Petit guide des nouvelles pièces de théâtre à surveiller à Montréal

La scène montréalaise rattrape bellement son ouverture tardive et ses reports, avec une programmation fournie. Petit guide des nouvelles pièces à surveiller.

Les murailles. Le collègue de Québec Simon Lambert avait dit du bien de cette adaptation du roman de la poétesse Erika Soucy, lors de sa création au Périscope en 2019. Maxime Carbonneau dirige ce périple dans l’univers ouvrier du chantier de La Romaine. À La Licorne du 8 mars au 2 avril.

Mademoiselle Julie. Deux ans après son rendez-vous manqué, Magalie Lépine-Blondeau a enfin la chance de se mesurer sur scène au grand rôle écrit par Strindberg. Serge Denoncourt orchestre son duel avec David Boutin. Au théâtre du Rideau vert du 15 mars au 16 avril.

The One Dollar Story. Une rencontre attendue entre Sophie Desmarais et une partition du réputé dramaturge français Fabrice Melquiot. La douée comédienne y porte son premier solo, dirigé par Roland Auzet. Au théâtre Prospero du 22 mars au 16 avril.

La Blessure. La nouvelle création de Gabrielle Lessard (après son ICI, sur notre relation à Radio-Canada) est dépeinte comme une vision critique et humoristique d’une thématique bien actuelle : la « polarisation des débats sur l’écologie » et les clivages sociaux. À l’Espace libre du 22 mars au 9 avril.

Les employés. On s’avoue très intrigué par cette adaptation du roman futuriste de la Danoise Olga Ravn par le concepteur de lumières et metteur en scène Cédric Delorme-Bouchard (Lamelles). Ou comment les relations se dégradent entre les travailleurs, humains ou non, sur le vaisseau spatial d’une puissante entreprise… À La Chapelle du 7 au 12 avril.

Pipeline. Un tout premier accueil, rue Papineau, de la compagnie montréalaise cinquantenaire Black Theatre Workshop, successivement en version anglaise puis française. Avec une pièce récente de l’Américaine Dominique Morisseau, réflexion sur le milieu de l’éducation, l’identité et l’égalité des chances. À La Licorne dès le 12 avril.

Pétrole. La création de François Archambault aborde un thème urgent : la crise climatique. Montée par Édith Patenaude, sa fresque inspirée de faits réels expose le dilemme d’un scientifique idéaliste en 1979, une époque où on aurait pu agir. Au théâtre Jean-Duceppe du 13 avril au 1er mai.

Toutes choses. Coautrices de Lysis, la dramaturge Fanny Britt et la metteuse en scène Alexia Bürger ont aussi uni leurs forces pour créer cette pièce qui examine la relation d’amitié, à partir de celle qui lie ces brillantes artistes depuis 30 ans. Sophie Cadieux et Kathleen Fortin incarnent leur alter ego dans ce spectacle en forme de jeu de miroirs. Au théâtre de Quat’Sous du 19 avril au 14 mai.

Atteintes à sa vie. Deuxième pièce du grand Martin Crimp présentée cette saison, ce texte serait monté pour la première fois au Québec. C’est Philippe Cyr qui s’attaque à cette partition aux identités mouvantes. À l’Usine C du 19 au 30 avril.

Akuteu. Il s’agit du premier texte écrit par la performeuse Soleil Launière. Son solo poétique explore des thèmes prometteurs, tels son écartèlement entre deux cultures et la responsabilité liée à la prise de parole. À la salle Jean-Claude-Germain du 21 avril au 7 mai.

Cher Tchekhov. Michel Tremblay rend hommage au grand dramaturge avec cette création qui s’appuie sur une mise en abyme : un auteur vieillissant revisite sa pièce, récit d’un souper mouvementé au sein d’une famille d’artistes. Avec une distribution alléchante : Gilles Renaud, Anne Marie Cadieux, Maude Guérin… Au théâtre du Nouveau Monde du 3 au 28 mai.

Vernon Subutex 1. Angela Konrad porte sur scène le premier volet de la fascinante trilogie de Virginie Despentes, une peinture sombre mais mordante de notre monde. Le spectacle affiche une distribution impressionnante, menée par David Boutin dans le rôle-titre. À l’Usine C du 14 au 22 juin.