«Annie»: adoptées par la comédie musicale

L’action d’Annie se déroule à New York, en 1933, en plein durant la Grande Dépression. Dans son orphelinat, Annie a une vie dure, mais elle continue d’espérer que demain, ses parents viendront la chercher. Invitée à vivre une semaine dans la résidence de luxe d’un milliardaire en mal de bonne publicité, la fillette pourrait bien voir son destin changer du tout au tout.

D’Oliver Twist à Harry Potter, en passant par Tom Sawyer, Anne Shirley et Jane Eyre, sans oublier Aurore, la figure de l’orphelin est récurrente dans la littérature, aussi bien que sur les écrans et sur les scènes. « L’orphelin attire spontanément la sympathie, explique Yves Morin, professeur au Conservatoire d’art dramatique de Montréal et spécialiste de la comédie musicale. Les enfants sont déjà des êtres vulnérables, alors l’enfant sans famille l’est encore plus. Par sa nature même, l’orphelin donne de nombreux ressorts dramatiques aux auteurs : quelles épreuves devra-t-il surmonter ? Est-ce qu’il retrouvera sa famille ou est-ce qu’il en composera une nouvelle ? La page est blanche pour lui, tout est possible. »

Dans la comédie musicale, on trouve plus d’orphelins qu’ailleurs : Frozen, Aladdin, Little Shop of Horrors, Notre-Dame de Paris, Oliver !, Peter Pan, The Secret Garden, Les misérables, Newsies, Dear Evan Hansen, Hamilton, Lion King, The Sound of Music… « Les comédies musicales ont une fonction rassembleuse, rappelle Yves Morin, elles s’adressent au grand public, c’est pourquoi la question de l’appartenance à la famille y est récurrente. Même les comédies musicales sans enfants se rattachent souvent au thème de la famille recomposée. Je pense notamment à Rent, à Kinky Boots ou encore à Priscilla, Queen of the Desert. »

Le deuil prématuré d’une mère ou d’un père étant probablement le plus important défi à surmonter, le statut d’orphelin permet de créer un traumatisme fondamental chez le héros. « Toute comédie musicale doit trouver son “lyrisme”, explique Yves Morin. La question qu’on se pose tout le temps en écrivant ou en montant une comédie musicale, c’est : pourquoi est-ce que le personnage chante ? Et la réponse est bien souvent : parce que ce qu’il vit est plus grand que lui-même. Un enfant sans parents aura toujours une bonne raison de chanter. »