Le metteur en scène André Brassard tire sa révérence pour la dernière fois

André Brassard, sans doute le plus inventif, le plus provocateur et l’un des plus importants metteurs en scène que le milieu théâtral québécois ait connu, s’est éteint, confirme l’agence qui représente l’artiste Alice Ronfard, une de ses amies proches. Il avait 76 ans.

Mardi soir, sur les réseaux sociaux, la communauté artistique était en deuil. Le premier ministre François Legault a écrit sur Twitter : « Le Québec perd un grand metteur en scène qui a créé la majorité des pièces de son complice, Michel Tremblay. »

Associé depuis le début de sa carrière au personnage comme à l’auteur Michel Tremblay, Brassard aura créé presque toutes les pièces du dramaturge, dont bien sûr les célèbres Belles-Soeurs en 1968 au Théâtre du Rideau Vert qui devaient transformer à jamais le paysage théâtral québécois. Mais Brassard n’aura pas monté que du Tremblay.

C’est d’ailleurs en mettant en scène Jean Genet (« le maudit Genet ! », comme il aimait l’appeler) qu’il s’est d’abord imposé comme un esprit, disons, « original ». Dès 1966, sa mise en scène des Troyennes d’Euripide et surtout celle des Bonnes de Genet aux Saltimbanques, dans le Vieux-Montréal, suscitaient la surprise et ameutaient tout le monde : un diamant pur venait d’émerger.

Photo: André Cornellier Archives Le Devoir

Bientôt, tout en continuant à monter les Tremblay un à un, dès qu’ils se manifestaient, Brassard se mit à plonger aussi dans un répertoire de plus en plus vaste ; il revisita Shakespeare, Beckett et les classiques grecs, américains et français en prenant un malin plaisir, toujours, à brasser sérieusement la cage du petit milieu de l’époque.

Jeune, Brassard fut une comète, on l’oublie. Un provocateur. Un jeune baveux surdoué qui a redéfini la notion même de mise en scène en scène ici ; le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a changé le cours des choses, tout autant que Michel Tremblay, Robert Lepage ou Wajdi Mouawad, et exercé une influence considérable sur plusieurs générations de comédiens et de metteurs en scène.

Vies parallèles

Avant comme après Les Belles-Soeurs, André Brassard s’intéressa à tout ce qui remettait en question la façon de faire les choses et d’aborder le théâtre en général. Brassard était un iconoclaste, un jeteur de mythe par terre, un homme constamment en guerre contre les idées reçues et les clichés. Comme par hasard, c’est lui qui créa aussi Les Feluettes de Michel Marc Bouchard tout comme Les Reines de Normand Chaurette et Les Mains d’Edwidge au moment de la naissance de Mouawad… sans compter Dubé, Gélinas, Gauvreau et tous les autres qu’il a abordés en plus de 120 mises en scène — selon un décompte qu’avait effectué la spécialiste Josette Féral — échelonnées tout au long de ses 40 ans de carrière. Et il n’aura pas touché qu’au théâtre, ce diable de personnage !

Même qu’il aura vécu plusieurs vies en parallèle…

Photo: Jacques Grenier Archives Le Devoir

Brassard fut d’abord metteur en scène, mais on le retrouve aussi comme comédien dans des téléséries, au cinéma et sur scène ; on se souviendra qu’il jouait, par exemple, le personnage principal de Encore une fois, si vous permettez de Tremblay au Rideau Vert, en 1998, tout en signant la mise en scène du spectacle. Au grand écran, il s’est aussi beaucoup amusé à incarner des personnages aux noms impossibles comme « Priest » Phaneuf dans La Sarrasine de Paul Tana (1992) ou « Gasket » dans Deux secondes de Manon Briand (1998).

Cinéaste, il a tourné trois films (Françoise Durocher, waitress, Il était une fois dans l’Est et Le soleil se lève en retard), inspirés tous de l’oeuvre de Tremblay. Il a aussi adapté plusieurs pièces de son vieux complice pour la télévision (dont Sainte Carmen de la Main et la version anglaise des Belles-Soeurs). Il a également beaucoup enseigné, parce qu’il aimait bien poser des questions, ce qui est la même chose. Et il a dirigé la section française de l’École nationale de Théâtre (de 1992 à 2000) après avoir mené la barque du Théâtre français du CNA pendant plusieurs années (de 1982 à 1990). Avec sa voix grinçante, déjà, ses tics, ses sautillements divers. Et ce génie bien à lui qui le faisait tout remettre en question comme si cela allait de soi, avec un léger sourire accroché au coin de la lèvre…

Lui avec ses manies, ses petits cigares, ses regards de fauve à l’affût. Lui que tous décrivent comme un pédagogue aussi remarquable qu’exigeant et que Wajdi Mouawad a si bien réussi à faire s’ouvrir dans l’admirable petit livre d’entretiens (Je suis le méchant !, Leméac, 2004) qu’il a fait sur et avec lui. Lui dont on entend si bien la voix grêle derrière les mots qu’utilisait Guillaume Corbeil il y a quelques mois dans sa biographie (Brassard chez Libre Expression en mars 2010). Occasion ratée presque, ce dernier ouvrage n’aura pas réussi à susciter l’intérêt populaire mais plutôt à ressusciter les fantômes de jeunesse de Brassard — pour lesquels il a d’ailleurs payé sa dette à l’époque — et amené ceux qu’il voulait toucher à ne voir en lui qu’un « vieux pédé ». Triste pour un homme qui reçut le Prix Denise-Pelletier des arts de la scène en 2010, la plus haute distinction que puisse se voir accordé ici un homme de théâtre.

Lui, le géant André Brassard, aura toutefois vécu une vie foisonnante, touffue, pleine, trop pleine même depuis qu’au tournant de l’an 2000, un fulgurant AVC lui avait laissé la vie sauve en l’emprisonnant, presque, à l’intérieur de lui-même. Lui encore plus désespérément vrai, bouleversant depuis la tragédie de sa « mise en cage »…

Depuis, Brassard n’était plus tout à fait Brassard. Ou plutôt, il l’était tout autant sans vraiment pouvoir l’être. Il s’attaqua bien à quelques mises en scène, dont les derniers Tremblay qu’il monta (avant que le dramaturge confie ses oeuvres à d’autres) et qui ne sont certainement pas ses plus riches. Mais c’est comme si ses dernières réalisations avaient manqué de plus en plus d’espace et de souffle à quelques exceptions près dont sa remarquable version complètement épurée de Oh les beaux jours de Beckett avec Andrée Lachapelle dans le rôle de Winnie, à l’Espace Go, en 2008, et Une truite pour Ernestine Shuswap du dramaturge amérindien Tomson Highway, à l’Espace Go toujours, en 2009.

Frustré, malheureux la plupart du temps et détestant se plaindre, il confiait pourtant sans gêne que c’est le fait de travailler constamment à un quelconque « projet », tout aussi lointain fut-il, qui le maintenait en vie.

Jusqu’ici.

Avec La Presse canadienne