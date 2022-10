La justice face au miroir de l’histoire

Dans la pièce de théâtre Verdict, actuellement présentée au Gesù à Montréal, la statue de la justice a les yeux bandés sur scène. Le spectateur, lui, se fait ouvrir les siens par de réelles plaidoiries dans des causes célèbres qui ont changé la société québécoise. Elles nous renvoient à nos préjugés et à nos valeurs dans des affaires déjà plaidées, mais qui demeurent pourtant terriblement d’actualité, comme le droit à l’avortement, ceux des conjoints de même sexe et le racisme envers les Autochtones.

Elles mettent un miroir social devant notre regard : ferions-nous les mêmes choix ?

La formule est inhabituelle : des plaidoiries triées sur le volet sont présentées tour à tour par les comédiens bien connus Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Au terme de la dernière affaire criminelle plaidée, celle du meurtre d’un policier, les spectateurs sont appelés à être le « jury d’un soir » dans une formule interactive et à voter : coupable ou non coupable ?

Le verdict réel est ensuite révélé au public, et les spectateurs poursuivent leurs délibérations bien après avoir quitté la salle du centre-ville de la métropole. L’expérience de la justice devient alors « beaucoup plus personnelle », a dit Marie-Thérèse Fortin en entrevue avec Le Devoir.

Le projet l’a attirée parce qu’il « relève un peu du documentaire » tout en constituant un retour dans le temps assorti d’un lot de réflexions tout à fait « contemporaines ».

« On comprend le poids de la précarité de ces décisions prises dans le temps par la société », explique-t-elle en donnant l’exemple de l’invalidation toute récente par la Cour suprême des États-Unis de la cause Roe v. Wade de 1973, qui avait protégé le droit des femmes américaines à l’avortement. La nouvelle est tombée pendant leurs répétitions, fin juin.

« On pense que c’est réglé, et puis non. On peut très bien revenir en arrière », a fait valoir la comédienne.

La justice continue de séduire le public : on ne compte plus le nombre d’émissions de télévision dont l’action se déroule dans les salles de cour. Le théâtre n’est pas en reste et a aussi mis sur scène des procès réels ou imaginés, comme Douze hommes en colère et Les sorcières de Salem.

La comédienne a trouvé fascinant d’entrer dans la tête de ces avocats plaideurs et de voir leurs stratégies. Les parallèles entre leurs prestations devant le juge et celles des acteurs sur les planches sont évidents. « Il y a une proximité que je trouve intéressante à exploiter », dont le jeu de l’émotion, a-t-elle fait valoir. « La plaidoirie est un art. »

Pour elle comme pour Yves Thériault, le fil conducteur entre ces diverses plaidoiries offertes est la justice humaine et le chemin parcouru par la société.

Dans le cas de Verdict, l’idée du spectacle est née dans la tête des productrices, Luce et Lucie Rozon, a expliqué Yves Thériault qui a été responsable, avec sa complice, la documentariste Nathalie Roy, de trouver les plaidoiries marquantes ainsi que les textes ou les enregistrements — pas une mince affaire — et d’en faire l’édition. Des textes originaux qui, à l’oral, avaient duré des heures ont été adaptés pour que l’on n’en garde que l’essence.

« Mais on voulait en respecter l’esprit et la lettre », indique-t-il.

Comme ils désiraient cibler des causes « hautement médiatisées », ou d’autres ayant fait avancer le Québec, leur choix s’est arrêté sur le premier procès criminel de Henry Morgentaler, accusé d’avoir pratiqué des avortements illégaux, la cause des conjoints de même sexe rêvant au mariage, les représentations faites par Me Jean-François Arteau (l’avocat du Conseil de la Nation atikamekw) à l’enquête du coroner sur le décès de Joyce Echaquan et finalement sur le procès criminel de Basil Parasiris, qui a tué un policier lors d’une opération policière déployée à 5 h du matin, dans sa maison, où il dormait avec sa femme et ses enfants. Le plus ancien procès remonte à 1973 et la plus récente plaidoirie à 2021.

Il fallait un rappel des faits et du contexte, mais pas question d’étirer cela en longueur, a expliqué le « producteur de contenu », qui a réalisé et scénarisé des séries et des documentaires dans le monde judiciaire depuis de nombreuses années, comme Les coulisses du palais : « on a gardé les moments forts, ceux qui font appel aux sentiments et aux émotions », plutôt que de s’empêtrer dans les détails juridiques.

Des vies humaines incarnées

Les deux auteurs « sont allés chercher la fibre humaine », renchérit Mme Fortin, qui incarne tour à tour de célèbres avocats dans des causes parmi les plus célèbres des cinquante dernières années.

Car la plaidoirie présentée pour innocenter le docteur Morgentaler, c’est aussi l’histoire de cette jeune femme Véronica P., qui a été arrêtée tout juste après avoir posé le pied par terre en descendant du lit de la clinique où s’est déroulé son avortement. La bataille pour le mariage de conjoints de même sexe — une reconnaissance de leur égalité devant la loi —, c’est aussi l’histoire d’amour de Nicolas et de Philippe.

Et pensant à l’horrible mort à 37 ans de Joyce Echaquan, une mère de famille atikamekw qui a reçu pour dernières paroles des insultes dégradantes, elle souligne qu’une des forces de cette création théâtrale est qu’« on se pose des questions sur nos valeurs et nos dérives ».

Présentée depuis le 6 octobre à Montréal et en tournée à travers le Québec du 5 novembre au 10 mai 2023, Verdict est une production des Agents doubles, avec une mise en scène de Michel-Maxime Legault, sous la direction artistique de Pierre Bernard.