Le prix Jovette-Marchessault 2022 remis à Marie Leofeli Romero Barlizo

La dramaturge aux origines métissées Marie Leofeli Romero Barlizo déroche le premier prix Jovette-Marchessault remis aux autrices de théâtre montréalaises.

« Marie Leofeli Romero Barlizo a l’étoffe d’une pionnière et d’une bâtisseuse de ponts entre les communautés », a souligné l’Espace Go au moment de remettre ce prix.

La récompense, décernée depuis 2019 et accompagnée d’une bourse de 20 000 $, souligne la contribution des femmes artistes du milieu théâtral montréalais. Chaque année, le jury décerne cet honneur à un domaine artistique différent. Après avoir célébré les metteuses en scène puis les conceptrices, le Conseil des arts de Montréal et le Théâtre Espace Go ont cette année encensé le travail des autrices.

« Marie Leofeli Romero Barlizo se présente avec fierté comme la première représentante d’une minorité visible à obtenir un diplôme du programme anglais d’écriture dramatique à l’École nationale de théâtre du Canada », encense ainsi le jury.

Signataire d’une douzaine de pièces, l’autrice y croise ses racines philippines et chinoises sans avoir peur d’aborder des sujets difficiles, tels que la honte, la maladie mentale ou la dépendance.

Dans sa pièce The Warrior, elle affronte l’histoire tragique de la famille de son grand-oncle, victime d’atrocités commises par l’armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Son plus récent texte, The Healing, explore sa relation ardue avec son père et leur réconciliation après qu’il eut failli mourir d’une infection à la COVID-19.

L’autrice ne bâtit pas que sa propre œuvre théâtrale, mais soutient également celle des autres. Elle est devenue, en 2020, mentore professionnelle dans le programme d’écriture de l’École nationale de théâtre du Canada, son alma mater. « L’engagement profond de Marie Leofeli Romero Barlizo dans le milieu théâtral contribue ainsi à faire émerger, puis à faire entendre, les essentielles voix de la diversité », souligne enfin le Conseil des arts de Montréal dans le communiqué dévoilant le nom de la lauréate.

L’édition 2022-2023 du prix Jovette-Marchessault sera l’occasion du début d’un nouveau cycle des disciplines : il s’adressera ainsi de nouveau aux metteuses en scène.