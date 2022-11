Théâtre et arts de la scène: s’offrir des moments d’évasion

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Du théâtre à la danse, en passant par l’humour et la comédie musicale, les arts de la scène sont un excellent cadeau, à soi et aux autres, pour une grande ou petite évasion.

Théâtre

Run de lait

Théâtre La Licorne, du 22 novembre au 21 décembre 2022

Dans ce théâtre documentaire, l’auteur Justin Laramée dévoile les résultats d’une enquête au cours de laquelle il a parcouru le Québec pour comprendre l’industrie laitière et tenter de répondre à des questions. Pourquoi le Québec a-t-il perdu la moitié de ses fermes laitières depuis 20 ans ? Pourquoi les producteurs laitiers vivent-ils de la détresse psychologique ? La perte des fermes familiales est-elle inéluctable ? Une plongée dans ce monde méconnu pourtant lié de près à notre identité, avec Justin Laramée, Olivier Normand et Benoît Côté.

La société des poètes disparus

Théâtre Denise-Pelletier, du 6 au 16 décembre 2022 et en tournée à l’hiver 2023

Adaptation du film mythique de 1989 de Peter Weir, La société des poètes disparus, dans une traduction de Maryse Warda et une mise en scène de Sébastien David, nous permet de renouer avec le merveilleux professeur Keating (Renaud Lacelle-Bourdon) et ses élèves en quête d’individualité et de liberté à travers la poésie et la littérature. Après Montréal, la pièce sera présentée dans une vingtaine de villes du Québec au cours de l’hiver 2023, à partir de janvier.

Féministe pour Homme

Usine C, du 11 au 14 janvier 2023

Sophie Cadieux est la tête d’affiche de cette soirée croisant théâtre et stand-up. Féministe pour Homme, pièce créée à Paris par Noémie de Lattre, a été nommée aux prix Molière en France en 2020 dans la catégorie du meilleur spectacle solo. Adaptée pour le Québec par Rébecca Déraspe, la pièce pose un regard sur des sujets concernés de près par le féminisme, dont le couple, la famille et la carrière. Mise en scène d’Alix Dufresne.

Vous êtes animal

Théâtre de Quat’Sous, du 17 janvier au 11 février 2023

Jean-Philippe Baril-Guérard, prolifique auteur de nombreux romans, nouvelles et pièces, signe cette création du Théâtre PÀP où l’essai de Charles Darwin, Sur l’origine des espèces, vient de voir le jour… mais en 2022. Cette distorsion temporelle permet d’explorer les relations de plus en plus troubles que notre époque entretient avec la science et les frontières floues des médias et du monde du spectacle. L’auteur lui-même fait partie de la distribution, dans une mise en scène de Patrice Dubois.

Neecheemus

Espace Go, du 19 au 21 janvier 2023

En langue crie, Neecheemus veut dire « Mon amour ». Dans ce spectacle festif autour de ce thème, l’artiste et metteure en scène Émilie Monnet donne la parole à dix femmes artistes autochtones et noires, dont Joséphine Bacon, Elisapie et Angélique Willkie. Celles-ci partagent des conceptions de l’amour, de la sexualité et de l’érotisme telles qu’on les retrouve dans leurs communautés respectives, ouvrant la conversation sur d’autres façons d’entrer en relation avec l’autre.

Je t’écris au milieu d’un bel orage

Théâtre du Nouveau Monde, du 17 janvier au 11 février 2023

En 1944, la comédienne Maria Casarès rencontre l’écrivain Albert Camus. C’est le début d’une longue passion qui verra naître 865 lettres d’amour. De cette correspondance qui s’étale de 1944 à 1959, le poète et dramaturge Dany Boudreault a fait un beau spectacle-lecture mis en scène par Maxime Carbonneau, avec Anne Dorval (Maria Casarès) et Serge Gagnon (Albert Camus). Pour s’évader au fil des mots et des réflexions de deux artistes plus grands que nature.

Gaz Bar Blues

Théâtre Duceppe, du 18 janvier au 18 février 2023

Vingt ans après le film de Louis Bélanger mettant en vedette Serge Thériault, l’adaptation théâtrale très attendue de Gaz Bar Blues, mise en scène par Édith Patenaude, nous permettra de retrouver l’attachant personnage de François Brochu, alias Boss (Martin Drainville), veuf et père qui se bat pour maintenir sa famille unie et sa station-service en vie, malgré les embûches, les braquages et les temps qui changent.

Une maison de poupée, 2e partie

Théâtre du Rideau vert, du 24 janvier au 25 février 2023

À la fin de la pièce Une maison de poupée, d’Henrik Ibsen, qui a fait scandale à sa création en 1879, l’héroïne, Nora, quitte le domicile familial, laissant derrière son mari et ses enfants, pour fuir une vie de soumission. Dans cette suite imaginée par Lucas Hnath et mise en scène par Marie-France Lambert, on la retrouve quinze ans plus tard. De retour à la maison, elle constate que bien des structures n’ont pas changé. Avec Macha Limonchik dans le rôle principal, aux côtés de Paul Ahmarani, Muriel Dutil et Rebecca Vachon.

Sur l’apparition des osdans le corps

Théâtre Prospero, du 24 janvier au 11 février 2023

Création Dans la chambre présente ce texte de Gabriel Laplante, qui raconte comment Lorene, qui a le don de ne pas souffrir ni mourir lorsqu’elle se brise les os, tente en vain de ressentir quelque chose en se jetant en bas de ravins ou d’édifices, tandis que son amoureux, Godfrey, s’éloigne de plus en plus. Les jeunes Amélie Dallaire et Gabriel-Antoine Roy portent ce texte, qui a pour sujet l’identité, dans une mise en scène de Félix-Antoine Boutin. Une excellente occasion de découvrir ces artistes de la nouvelle génération.

Clandestines

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du 24 janvier au 11 février 2023

Thriller politique, Clandestines campe son intrigue dans un Canada dystopique où l’avortement est interdit. Les deux protagonistes, une médecin, l’autre sage-femme, défient la loi et le pratiquent dans la clandestinité. Un texte fort et pertinent des autrices féministes Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent, qui s’inspirent des événements passés et présents, à l’heure où le droit à l’interruption de grossesse est remis en question par différents groupes, ici et au sud de la frontière.

Les glaces

La Bordée, du 10 janvier au 4 février 2023

Trois jeunes, deux garçons et une fille, se retrouvent au bord du fleuve après leur bal de finissants. Vingt ans plus tard, une accusation d’agression sexuelle fait surface. Dans un texte intelligent, Rébecca Déraspe explore la notion de consentement et les questions qu’elle soulève, surtout quand il s’agit d’un événement survenu à une époque où l’on n’en parlait pas. Debbie Lynch-White, Christian Michaud et leurs collègues évoluent dans une mise en scène de Maryse Lapierre.

Les contes à passer le temps

Théâtre Premier Acte, Voûtes du Marché Chevalier, du 9 au 30 décembre 2022

Le temps des Fêtes se prête aux contes, et pourquoi pas aux contes déjantés ? La pièce est fruit de l’imagination de six auteurs et autrices de tous âges à qui La Vierge folle, compagnie de production, divise la ville de Québec en cinq parts. Il en ressort des contes qui ressemblent à leur ville, Québec sous la neige, Québec au soleil, Québec à Noël. Des textes de Fabien Cloutier, Chantal Dupuis, Sophie Grenier Héroux, Maxime Robin, Dominique Sacy et Sophie Thibeault. On les écoute en se servant, paraît-il, à un comptoir à desserts.

La fureur de ce que je pense

Espace Go jusqu’au 3 décembre, au Diamant, du 8 au 20 décembre 2022

Dans ce collage de textes de Nelly Arcan transposés en chants, des femmes, exposées dans des vitrines, nous font découvrir différents aspects de sa puissante écriture avec des extraits de Putain, Folle et L’enfant dans le miroir. D’abord présentée en 2013, cette adaptation théâtrale et mise en scène par Marie Brassard a obtenu un grand succès. Elle revient dans une distribution étincelante comprenant Christine Beaulieu Sophie Cadieux, Larissa Corriveau, Evelyne de la Chenelière, Johanne Haberlin, Julie Le Breton et Anne Thériault.

Quills

Le Diamant, du 11 au 28 janvier 2023

Dans ce texte signé Doug Wright, Robert Lepage incarne le célèbre marquis de Sade, alors interné pour conduite immorale à l’asile de Charenton. Le directeur artistique d’Ex Machina, entouré de Sophie Faucher et de Pierre-Yves Cardinal, fait revivre le controversé personnage dans une mise en scène qu’il cosigne avec Jean-Pierre Cloutier. L’écrivain hanté par ses pulsions sexuelles interdites peut-il, comme le souhaite l’abbé de Coulmier, directeur de l’hospice, être réhabilité ?

L’éveil du printemps

Le Trident, du 24 janvier au 18 février 2023

En adaptant la pièce censurée de 1906 du dramaturge allemand Frank Wedeking, David Paquet explore le thème de l’éveil sexuel à l’adolescence dans une société où les interdits et l’hypocrisie dominent. Une dizaine d’acteurs et d’actrices, dont Ariel Charest, Sébastien Rajotte, Gabriel Favreau et Sarah Villeneuve-Desjardins, forment la distribution, dans une mise en scène d’Olivier Arteau.

Théâtre musical

Les choristes

Monument-National, 28 décembre 2022 au 19 janvier 2023

L’émouvante histoire de Clément Mathieu, musicien au chômage qui accepte un emploi de professeur dans une école pour garçons en difficulté qu’il initiera au chant, est de retour pour le temps des Fêtes. L’excellent François L’Écuyer incarne l’enseignant dévoué dans cette adaptation du film culte signée Maryse Warda, mise en scène par Serge Denoncourt. Un classique à voir en famille, où l’on craque autant pour l’histoire de courage et de résilience des personnages que pour les voix des jeunes garçons.

Come from Away

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, du 10 au 15 janvier 2023

Après les attentats du 11 septembre 2001, la circulation aérienne est paralysée. Au petit village de Gander, à Terre-Neuve, 38 avions ont reçu l’ordre d’atterrir, avec leurs 7000 passagers. Ils sont hébergés et nourris par les habitants de cette modeste localité devenue leur refuge imprévu. Cette histoire incroyable mais vraie qui nous parle de bienveillance, de partage et de solidarité est l’objet de la comédie musicale à succès Come from Away, d’Irene Sankoff et David Hein. Une histoire inspirante pour commencer 2023 sur une note positive.

Hedwig et le Pouce en furie

Studio TD, du 26 janvier au 4 février 2023, et en tournée à travers le Québec jusqu’en mai

Dans cette version traduite et adaptée de Hedwig and the Angry Inch, mise en scène par René Richard Cyr, le talentueux Benoît McGinnis incarne Hedwig, spectaculaire chanteuse de rock’n’roll allemande à la perruque blonde, ni transgenre, ni drag queen, mais personne unique aux commandes d’un groupe portant le nom de Pouce en furie, baptisé de cette façon en hommage… à son organe génital. D’abord présentée en 1998, cette pièce de théâtre musical rock a fait l’objet d’un film en 2001 et remporté quatre prix Tony dans sa version de 2014 avec Neil Patrick Harris, sur Broadway.

Danse

Superheroes Cry Too

Ausgang Plaza, du 8 au 11 décembre 2022

Le collectif FRGMNT propose une expérience immersive mariant la danse de rue et les projections vidéo. Une pièce qui sort des sentiers battus et explore la théorie des superhéros dans une pratique artistique originale fondée sur la musique hip-hop.

La complainte du givre

La Chapelle scènes contemporaines, du 12 au 14 décembre 2022

Dans cette création de Simon Renaud, nous sommes invités dans un univers intime aux frontières de la fiction, de l’abstraction et du rêve, en compagnie de Joanie Michaud et de Marie-Pier Gilbert, qui nous présentent une expérience de danse contemporaine ponctuée d’extraits audio en provenance du Danemark.

« M »

Grand Théâtre de Québec, le 26 janvier, théâtre Maisonneuve, du 31 janvier au 4 février 2023

Le souffle des danseurs et des danseuses est la matière première et l’inspiration de ce nouveau spectacle de la compagnie Marie Chouinard, basé sur les micromouvements et la respiration qui donne son impulsion aux corps et que l’on décrit comme une ode à la vie.

Shen Yun

Grand Théâtre de Québec, le 31 janvier, salle Wilfrid-Pelletier, du 2 au 5 février 2023

Année après année, la popularité de Shen Yun ne se dément pas. Véritable voyage à travers le temps et des millénaires de culture chinoise, ce spectacle haut en couleur qui a fait le bonheur de milliers de spectateurs présente les meilleurs danseurs classiques de Chine évoluant à travers des paysages et des décors évoquant cette riche civilisation dont les dynasties rivalisent de raffinement et de beauté.

Palermo Palermo

Salle Wilfrid-Pelletier, du 23 au 25 février 2023

La troupe Tanztheater Wuppertal, fondée par Pina Bausch, revient avec l’une de ses oeuvres emblématiques, campée dans une Sicile colorée où sonnent les cloches de Palerme. Peu de temps avant la chute du mur de Berlin, l’oeuvre est imaginée en 1989 par la danseuse et chorégraphe allemande. Qu’ils soient réels ou imaginaires, les murs tombent et les danseurs s’éclatent sur leurs ruines.

Humour

Québécois Tabarknak

Salle Wilfrid-Pelletier, 6 et 7 janvier, Salle Albert-Rousseau, 19 janvier 2023

Dans son humour cinglant mêlé d’autodérision, Adib Alkhalidey pose la question : « Comment on appelle ça, un humoriste d’origine maroco-irakienne qui lance un nouveau spectacle ? » Sa réponse : un Québécois.

Nomo sapiens

Théâtre Desjardins, le 26 janvier, Grand Théâtre de Québec, le 18 février 2023, et en tournée au Québec

À travers ce cinquième spectacle, l’humoriste, écrivain et biologiste Boucar Diouf se penche sur l’intelligence humaine, mais aussi sur son pendant : la stupidité. À l’ère de l’intelligence artificielle, devenons-nous de plus en plus bêtes ? Un spectacle qui pose ces questions et leur donne quelques réponses, éclairées par le regard du biologiste et toujours dans le rire.

