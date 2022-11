Au coeur de la folie de « Moby Dick »

« D’où vient que les vivants s’acharnent à réduire les morts au silence ? » lancera comme un leitmotiv Ismaël (Pierre Devérines), narrateur et seul survivant de cette tragique épopée écrite au XIXe siècle par Herman Melville. Créé en 2020 par la compagnie franco-norvégienne Plexus Polaire, l’immense Moby Dick s’offre dans une adaptation marionnettique et multidisciplinaire qui plonge littéralement le spectateur au coeur de la mer et de ses tumultes.

Odyssée sur la nature humaine, sur cette obsession maladive d’aller au bout de soi, Moby Dick est une fable sur la folie des hommes, la colère et l’esprit aveuglant de la vengeance. Perdu, esseulé, vidé de tout, Ismaël s’embarque sur le Péquod afin d’embrasser la mer et ses possibles. Il y rencontre un équipage aveuglé par la mission d’Achab, ce capitaine irascible jadis estropié par le cachalot géant. Ensemble, contre vents et marées, malgré la certitude de l’issue fatale soulevée par Ismaël, l’équipage fonce droit devant bien décidé à tenir tête au géant.

Imaginé par Yngvild Aspeli, directrice artistique de la compagnie Plexus Polaire, Moby Dick met en lumière avec ingéniosité l’insoupçonnable entêtement de l’homme. Dans une mise en scène aussi démesurée que le cétacé, Yngvild Aspeli convie les spectateurs à vivre la légende de l’intérieur. Et c’est réussi grâce au choeur de six acteurs-marionnettistes qui font office à la fois d’ombres, de fantômes, d’hommes et de femmes emporté.es par la grande bleue, aux marionnettes chirurgicalement manipulées — à un point tel qu’elles se confondent à l’humain — et aux projections. Le tout est porté par la musique, un personnage en soi, jouée sur scène par deux musiciens. La contrebassiste, Guro Skumsnes Moe (qui n’est pas sans rappeler Jorane) et le guitariste, Håvard Skaset, chanteurs de surcroît, recréent avec autant de délicatesse que de fougue le craquement du bateau, le souffle du vent, le chant des baleines et autres sons du large.

Le premier tableau est à cet effet saisissant. Des projections bleutées imitent la mer et occupent tout l’espace scénique dans laquelle se déplacent quelques poissons blancs. L’impression d’être sous l’eau est totale.

Photo: Christophe Renaud de Lage

Jouer avec les dimensions

L’acharnement du capitaine, la folie, comme disait Einstein qui est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent, est offert avec un grand souci de la théâtralité. Surdimensionnée par rapport à l’humain, la marionnette qui représente Achab reflète cette démesure, cet aveuglement qui conduira à sa perte. Des projections imitant la carte sur laquelle se penche régulièrement le capitaine pour retrouver Moby Dick reviennent constamment au cours du spectacle, symbole de cette quête qui tourne en rond et qui ne mènera nulle part.

Si Achab est souvent plus grand que nature, le baleinier, d’abord immense, est réduit à une petite maquette lorsqu’il affronte la titanesque bête en haute mer. Le mariage des différentes disciplines contribue à offrir un spectacle aussi grandiose que la légende qui a déjà été ovationnée par les gens du Diamant, complètement éblouis et fascinés devant tant de grandeur et de magie. Sublime.

Moby Dick Mise en scène : Yngvild Aspeli.