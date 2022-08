Fanny Pagé à la barre de l’École nationale de théâtre du Canada

Fanny Pagé devient la nouvelle directrice générale de l’École nationale de théâtre du Canada (ÉNT). Elle oeuvrait déjà au sein de l’institution depuis janvier 2021 à titre de cheffe de la direction des opérations.

Le conseil d’administration de l’ÉNT en a fait l’annonce jeudi par communiqué, décrivant Mme Pagé comme une « leader collaborative, attentionnée, empathique et mobilisatrice. ».

« Des défis stimulants nous attendent alors que le milieu du théâtre se remet de la pandémie et que l’École poursuit son évolution tout en veillant à ce que les arts de la scène demeurent un aspect important de notre société », a commenté pour sa part la nouvelle directrice générale, se disant « privilégiée » de pouvoir continuer à évoluer au sein de l’ÉNT qui existe depuis maintenant 62 ans.

Au cours du processus d’embauche, c’est « la vaste expérience dans le domaine des arts de la scène » de Fanny Pagé, ainsi que sa « profonde passion » pour l’École qui a fait toute la différence aux yeux du comité de sélection.

Avant de rejoindre l’équipe de l’ÉNT, Mme Pagé a travaillé entre autres pour le Cirque du Soleil et pour Franco Dragone Entertainment Group. Elle a aussi occupé différents postes en production de spectacles, en direction des opérations et en ressources humaines au cours de sa carrière qui s’échelonne sur plus d’une vingtaine d’années.