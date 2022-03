«La fin de la fiction» expose les histoires qu’on se raconte

« Le théâtre n’est pas très bon pour traiter d’actualité. Il est trop lent à se développer, trop lent à se faire programmer », reconnaît d’emblée Jean-Philippe Joubert, directeur artistique de la compagnie Nuages en pantalon.

Cette particularité aurait pu poser problème pour La fin de la fiction, une coproduction avec le Théâtre Catapulte qui sera sur les planches du Périscope dès le 22 mars. Cinq ans nous séparent effectivement des premières idées autour du projet : c’était en 2017 et, pour mémoire, le président étasunien Donald Trump imposait sur le radar commun ce qu’on appelle maintenant les « fausses nouvelles », éléments d’une nébuleuse à laquelle se joignent désormais les greffons « conspirationnisme » et « théorie du complot », « désinformation » ou encore « radicalisation ». Autant d’éléments contribuant à la « fragilisation des prémisses communes, du récit commun », poursuit Danielle Le Saux-Farmer, directrice artistique du Théâtre Catapulte.

« D’où l’envie de se tourner vers la dimension historique », explique Jean-Philippe Joubert, à propos de ce projet qui prend la forme d’un essai théâtral — littéralement : un essai au théâtre. En sept épisodes façon série documentaire, le projet en écriture collective retrace, de Gutenberg à Zuckerberg, une somme de jalons historiques permettant d’explorer notre propension au récit, avec toutefois la distance du recul historique. « C’est un petit peu comme si vous veniez au théâtre “binge watcher” une série documentaire », illustre Jean-Philippe Joubert.

Se succéderont notamment Walt Disney, les hippies, la Silicon Valley et P. T. Barnum, explique Danielle Le Saux-Farmer : ces retours dans le temps, différentes façons d’approfondir une même thèse centrale, promettent « un trip de fou pour le spectateur ».

L’effritement du commun

La prolifération récente de différentes façons de penser, si elle peut être tenue pour une diversité encourageante, conduit parfois à des écarts si marqués que se rompt la possibilité du dialogue. Un enjeu qui n’est pas de la première importance pour les grands joueurs du Net.

« Tous les exemples de la transformation du tissu social par des agents qui s’en déresponsabilisent ont alimenté une énorme peur, laquelle a animé certaines personnes dans l’équipe d’écriture », poursuit Danielle Le Saux-Farmer, qui évoque notamment le fonctionnement de l’algorithme de YouTube et la façon dont les enfants sont exposés à du contenu qui échappe à tout contrôle.

L’entrée dans le numérique a produit des effets majeurs sur la possibilité de s’entendre sur des récits communs. Et cela, c’était vrai avant la pandémie et la polarisation autour des vaccins et des mesures sanitaires. Avant, aussi, l’invasion russe en Ukraine, qui remet sur le devant de la scène l’importance du contrôle du récit, au cœur du conflit.

« C’est extrêmement troublant, ce qui se passe présentement », dit Jean-Philippe Joubert, ajoutant que la question de nos institutions communes est intimement liée à celle de la démocratie. « Mais, sans diminuer le trouble, la perspective historique m’a cependant fait beaucoup de bien pour regarder ce monde angoissant d’aujourd’hui et essayer de donner un certain nombre de prises sur ce monde qui, il me semble, m’échappe de plus en plus chaque jour, ou chaque fois que je vois un ami tomber dans une réalité parallèle à la mienne. »

La fin de la fiction proposera ainsi un espace d’exploration, un pas de côté pour regarder différemment notre présent bouleversé, voire morcelé. « C’est très, très attristant, ne pas pouvoir débattre avec quelqu’un parce qu’on ne vit pas dans le même monde, ces divisions qui arrivent parce qu’on n’est plus capables de parler du même réel. »

La fin de la fiction Texte : Carolanne Foucher, Jean-Philippe Joubert, Marie-Hélène Lalande, Danielle Le Saux-Farmer et Olivier Normand, avec la collaboration au scénario de John Doucet et Claudia Gendreau. Mise en scène et direction de la création : Jean-Philippe Joubert. Une coproduction Nuages en pantalon et Théâtre Catapulte. Au Périscope, du 22 mars au 9 avril.