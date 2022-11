Théâtre jeunesse: de beaux spectacles à savourer en famille

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Des grands classiques aux clowneries, en passant par les contes célébrant l’imaginaire et la beauté de l’hiver, tout est réuni pour passer de belles Fêtes au théâtre, en compagnie des plus petits.

Don qui quoi !?!

Les 27, 28 et 29 novembre au théâtre Outremont

Ce cher Miguel de Cervantes ayant omis de lui écrire une fin, Sancho Panza se retrouve animé d’un sentiment d’abandon et d’une frustration légitime. Jusqu’au jour où le fidèle écuyer débarque sous forme de marionnette pour faire la rencontre fortuite d’un clown de métier et d’un directeur de théâtre dont l’acteur principal est en retard pour la première représentation de Don Quichotte… Librement adapté du classique de Cervantes, le spectacle, écrit à quatre mains par Jackie Gosselin et Jacques Laroche, se veut une déclaration d’amour autant à l’univers du célèbre dramaturge espagnol qu’au jeu clownesque si cher à la codirectrice artistique de DynamO théâtre et au directeur artistique du Théâtre de la Petite Marée.

Attention : Fragile

Du 30 novembre au 20 décembre à la Maison Théâtre

À l’heure où on s’apprête à déballer nos cadeaux au pied du sapin, le spectacle créé par Liliane Boucher et Jean-François Guilbault tombe certainement à point. Deux clowns fraîchement sortis de l’usine, nommés Attention et Fragile, sont livrés sur scène tout emballés dans leur papier bulle. Les drôles de personnages mettent alors la main sur un catalogue d’objets tous plus désirables les uns que les autres et se lancent dans une frénésie d’achats en ligne, jusqu’à être submergés d’emballages et à ne plus avoir d’espace pour vivre. De quoi faire réfléchir les enfants et leurs parents sur la surconsommation et ses dérives, avec peu de mots et beaucoup de rires.

Contes à passer le temps – édition contes pour tous

Du 1au 21 décembre au théâtre Les Gros Becs

C’est une bonne vieille tradition désormais bien établie à Québec. Quand vient le temps de décorer son sapin, la compagnie La Vierge folle vient partager sous les voûtes de la Maison Chevalier de fabuleux récits de Noël inspirés par les lieux emblématiques et les habitants de la Vieille Capitale. Cette année, la troupe de comédiens innove en adaptant ses populaires Contes à passer le temps à un jeune public, pour permettre aux enfants (de 5 à 10 ans) d’embarquer à leur tour dans de chaleureuses histoires qui viennent raviver la magie du temps des Fêtes, toujours avec Québec en toile de fond.

Moby Dick

Les 1et 2 décembre au théâtre Outremont

Avec sa compagnie Plexus Polaire, la metteuse en scène norvégienne Yngvild Aspeli a placé les marionnettes de taille humaine au coeur de ses créations, tout en jouant énormément sur la lumière, la musique et la vidéo. Autant d’éléments qu’on retrouve dans son dernier spectacle en date qui a fait forte impression lors de sa présentation à la Semaine d’art en Avignon. Portée par cinquante marionnettes, sept comédiens-marionnettistes et un orchestre englouti, son adaptation grandiose de Moby Dick nous replonge dans l’oeuvre titanesque d’Herman Melville, pour mieux sonder les profondeurs de l’âme humaine à travers la quête obsessionnelle du capitaine Achab lancé dans sa folle expédition baleinière.

Zoom-boum-boum

Le 4 décembre à la salle Claude-Léveillée

Créée avec le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et produite par les Jeunesses musicales du Canada, cette initiation à la musique électroacoustique entraîne les plus petits sur les pas de Sam. Pour cet enfant à l’imagination débordante (campé par la comédienne Sandrine Lemieux), chaque petit bruit du quotidien est l’occasion de s’évader vers un monde extraordinaire, en compagnie de son ami imaginaire et musicien Charlie (joué par la percussionniste Kristie Ibrahim). Un spectacle sans dialogue, mais riche en sonorités, destiné aux 2 à 6 ans.

Le loup de Noël

Le 4 décembre au théâtre Outremont

Publié en 1962, le célèbre conte de Claude Aubry s’est offert une nouvelle jeunesse en 2015, avec la parution chez La Montagne secrète d’un livre-disque illustré par Pierre Pratt et mis en chansons par le groupe de musique folk-traditionnelle Bon Débarras. Cette adaptation se retrouve aujourd’hui transposée sur scène par Edgar Bori, qui enfile ses habits de conteur pour faire vivre Griboux, le vieux loup affamé des Laurentides passé tout près de gâcher le réveillon en croquant à pleines dents dans le petit Jésus. Projetées sur scène, les belles illustrations de Pierre Pratt évoquent la nostalgie des Fêtes d’antan, sur fond de reels, de turluttes et d’autres chansons de Noël interprétées par les musiciens de Bon Débarras.

Air Play

Du 14 décembre au 1janvier à la Tohu

Après avoir voyagé aux quatre coins du monde, Seth Bloom et Christina Gelsone, du duo new-yorkais Acrobuffos, prennent leurs quartiers sous le chapiteau de la Cité des arts du cirque de Montréal pour présenter leur spectacle-événement pour la première fois au Québec. On y suit un frère et une soeur dans un drôle de pays où les parapluies volent et où les ballons avalent les gens, entre autres curiosités. Développé en collaboration avec le sculpteur cinétique Daniel Wurtzel, cet hommage époustouflant à la puissance de l’air répond en tout point au cahier des charges de la Tohu, qui s’est donné pour mission de faire découvrir aux jeunes et moins jeunes la belle diversité du cirque contemporain.

SCOOOOOTCH !

Du 19 au 22 décembre au théâtre Outremont

Le ruban adhésif a souvent stimulé et nourri l’imagination de nos bambins. Dans le fascinant spectacle de la compagnie Synthèse Additive, cette matière pleine de surprises invite les plus jeunes (dès 2 ans), comme les plus grands, à s’interroger sur les liens qui nous unissent aux autres et à notre environnement. Sur scène, Mélanie Baillairgé, Marika Karlsson et Myriame Larose se glissent dans la peau de membres d’un groupe de rock féministe qui déroulent et suivent une bande de ruban adhésif pour échapper à ce qui a tout l’air d’un régime totalitaire.

Ari Cui Cui et les patins magiques

Le 26 décembre au théâtre Duceppe

Pour le plus grand bonheur des plus jeunes qui la connaissent sous le nom d’Ari Cui Cui, Ariane Gauthier fait son retour au théâtre avec son dernier spectacle en date rendant hommage à la féérie de l’hiver. La chanteuse originaire d’Aylmer renfile pour l’occasion les habits douillets de la fillette, qu’elle personnifie sur scène et en chansons depuis quasiment dix ans. Dans cette savoureuse comédie musicale hivernale aux décors conçus par Frédérick Ouellet, Ari Cui Cui se met au défi de réaliser son grand rêve de patiner (sans tomber) sur la glace. Ou comment célébrer la persévérance, plutôt que la performance, en profitant pleinement des réjouissances de la belle saison hivernale.

Archipel

Du 27 décembre au 8 janvier à la Maison Théâtre

Dans Et moi, je suis une île, l’écrivain montréalais d’origine haïtienne Anthony Phelps imaginait l’île de Montréal sortir du lit du fleuve Saint-Laurent pour aller rencontrer ses soeurs, les îles des Caraïbes. Ce récit a inspiré à Sabrina Baran l’idée de son dernier spectacle pour enfants mettant en scène trois soeurs étoiles — une musicienne, une danseuse contemporaine et une marionnettiste — lancées dans une fascinante épopée au coeur d’un étonnant archipel. Conçu comme une ode au pouvoir exaltant de l’imaginaire, ce périple poétique fait voyager le jeune public dans un univers mouvant peuplé de marionnettes fantastiques et autres curieuses créatures insulaires.

Coucou Passe-Partout,le spectacle

Les 28 et 29 décembre au théâtre Duceppe

En mars 2020, Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost devaient se lancer à l’assaut des routes du Québec pour une tournée d’une quarantaine de représentations. La pandémie est passée par là et les interprètes de Passe-Partout, de Passe-Carreau et de Passe-Montagne ont dû patienter deux longues années avant de pouvoir enfin rencontrer leurs poussinots et poussinettes. Mis en scène par Marc St-Martin (le Kao de Toc toc toc), le spectacle promet de replonger les tout-petits (et leurs parents nostalgiques) dans l’univers de l’émission jeunesse à succès de Télé-Québec, à grand renfort de chansons, d’histoires et de jeux interactifs.

