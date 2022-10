L’auteur et son fantôme

Le titre annonce déjà tout un programme. Et We are shining forever à la recherche de l’entrée du royaume des morts contient bien ces deux éléments d’apparence antinomique, la Faucheuse et la lumière. La peu banale performance, présentée dans le cadre du festival Phénomena, est la troisième adaptation scénique par Christian Lapointe d’une oeuvre de l’auteur de Vu d’ici et de La vie littéraire. Dans La morte, livre en forme de journal, Mathieu Arsenault traite des fantômes des disparus qui continuent de vivre avec nous, hanté par celui de sa grande amie, l’écrivaine Vickie Gendreau, décédée à 24 ans d’un cancer.

Le spectacle découpe le texte en trois monologues, ce qui dynamise la forme. Sur la scène de La Chapelle, Mathieu Arsenault lui-même prend d’abord la parole, livrant son texte à un rythme possédé, mais avec maîtrise. Une logorrhée plutôt hétéroclite où cohabitent récits de rêves dans lesquels lui apparaît souvent sa défunte complice, réminiscences, scènes issues de la vie quotidienne dans ce qu’elle a parfois de plus futile (dont une part de scatologie) et réflexions. En émergent quelques intéressantes considérations critiques sur le rapport aux personnes décédées et au deuil dans une société qui ne sait pas comment traiter la finalité — « on est démunis culturellement devant la mort », affirme l’auteur.

Coiffée d’une perruque rose, la scintillante Ève Landry prend ensuite la relève pour donner voix à un avatar théâtral de l’autrice de Testament, avec une présence éclatante et une certaine charge ironique. Puis Mélodie Bujold-Henri, qui jouait aussi, durant le solo précédent, une trame musicale atmosphérique aux claviers, investit la scène avec autant d’aplomb. Le rôle que cette narratrice tient dans la partition d’ensemble paraît plus obscur, mais son ton n’est pas exempt d’une réjouissante dérision.

Une même gestuelle énigmatique ponctue régulièrement les monologues du trio, doublant certains mots récurrents de mouvements, comme si les performers étaient traversés par un langage ou par une compulsion. Comprenne qui pourra, mais cette « chorégraphie bizarre », et plutôt hypnotique, ajoute à l’étrangeté de la performance.

L’ouverture du rideau noir, après le solo initial, révèle une scène jonchée de fleurs, de couronnes, de cercueils en carton — une « installation » de Claudie Gagnon. Des éléments de décor qui renvoient à l’univers mortuaire, mais où les rares accessoires utilisés le seront de façon ludique et théâtrale. À défaut de royaume des morts, We are shining… franchit en tout cas les frontières du spectacle bien vivant.



We are shining forever à la recherche de l’entrée du royaume des morts D’après le roman La morte, de Mathieu Arsenault. Mise en scène et adaptation : Christian Lapointe. Production Carte blanche. Coproduction Rhizome. Au théâtre La Chapelle, jusqu’au 15 octobre. Et du 16 au 26 novembre au théâtre Périscope, à Québec