Édith Patenaude et Sarah Berthiaume, les ennemies du peuple

« C’est du théâtre d’idées qui est complètement incarné. C’est émotif, physique et actif. Ça te brasse dans la tête et dans le corps en même temps. » La metteuse en scène Édith Patenaude ne tarit pas d’éloges à propos d’Un ennemi du peuple, la pièce d’Henrik Ibsen avec laquelle elle fait son entrée au théâtre du Nouveau Monde.

Porté par Ève Landry, dans le rôle ici féminisé de la Dre Stockman, le spectacle est une coproduction du Théâtre du Trident. Ce n’est pas d’hier que Patenaude s’autorise à intervenir sur le genre des personnages des œuvres classiques qu’elle met en scène. « Je ressens ce besoin depuis que j’ai cofondé Les Écornifleuses, à Québec, en 2007. Que Tomas Stockman devienne le mari de la Dre Katrine Stockman, ce n’est pas anecdotique, c’est une prise de position, c’est politique. Si on souhaite continuer de monter les pièces du répertoire, qui ont été écrites par et pour des hommes, il faut corriger le déséquilibre en ce qui concerne le pouvoir et la parole sur nos scènes. Autrement dit, il faut faire fi des genres qui sont proposés par l’auteur, remettre ça en question systématiquement et choisir ce qu’on veut faire. » C’est ainsi que les personnages de Billing, journaliste, et d’Aslaksen, imprimeur, ont également été féminisés.

Bien que le texte ne fasse pas du tout son âge, c’est-à-dire 140 ans, Sarah Berthiaume a réalisé une adaptation qui trace des parallèles terribles, et parfois aussi drolatiques, entre la Norvège de la fin du XIXe siècle et le Québec d’aujourd’hui. « Il y a plusieurs endroits où le changement de genre n’a pas beaucoup d’impact, reconnaît-elle, mais il y a en d’autres où les répliques résonnent tout autrement, où le personnage est éclairé d’une façon très différente. Puis il y a des passages, je dois l’admettre, ou je me suis autorisée, en choisissant les termes, à approfondir certaines idées, à accentuer certains traits. » Ajoutons que l’autrice s’est également permis d’épouser l’humour d’Ibsen, d’abord grâce à de cocasses expressions bien québécoises, mais aussi en glissant ici et là quelques astucieuses allusions à l’actualité.

Une femme dans la tourmente

Quand Katrine Stockman, médecin-cheffe de la station thermale qui fait la prospérité de sa petite ville côtière de Norvège, entreprend de rendre public le fait qu’une tannerie industrielle pollue la source des eaux médicinales et met la santé des curistes en danger, elle se découvre une foule de violents opposants, à commencer par le maire, son propre frère. Elle déclare : « Il faut supprimer le boys’ club, comprenez-vous ? Dans tous les domaines ! Fini, l’establishment ! Finie, l’ère des vieux croûtons ! Un champ des possibles s’ouvre à nous ! Il faut trouver du sang neuf, mes amis ! Il nous faut des jeunes à tous les postes de pouvoir ! » C’est à ce moment-là que Katrine devient… l’ennemie du peuple.

« Katrine n’est pas parfaite, explique Berthiaume. Ce n’est pas une héroïne irréprochable; elle est pétrie de contradictions et c’est ce qui la rend si intéressante. Elle s’écoute parler. Elle accorde très peu d’attentions aux autres. Elle bosse tout le monde. Un peu égocentrique, elle a tendance à se mettre au centre de toutes les situations. Certes, elle est courageuse, elle se bat pour le bien commun avec idéalisme, en étant portée par une noble quête de justice, quitte à vivre dans le déni de la réalité, quitte à rejeter toute approche stratégique, mais elle va rapidement trop loin, elle dépasse les bornes. Il y a un moment où on ne peut plus suivre son raisonnement, qui prend une inquiétante tournure antidémocratique. »

Selon Édith Patenaude, il est un instant précis, au quatrième acte, où le public n’aura d’autre choix que de sortir de sa passivité. « À ce moment-là, alors qu’on est du bord de cette femme qui résiste aux manipulations des uns et des autres depuis une heure et demie, on s’aperçoit que Katrine a la certitude de détenir la vérité. Son discours prend ainsi une tangente qui nous oblige à nous remettre en question, à changer d’opinion, à nous dissocier de ses propos, ce qui est d’autant plus difficile qu’on ressent un grand attachement envers elle. »

Théâtre politique

La pièce d’Ibsen, que plusieurs ont découverte dans la mise en scène débridée de l’Allemand Thomas Ostermeier au Festival TransAmériques en 2013, répond à l’engouement d’Édith Patenaude pour le théâtre politique mouvementé. « J’adore ça parce qu’il y a de l’action », explique celle qui ne manque pas d’expérience en la matière après avoir monté L’absence de guerre de David Hare, 1984 de George Orwell et Oslo de J.T. Rogers. « Il y a des tractations, des manipulations, des associations et des trahisons, mais la dynamique entre les personnages demeure toujours d’une grande clarté. »

Ibsen n’escamote pas un seul aspect de la vie en société. Sa fable explore les pouvoirs de la presse, de l’entreprise privée, de l’état et du peuple. Elle met en scène la domination, l’inégalité, la corruption, l’exploitation et le déséquilibre. Elle aborde l’environnement, la médecine, la science et la santé, mais aussi l’éducation, la politique, la religion, la justice et l’économie. « Il était tellement en avance sur son temps, si avant-gardiste, estime Patenaude. Non seulement la situation qui est décrite dans la pièce pourrait se dérouler à notre époque, mais la manière subversive dont il pose le problème est tout aussi contemporaine. Son regard sur le réel est un électrochoc à même de provoquer, encore aujourd’hui, un éclair de lucidité. »



Un ennemi du peuple, la bédé En février dernier paraissait en Belgique, dans la collection Aire libre des Éditions Dupuis, une adaptation de la pièce d’Henrik Ibsen en bande dessinée. Signé Javi Rey, un Barcelonais d’origine bruxelloise né en 1982, l’album expose, à l’aide de larges cases où dominent les couleurs primaires, des dessins plutôt classiques mais fort expressifs, l’actualité criante d’une histoire où l’écologie, la politique et l’opinion publique composent un détonant cocktail. En respectant les grandes lignes du récit, mais en multipliant les lieux, en variant les points de vue, en comblant quelques interstices dans le passé des protagonistes et en élaguant bien entendu des pans entiers du dialogue, la transposition parvient à explorer l’exercice démocratique tout en offrant de chatoyantes représentations de la nature, des paysages insulaires splendides qu’il fait mal au coeur de voir souillés par la cupidité des êtres humains. Bien qu’une foule de personnages secondaires aient été créés ou encore dotés d’un supplément d’âme, le dilemme du Dr Tomas Stockman n’en est pas moins restitué dans toute sa complexité.

Un ennemi du peuple Texte : Henrik Ibsen. Adaptation : Sarah Berthiaume. Mise en scène : Édith Patenaude. Une coproduction du Théâtre du Nouveau Monde et du Théâtre du Trident. Au TNM du 15 mars au 9 avril, puis au Grand Théâtre de Québec du 19 avril au 14 mai.