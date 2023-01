«L’éveil du printemps»: miroir, miroir

L’éveil du printemps, écrit en 1891 par l’Allemand Frank Wedekind, nous plonge dans les métamorphoses de l’adolescence. Et avec la production faite au Trident, l’éveil dont il est question, celui du désir, trouve le traitement d’une lunette des plus actuelles.

La pièce nous donne à suivre des personnages qui entrent dans l’adolescence : Moritz le lunaire au père tyrannique ainsi que Martha et Melchior, découvrant les plaisirs du corps. Rapidement, la mise en scène d’Olivier Arteau place les bases du voyage : un univers enveloppant, que la conception sonore d’Antoine Berthiaume, riche de sonorités intrigantes, exemplifie particulièrement bien.

On suit également Ilsle, réfugiée dans l’exil, Otto l’amoureux éconduit, qui basculera du côté obscur, ainsi que Wendla, moins intéressée par les paires amoureuses à créer que par la liberté à définir. Derrière la bande s’étire un vaste rideau de cordes dissimulant imparfaitement cette forêt effrayante, mais attirante aussi bien, forêt d’un désir encore à nommer.

Au centre d’une scène vaste, surtout, se dresse un plan incliné auquel la perspective confère des allures de route à gravir, celle de six personnages et des défis qui se présenteront immanquablement. Ils se lanceront sur cette surface dans différents jeux avec et contre la gravité, entre deux numéros de corde à danser, le traitement sportif rappelant naturellement Antigone — sur les mêmes planches il y a quatre ans. Ce travail du corps se présente cette fois cependant avec une pertinence accrue, quand l’effort physique exigé de la troupe renvoie directement à ces mouvements souterrains qu’évoquent le titre et le monologue d’ouverture, où crient les appétits nouveaux.

D’un léger brouillage

En dépit d’une scène riche et d’une troupe intense, l’impression d’un brouillage s’infiltrera néanmoins passé l’exposition initiale. La manière dont l’adaptation de David Paquet, librement inspirée de l’oeuvre originale, prend ses aises est d’emblée réjouissante, avec cet humour lardant la pièce, mais également de solides ancrages dans l’actualité qui nous rapprochent les personnages. Au fil du récit, la question affleure néanmoins : vers quelle cible cette liberté sera-t-elle canalisée ?

La mise en scène d’Arteau offre certes un liant fort dans sa tâche de faire apparaître les corps, les chorégraphies orchestrées avec le danseur Fabien Piché au premier plan. Les costumes éclatés de Linda Brunelle, tenues colorées façon Mel C, vont dans le même sens : évitant le voyeurisme, elles font exister ces corps au coeur du récit. La question reste néanmoins du fil que l’écriture s’est donné pour guide.

L’apparition des principales figures d’opposition offrira un premier élément de réponse. Car au-delà des pratiques sexuelles que découvrent les personnages, et dont on ne sait ici si elles sont une façon d’approfondir le désir ou de le masquer, le désir est aussi celui qui se heurte au collectif.

Et les adolescentes et adolescents découvrent un monde à vau-l’eau — capitalisme d’exploitation, consommation des femmes. L’éveil du printemps dévie toutefois des personnages eux-mêmes, dans son souhait d’articuler la critique sociale. Le public est convié à partager une même répulsion à l’égard de ce juge détestable aux longues mainscrochues ou de cet arriviste avide d’argent et de pouvoir, parfaites figures répulsives contre lesquelles rétablir le bien et le mal.

La pièce s’ouvrant alors que le juge Poliquin voyait son jugement annulé par la Cour d’appel, dans l’affaire Simon Houle, il sera impossible de soutenir que la pièce n’est pas en phase avec son époque — ce qui n’est pas sans mérite. Pour un texte à l’horizon subversif, on obtient toutefois un théâtre qui érige certaines balises — comme si, dans cette grande forêt contemporaine de la perte des repères, il faisait encore bon pouvoir se réunir autour de repoussoirs communs.

Cette tendance, bien sûr, n’est pas ce que le théâtre a de mieux à offrir, lui qui peut coller au plus près de personnages portant eux-mêmes leurs ambiguïtés, qui sont les nôtres. Un tel théâtre, moral, nous renvoie curieusement l’image d’une société qui chercherait à se rebâtir autour de repères communs et qui, dans sa lutte essoufflée, aurait accaparé jusqu’aux outils du théâtre.

L’éveil du printemps Texte : David Paquet, librement inspiré de l’oeuvre de Frank Wedekind. Mise en scène : Olivier Arteau. Avec Lé Aubin, Marie-Josée Bastien, Claude Breton-Potvin, Ariel Charest, Gabriel Favreau, Gabriel Lemire, Marc-Antoine Marceau, Carla Mezquita Honhon, Sébastien Rajotte et Sarah Villeneuve-Desjardins. Une coproduction Trident et Théâtre Denise-Pelletier. Au Trident, jusqu’au 18 février.