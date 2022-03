Quand les scènes jeunesse reprennent vie

Depuis Faire crier les murs, toute nouvelle création réalisée par le Théâtre le clou, jusqu’à Pomelo, théâtre d’ombres sans paroles porté par des marionnettes, en passant par l’annuelle Rencontre théâtre ados (RTA), sans oublier le festival Petits bonheurs, le théâtre jeunesse fourmille de créations vibrantes. Petit arrêt sur ces propositions invitantes.

Faire crier les murs. Adolescente montréalaise, Jade découvre l’univers de l’artiste britannique connu sous le pseudonyme de Banksy. Le mystère entourant cet homme, dont elle soupçonne qu’il est son père, l’incite à s’envoler vers l’Angleterre où elle espère trouver des réponses à ses questions. Créateurs derrière Je suis William, l’autrice Rébecca Déraspe et le metteur en scène Sylvain Scott unissent à nouveau leurs talents autour de Faire crier les murs, une pièce musicale — portée par la multi-instrumentiste Laurie Torres — qui s’intéresse tout autant au pouvoir de l’art qu’à l’héritage familial et à la quête de soi. Le texte de Rébecca Déraspe est par ailleurs traversé de chansons interprétées par les comédiens. Tout cela augure fort et bien. C’est à voir à la Maison-Théâtre, du 23 mars au 3 avril.

Quatre filles. Toujours au rayon des pièces destinées aux adolescents, Julie-Anne Ranger-Beauregard offre quant à elle Quatre filles, une adaptation du célèbre Little Women de Louisa May Alcott, ce classique américain inusable publié en 1868. Dans une mise en scène de Louis-Karl Tremblay, l’autrice nous plonge en pleine guerre de Sécession dans le quotidien de Meg, Jo, Beth et Amy, jeunes filles distinctes les unes des autres, mais portées par l’espérance. Campées entre l’adolescence et l’âge adulte, les sœurs March apprivoisent la vie, se questionnent sur son sens et se découvrent à travers elle. La parole de ces jeunes filles résonne toujours avec conviction. Présentée au théâtre Denise-Pelletier du 16 mars au 9 avril.

Pomelo. Les tout-petits ne sont pas en reste avec Pomelo, une pièce créée par le Théâtre Les ombres folles. Le petit éléphant rose haut comme trois pommes — imaginé par Ramona Badescu et Benjamin Chaud dans une série d’albums parue chez Albin Michel — prend vie au théâtre grâce à Maxime Després et à Maude Gareau. La pièce créée en 2021 pour les 3 ans et plus met en scène ce héros au moment où il découvre le jardin qui l’entoure. Escargot, grenouille, pluie, neige, fraise et autres beautés de la nature remplissent le cœur de ce petit pachyderme attachant devenu marionnette par la magie du théâtre. À voir du 20 avril au 1er mai à la Maison-Théâtre.

Le Scriptarium. Le Théâtre le clou reconduit son désormais célèbre incubateur d’écriture, le bien nommé Scriptarium. Et cette année, le rôle indispensable du commissaire, celui qui fait réfléchir les jeunes auteurs en herbe en leur soumettant un angle d’écriture, a été confié à l’honorable Louise Arbour. Suivant l’expertise de la juge, les jeunes devront s’interroger sur la notion très large de la justice, imaginer des causes et se faire convaincants quand il s’agira de les défendre. Le spectacle sera présenté tour à tour au théâtre Denise-Pelletier, à Montréal, et aux Gros Becs, à Québec, en mai.

Rencontre théâtre ados. Les adolescents pourront aussi se retrouver à Laval autour de leur grand rendez-vous annuel. Dans la programmation de ce festival de théâtre de création, on retiendra Et on campera sur la lune, une création sur la conquête de l’espace pondue par le Théâtre Les Marcels, qui propose ici une ode aux « hurluberlus qui ont voulu toucher des étoiles ». Marionnette, théâtre d’objets et jeu clownesque seront de la partie du 4 au 6 avril. À voir aussi, Hégémonie de Maxime Mompérousse, qui s’interroge sur la masculinité, l’identité et l’existence à travers le prisme de l’adolescence. Ces jeunes garçons deviendront-ils de « vrais hommes » ? La réponse sera donnée du 28 mars au 1er avril à la Maison des arts de Laval.

Petits bonheurs. Un tout autre sujet pour un tout autre public, Petits bonheurs, le rendez-vous théâtral des enfants âgés de 0 à 6 ans, revient pour une 18e saison. Montréal sera l’hôte de 138 représentations, dont 17 spectacles et 6 nouvelles créations québécoises. Parmi elles, Les âneries, une pièce de Cabane Théâtre. Les petits de 4 ans sont conviés à découvrir l’histoire de trois personnages un peu voyous qui se verront affublés d’oreilles d’âne. Du 6 au 15 mai, dans le quartier Maisonneuve-Rosemont.