense que nous devons ouvrir nos oeillères là-dessus ». Il rappelle ainsi que sans l’invasion de l’Irak et sa déstabilisation, « il n’y aurait pas eu Daech. La guerre syrienne se serait passée complètement différemment. […] Il y a des liens à faire. Je ne veux pas déculpabiliser Daech, qui est une horreur. Mais je pense qu’il faut réfléchir aussi à ce qui a mené à cette polarisation dans le monde. Il faut arrêter de penser qu’on est les grands shérifs, nous, l’Occident, dans cette histoire. Et j’essaie de démanteler cette chambre d’écho qui fait de nous ceux qui vont civiliser le reste du monde. Je pense qu’il faut réfléchir aux impacts du passé, de ces guerres contre le terrorisme ».

Par exemple, remarque-t-il, « on est très scandalisés — avec raison ! — par l’invasion de l’Ukraine par Poutine.Mais est-ce qu’on l’a été autant par l’invasion américaine de l’Irak ? Moins, je trouve. Et pourtant, il y a eu deux millions de morts en Irak ».

Complexifier

Philippe Ducros dit que ce qu’il cherche à faire, c’est de complexifier la perception du monde, « complexifier ces questions-là, parce que les chambres d’écho nous simplifient tout ». L’époque est en effet friande de conceptions manichéennes, binaires. « Quand c’est rendu que les gens veulent lire des informations de 140 caractères, c’est difficile de complexifier le monde. Et je trouve qu’en tant qu’artistes, on a cette possibilité, puisqu’on convie les gens ensemble dans un lieu pendant une heure et demie, qu’on s’attarde. C’est important, selon moi. Le théâtre, à travers la poésie et l’abstraction qu’il offre, permet d’aller plus loin dans la complexité que la télé, le cinéma ou les reportages. »

Si son oeuvre est très documentée, l’auteur constate qu’il existe une réelle différence entre son rôle d’artiste et celui d’un journaliste. Les gens qu’il rencontre durant ses voyages de recherche lui parlent différemment, une fois qu’ils savent avoir affaire à un artiste. « Je l’ai vraiment vu : ils se mettent à me parler de leurs émotions, de leur vécu. Moi je suis une éponge de ça. Et à travers la métaphore — je crois que c’est un des pouvoirs magiques de l’art —, je peux faire apparaître des choses derrière les statistiques, pour aller vers le coeur et l’humanité. »

Même si « le théâtre n’est pas un médium de masse », le créateur croit aux vertus d’un espace qu’il définit comme un laboratoire qui permet « de planter des graines, qui après vont fleurir et, comme des phragmites sur le bord des autoroutes, envahir les champs. Nous, on est ceux qui plantent les graines. Et donc, j’ai espoir ».

Chambres d’écho Texte et mise en scène : Philippe Ducros. Spectacle de Productions Hôtel-Motel, à l’Espace libre, du 14 février au 4 mars.