«Cats»: chants de ruelle

Deux ans que la pandémie repoussait notre rendez-vous avec les fantastiques félins imaginés par le prolifique Andrew Lloyd Webber à partir d’un recueil de poèmes de T. S. Eliot, Old Possum’s Book of Practical Cats, paru en 1939. Véritable phénomène de la comédie musicale créée en 1981, c’est-à-dire entre Evita et The Phantom of the Opera, le spectacle a tenu l’affiche dans le West End de Londres pendant 21 ans et sur Broadway pendant 18 ans. Bien que légèrement ternie par le film de Tom Hooper en 2019, la réputation de Cats n’est plus à faire.

Mettant en vedette 32 interprètes et 9 musiciens, le spectacle présenté à la Place des Arts en ce moment s’inscrit dans une tournée nord-américaine qui se poursuivra au moins jusqu’en juin.

Croyez-le ou non, l’œuvre est toujours offerte dans la mise en scène originale de Trevor Nunn, avec les décors et les costumes de John Napier. Les chorégraphies d’Andy Blankenbuehler sont nouvelles, mais demeurent très fidèles à celles élaborées par Gillian Lynne il y a 40 ans. Quant aux arrangements, ils ont été rafraîchis, heureusement, mais cela n’empêche pas la musique de continuer à faire son âge. Le changement le plus frappant concerne les éclairages : une riche conception, pleine de surprises, signée Natasha Katz.

Galerie de portraits

Soyons honnêtes, la force du spectacle ne réside pas dans sa dramaturgie. Il s’agit à vrai dire d’une suite de tableaux où une quinzaine de félins se présentent un à un. Chaque « Jellicles Cats » est unique, cela ne fait pas de doute, mais la galerie de portraits, aussi colorés soient-ils, ne compose pas pour autant un récit. Chaque chat espère être celui à qui le vieux sage, Old Deuteronomy, accordera le privilège de renaître et d’accéder à une vie nouvelle. C’est le fil rouge, mince mais fort émouvant, qui relie entre elles les 120 minutes que dure la représentation.

Dans le dépotoir qui leur sert de royaume, ces félins forment un microcosme, une communauté qui évoque fortement celle des humains. On y trouve du respect et de la détestation, de fausses révérences et de solidaires accolades, des marques de tendresse et des coups de griffe surgissant de nulle part. Comme nous, ils aspirent à une vie après la vie, ils espèrent un sens à l’existence, ils réclament le droit à une seconde chance. Plusieurs airs sont enlevants, quelques-uns sont poignants, mais il faut reconnaître que certains tableaux, presque parlés, pour ne pas dire verbeux, ou alors au contraire uniquement dansés, finissent par lasser.

Un moment sublime, qui vaut à lui seul le déplacement, se produit au deuxième acte lorsque Tayler Harris entonne Memory, assurément la pièce la plus connue du spectacle. Dans la peau de la vieille Grizabella, rejetée par le groupe, regrettant sa fougueuse jeunesse, la comédienne-chanteuse offre une interprétation extraordinaire, tout en délicatesse, où sa voix procure des frissons, où l’émotion gagne peu à peu le public dans un crescendo qui l’oblige à retenir son souffle.

Cats Paroles : T. S. Eliot, Trevor Nunn et Richard Stilgoe. Musique : Andrew Lloyd Webber. Mise en scène : Trevor Nunn. Une présentation de Broadway Across Canada et Evenko. À la Salle Wilfrid-Pelletier de la PdA jusqu’au 13 mars, puis au CNA (Ottawa) du 14 au 16 mars. En anglais sans sous-titres.