La ballerine imaginaire

La ballerine est un personnage chéri de l’imaginaire occidental. Un archétype, un stéréotype, et littéralement type, quand on sait les exigences auxquelles doivent répondre encore les petits rats de l’opéra pour atteindre leur idéal. L’autrice Jolène Ruest, dans Les danseurs étoiles parasitent ton ciel, suit une ballerine inventée pour parler, dans sa première pièce de théâtre, de rêves détournés et d’hyperperformance, humaine autant que sociale et immobilière.

C’était d’abord un roman, le deuxième de Jolène Ruest après Monogamies ou comment une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle (XYZ, 2016). Ce sera bientôt une pièce de théâtre, coécrite avec Jonathan Caron. On y suit le personnage de Prunelle, après l’école de ballet, qui court-circuite son rêve de devenir danseuse étoile, gagne sa vie au Dairy Queen de la rue Sainte-Catherine, réaligne ses ambitions, tout en assistant à la gentrification du quartier Hochelaga.

Comment ça se fait qu'on veuille rentabiliser des immeubles aussi rapidement ? C'est pas normal, pis ça a une influence sur tous ceux qui sont locataires et qui veulent juste payer des loyers décents.

Depuis le tout début de son projet, Jolène Ruest savait que son personnage principal devait être ballerine. « Cette façon d’aller vers la perfection, et le niveau de performance physique des ballerines, c’est dur à égaler », explique de son débit hyperrapide l’autrice en entrevue.

« La notion de perfectionnisme, pis d’hyperperformance, on baigne là-dedans, poursuit Mme Ruest. Ça touche tous les niveaux. » Elle fait le lien, dans le récit, avec la gentrification. « Comment ça se fait qu’on veuille rentabiliser des immeubles aussi rapidement ? C’est pas normal, pis ça a une influence sur tous ceux qui sont locataires et qui veulent juste payer des loyers décents. »

Ce n’est pas qu’une fiction pour l’autrice, qui doit se présenter à la fin du mois au Tribunal administratif du logement pour contrer la reprise de son appartement, qu’elle occupe depuis neuf ans, dans ce quartier d’Hochelaga où se passe l’action — et où se situe le théâtre Denise-Pelletier.

Danser pour mieux écrire

Pour nourrir sa recherche, Jolène Ruest est allée suivre des cours de ballet de loisir. C’est au Studio des Grands Ballets canadiens de Montréal qu’elle a rencontré la professeure Lisa-Marie Villeneuve, devenue depuis sa consultante en ballet, et la chorégraphe de la pièce — une première expérience au théâtre pour Mme Villeneuve.

« Dans le show, on y va all in avec l’image de la ballerine, plus que dans le livre, spécifie Mme Ruest. Moi, dans une des premières rencontres, j’ai dit : “Y’en n’aura pas, d’tutus !” J’étais supercatégorique, “C’est non !” Je voulais pas aller dans les clichés. Mais ça existe. Et Sarah-Maude [Laliberté, qui tient le rôle principal], on l’a vue danser Casse-Noisette. Finalement, on en utilise, des tutus, dans les moments les plus éclatés de la pièce. »

Un autre aspect de l’imaginaire du ballet, note Lisa-Marie Villeneuve, c’est que « ce n’est pas quelque chose que tu peux faire singulièrement. Si tu fais de l’humour, comme l’a fait Jolène [qui a terminé l’École nationale en 2012], et que tu veux en faire une carrière, ben, tu peux faire des open mic’ pendant trois ans, pis être pas bon, pis le devenir. »

« En ballet classique, personne ne monte un show solo », note l’enseignante, sinon les étoiles, les grandes prima ballerinas. « Pour s’exprimer et performer en ballet, il faut que tu sois dans une compagnie. Que tu sois choisi. »

« C’est encore cette culture-là qui demeure aujourd’hui, et c’est encore l’aspiration première pour les danseurs classiques : entrer dans une compagnie. Il n’y a pas d’autres issues pour ceux qui veulent danser. » « Et en début de carrière, renchérit Mme Ruest, c’est toujours aussi juste interpréter, la possibilité. »

La beauté des prima ballerinas

Comme prof du cours d’introduction, est-ce que Lisa-Marie Villeneuve estime que la ballerine imaginaire est présente chez ses élèves adultes, qui viennent danser pour le plaisir ? Elle sourit. « Oui, j’ai ce portrait démographique. Ce sont surtout des dames dans la cinquantaine et dans la soixantaine, qui arrivent à la session de janvier, au moment des résolutions. »

« Elles viennent vivre leur rêve de petites filles. Elles arrivent avec la jupette de ballerine, les collants roses, le chignon… » « Ah oui, interrompt Jolène Ruest, la jupette de ballet, c’est vraiment là qu’on la retrouve le plus ! »

« Elles aiment tout le kit », ajoute Mme Villeneuve, de l’affection dans la voix. « Ça les aide à se sentir dans l’image, à y entrer. Et quand, à la fin du premier cours, je leur fais faire les ports de bras, avec la 5e en haut, les bras couronnes, je les vois s’illuminer… »

De la danse au livre au théâtre

La danse est entrée dans le roman, et le roman passe maintenant sur scène. Quelles transformations ? « La pièce et le roman sont vraiment des jumeaux non identiques, estime l’autrice. Il y a des personnages fusionnés, des scènes qui n’existaient pas, d’autres que j’adorais dans le livre, mais qui ont disparu. »

Au secondaire, le port obligatoire du maillot sans collant et la puberté ne faisaient pas nécessairement bon ménage. Tu t’en souviendras toujours : une élève avait laissé le poil de son entrejambe dépasser de son maillot. La grande gueule du groupe, Marie-Soleil, avait dû lui expliquer l’importance du rasage parce que son poil rendait toute la classe mal à l’aise. La danse classique impose ses codes même dans les choix les plus intimes. Extrait du roman Les danseurs étoiles parasitent ton ciel

« Ce qui me marque, ajoute Mme Villeneuve, c’est de voir comment l’idée de mettre du mouvement sur la scène s’est transposée à partir du roman. Il y a un passage où Prunelle va porter des CV partout pour se trouver une job. Sur scène, c’est complètement pété : tout tourne, le texte se renverse, ça fait du ping-pong. »

« De plus, poursuit Mme Ruest, la pièce est un travail collectif, de coécriture, avec beaucoup de monde. » De la danse s’est ajoutée. « Hey, y’a du breakdance et même un moment Broadway dans la pièce ! » « Oui, il y a plus de diversité de danse sur la scène », confirme Mme Villeneuve. « Tant qu’il y a du mosh pit, pour moi ça va bien ! » lance en rigolant Mme Ruest, grande fan de musique punk et métal. Cette dernière, qui en parle régulièrement dans ses émissions radio sur CISM, a signé le recueil Critique de crowd. Promenade nocturne du mosh pit aux nids-de-poule (chez Bouc productions). Et il paraît que ça se donne des coups de coude, même.

Les danseurs étoiles parasitent ton ciel Texte : Jonathan Caron et Jolène Ruest. Mise en scène : Jonathan Caron et Martine Pype-Rondeau. Avec David Bélizaire, Jean Belzil-Gason, Maude Bouchard, Andréanne Daigle, Sarah-Maude Laliberté et Maxime Lepage. À la salle Fred-Barry du théâtre Denise-Pelletier, du 14 février