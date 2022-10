«Une journée»: les petites étrangetés du quotidien

Pour Gabrielle Chapdelaine, la banalité du quotidien n’a rien d’ordinaire. La dramaturge est fascinée par la façon dont les êtres humains habitent leurs jours. « Et je pense que tout le monde est très bizarre. Si on avait la chance d’être invisible et de passer une journée avec n’importe qui, caché, on verrait des choses auxquelles on ne s’attend pas, même chez la personne qui nous apparaît la plus normale. Ce sont ces petites étrangetés-là du quotidien qui m’intéressent. Ainsi que toutes les routines qu’on s’impose. »

C’est ce que la jeune autrice explore dans Une journée, l’une de ses pièces de finissante au programme d’écriture de l’École nationale de théâtre, qui a remporté le prix Gratien-Gélinas 2018, réputée récompense réservée aux dramaturges de la relève. Créée en juillet à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, par une équipe « formidable », la coproduction du Théâtre À tour de rôle et de la compagnie Tableau noir prend l’affiche au Quat’Sous avec la même distribution. Et non, ce n’est pas du théâtre d’été, bien que la pièce soit « quand même drôle ».

À l’origine, une conversation fort… banale entendue dans le métro, où deux amies « très différentes » discutaient de ce qu’elles avaient avalé au déjeuner, a entraîné l’écriture du texte. Gabrielle Chapdelaine s’est pour ainsi dire reconnue dans ces filles et leurs choix. « Je trouve qu’on mue constamment : parfois, on se lève et on n’est pas la même personne que la veille. On dirait qu’on a plein de personnalités en soi. »

Et pourquoi décide-t-on un matin de manger du gruau, et un autre, une tartine ? « Finalement, ça pose un peu la question existentielle de qu’est-ce qui agit en nous, qu’est-ce qui nous fait poser les choix qu’on fait tous les jours ? » Le spectacle déroule une journée dans les vies de Nico (Nathalie Claude), de Harris (André-Luc Tessier), de l’optimiste Alfonso (Renaud Lacelle-Bourdon) et de la déprimée Debs (Rose-Anne Déry).

Quatre personnages aux « attitudes très différentes, mais qui cachent tous un mal-être, une solitude, des façons d’esquiver la vie [quotidienne] », résume l’autrice. Ravie de la distribution qui fait naître sa pièce mise en scène par Olivia Palacci, elle a hâte de voir comment les interprètes se sont « approprié » son oeuvre au cours des représentations gaspésiennes.

Ceux-ci forment un quatuor qui pourrait être les quatre aspects d’une même personne. On pourra le lire autrement, mais c’est ainsi que Gabrielle Chapdelaine a conçu son texte, comme une ligne qu’elle s’était imposée « pour construire une histoire et avoir des personnages équilibrés entre eux ».

Des figures prisonnières de leur routine et dont les actions sont souvent décrites par un autre personnage, la pièce reposant beaucoup sur la narration.

Ce qui pose la question : est-ce le personnage lui-même qui décide de poser tel geste, ou il se le fait imposer par le narrateur ? Libre au spectateur de l’interpréter. « Et il y a un genre de hiérarchie entre les quatre, qui, à certains moments, se dynamise, qui change », confie la dramaturge.

Les films de notre vie

Cette pièce au ton « un peu décalé et ironique » est aussi émaillée de références cinématographiques, des films auxquels les personnages font allusion, mais sans jamais se souvenir de leur titre.

« J’aime que l’une des façons d’interpréter leur vie, c’est avec les fictions et comment elles viennent s’insérer dans leur propre histoire, explique Gabrielle Chapdelaine. Parfois, c’est juste une mention ou un clin d’oeil ; à d’autres moments, c’est plus profond. Cela me plaisait beaucoup dans ce que ça dit sur l’importance de la fiction dans le quotidien. »

L’autrice goûte aussi les « petits jeux pour les spectateurs » qu’elle élabore. Et si les films sont nommés en note de bas de page dans le texte publié (chez Leméac), le public en salle n’a souvent — selon les choix de la production — que la description, la plus sommaire possible, qu’en font les personnages pour les deviner. « Alors c’est intéressant, ça devient un petit jeu de devinettes. »

La dramaturge s’est inspirée d’un divertissement auquel elle-même jouait avec ses amis. « Et aussi, comme c’est ma première pièce assez longue, c’était une façon d’amener des alliés avec moi. La plupart sont des films que j’ai vus quand j’étais jeune, et qui ont beaucoup fait mon éducation culturelle, en un sens. »

Par le théâtre, Gabrielle Chapdelaine aime pouvoir parler aux gens «directement, sans leur parler moi-même — je suis un peu timide»

Dans Une journée, les personnages vont tous tenter de rompre leur routine, de s’évader de leur quotidien, chacun à leur manière distincte. Mais nos vies ne sont-elles pas constituées de ces petits instants ordinaires ? « Je pense que si on passe notre vie à attendre des moments grandioses, c’est long longtemps, répond l’autrice. Moi, je me suis souvent heurtée à ça. J’ai l’impression que dans les moments où je sens qu’il faudrait que je sois contente, je ne le suis jamais assez — dans des fêtes ou des soirées. On se crée des attentes. Je pense aussi que c’est pas mal ça, la vie : on a toujours l’impression que le bonheur est au bout du couloir, que tu vas ouvrir la porte et là, tu vas être bien. Mais peut-être que le bonheur, il faut le trouver un peu dans le corridor… »

Et même si le métier d’auteur n’est « vraiment pas glamour », constate en riant Gabrielle Chapdelaine, la dramaturge reste étonnée par son parcours inattendu. Cette native de Sorel a d’abord fait du théâtre à la polyvalente, puis c’est en étudiant la littérature à l’Université de Montréal qu’elle a commencé à prendre la plume. Mais les notes récoltées au cours de création n’étaient pas assez bonnes pour l’encourager. « On dirait que j’avais associé le droit d’écrire au fait de bien réussir au niveau scolaire. Je me disais : peut-être que ce que j’ai à dire n’est pas tellement pertinent, au fond. »

Et quand le théâtre où elle travaillait à l’époque lui a offert un emploi permanent de réceptionniste à temps plein, pour elle, son avenir professionnel était réglé : elle serait réceptionniste. D’autant que comme cet établissement présentant surtout du répertoire, Gabrielle Chapdelaine était peu en contact avec des écritures contemporaines.

« J’avais de la misère à trouver des pièces dans lesquelles je me reconnaissais. Puis, j’ai lu Ta Yeule Kathleen de Sébastien David. Et ça m’a fait : “Oh mon Dieu, ça peut être ça aussi, le théâtre”. Le texte m’a stimulé l’esprit, à un moment où j’avais décidé de m’essayer en douce à l’École nationale. Alors, j’ai écrit une pièce pendant que j’étais encore réceptionniste. Et j’ai été acceptée, à ma grande surprise. »

Par le théâtre, Gabrielle Chapdelaine aime pouvoir parler aux gens « directement, sans leur parler moi-même — je suis un peu timide. Et écrire, c’est comme créer des problèmes. J’aime bien trouver des solutions aux problèmes. Je me rends compte que j’aime beaucoup le processus ». L’autrice trace son chemin : elle a fait l’an dernier une résidence de deux mois au Jamais Lu Paris, où elle a présenté en lecture une nouvelle oeuvre, L’entrepôt. Et le Théâtre Denise-Pelletier va monter l’hiver prochain son adaptation d’une pièce de Balzac, Le faiseur.

Une journée Texte : Gabrielle Chapdelaine. Mise en scène : Olivia Palacci. Coproduction Tableau noir et Théâtre À tour de rôle. Au théâtre de Quat’Sous, du 18 octobre au 5 novembre.