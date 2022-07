Retrouvailles réussies avec «Annie»

Disons-le tout de suite : ce sont des retrouvailles réussies, après trois ans d’absence, devant un public manifestement conquis d’avance. Réglée au quart de tour, énergique, colorée, la production de Juste pour rire impressionne par la somme du savoir-faire déployé, de l’imposante distribution de tous âges, très en voix et aux choeurs harmonieux, aux chorégraphies inspirées de Wynn Holmes — voir notamment cet agile ballet des domestiques.

Basée à l’origine sur une bande dessinée, la comédie musicale « familiale » Annie paraît — aux yeux de cette adulte-ci — s’appuyer sur une bien mince intrigue, qui n’est pas sans rappeler certains éléments d’Oliver, mais en plus rose bonbon. Un conte de fées où une enfant abandonnée dans un orphelinat par des parents qu’elle espère toujours revoir est invitée à passer les Fêtes chez un self made man milliardaire (David Savard, plein d’aisance), qu’elle humanisera.

Foi en l’avenir

Créée en 1977 sur Broadway, dans un pays démoralisé par le Watergate et la guerre du Vietnam, la pièce décrit pourtant une Amérique des extrêmes durant la dépression des années 1930. Annie nous promène des bas-fonds (dont un campement de sans-logis) à l’opulente demeure d’un homme qui côtoie les grands de ce monde. Mais la misère emprunte ici des couleurs de bédé. Cette populaire comédie musicale met en avant un fantasme, où l’optimisme indestructible d’une petite orpheline finit par contaminer le cabinet du président des États-Unis, l’inventeur du New Deal, un Roosevelt ici d’une étonnante bonhomie (Joseph Bellerose) ! Annie, c’est donc l’imposition d’une foi en l’avenir sur une époque déprimée. Et c’est peut-être en effet ce dont le Québec pandémique avait besoin…

Introduit par un générique à la façon des films muets, et réservant un rôle actif, inventif à son pianiste (Lorenzo Somma), le spectacle dirigé par Serge Denoncourt dessine une peinture très colorée de cette époque. Une ère dans laquelle nous transportent bellement les costumes de Pierre-Guy Lapointe et les nombreux décors new-yorkais signés Guillaume Lord — un va-et-vient rondement mené sur scène. Denoncourt a aussi donné une saveur québécoise aux dialogues, qui ajoute à l’humour une note de truculence.

Dans le rôle-titre, la jeune Kayla Tucker prouve que le metteur en scène a eu la main heureuse : elle a de l’aplomb et des qualités vocales à revendre. En méchante directrice d’orphelinat — rôle hautement payant —, Geneviève Alarie vole la vedette, tant elle a de chien. Émily Bégin et Kevin Houle amusent en criminels de pacotille. Impossible de nommer la vingtaine d’interprètes, mais il faut souligner sa craquante jeune distribution, qui forme une part essentielle du charme d’Annie.

Annie Livret original : Thomas Meehan. Compositeur de la musique originale : Charles Strouse. Livret traduit par Serge Denoncourt (traduction des chansons avec Manuel Tadros). Mise en scène : Serge Denoncourt. Jusqu’au 24 juillet, au Théâtre St-Denis. Supplémentaires du 27 au 31 juillet. Et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, du 12 août au 4 septembre.