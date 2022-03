«Sappho», un spectacle qui relève de la guérison

Au bout d’une décennie d’existence, le Théâtre de l’Affamée bénéficie pour la première fois d’une grande scène, avec une création au Quat’Sous. Ses directrices accueillent cette étape comme le début d’un nouveau chapitre pour la compagnie. C’est à la fois une reconnaissance de sa démarche et de la cause féministe qui en est le cœur.

« Je sens qu’on a atteint une certaine maturité de créatrices, où notre engagement politique se marie de plus en plus à notre travail artistique, confirme Marie-Claude St-Laurent. De plus, au cours des dernières années prépandémiques, il y a eu une explosion de paroles féministes dans le monde théâtral. Je pense qu’on arrive à ce croisement où ça fait moins peur d’affirmer son féminisme, du moins dans notre milieu. »

La pièce Sappho tire son origine de la découverte par Marie-Ève Milot du recueil de cette légendaire poète de la Grèce antique. L’exhumation en 2014, par un papyrologue, de fragments supplémentaires de ses poèmes a réactivé son désir de création. S’en sont suivies beaucoup de recherches sur celle qui aurait vécu autour du VIIe siècle av. J.-C. sur l’île de Lesbos, qui a écrit son amour pour les jeunes femmes, et dont dérive le terme « saphisme », alors que celui de « lesbianisme » vient du nom de l’île.

La concrétude de la poésie

Les autrices des récents Guérilla de l’ordinaire et Chienne(s) ont été d’emblée frappées par la concrétude de sa poésie, qui nomme, dans une langue si accessible, le désir des femmes, leur quotidien. Et elles se sont demandé pourquoi elles ne connaissaient pas Sappho, ou son œuvre — dont seuls des fragments ont été transmis jusqu’à aujourd’hui.

« Dès qu’on s’est mises à chercher, et c’est vraiment ce qui nous a complètement happées, on s’est rendu compte à quel point il y avait très peu d’information sur sa vie, dit St-Laurent. Pourtant, elle était aussi importante à son époque qu’Homère ! Ce qui a eu une grande résonance sur nous, qui avons étudié dans une école de théâtre : comment ça se fait que cette poète ne nous soit pas enseignée ? »

Très populaire en son temps, sa poésie était diffusée à travers des chants, qu’entonnaient des chœurs féminins lors de processions et d’une multitude d’événements. Des chœurs lyriques formés à l’école mystique, exclusivement féminine, que dirigeait Sappho.

De celle-ci, dont l’histoire est aussi parcellaire que son œuvre, la postérité a retenu une figure marquée par la dichotomie. « Elle a toujours été présentée comme double, rapporte Marie-Claude St-Laurent : l’artiste, l’intellectuelle qui enseignait ; et aussi l’impure, la dépravée, qui tenait une maison de femmes qu’on imaginait peut-être être des prostituées. » « Ça, c’étaient les préjugés, lance Marie-Ève Milot. Voir des femmes rassemblées dérangeait, et c’est ce qui a mené à tous ces visages que Sappho a portés après. En fait, elle apprenait à de jeunes femmes, d’égales à égales, la musique, la poésie, l’art, la philosophie, pour les préparer à la vie. C’est admirable ! »

D’où leur choix, pour faire vivre Sappho aujourd’hui, d’évoquer ses différentes facettes en la démultipliant en cinq personnages. Elle s’incarne surtout par Denise, une ancienne tenancière de bar, qui a fait de sa maison du Centre-Sud un espace d’art et un refuge pour femmes. Elle voue un culte à la poète, à qui elle consacre une sorte de scrapbook.

Ce qui prendra la forme dans le spectacle d’une rétroprojection live, manipulée par la conceptrice et interprète Alix Mouysset. Une traversée en illustrations de la vie de Sappho — qui a d’ailleurs surtout été immortalisée par sa représentation sur des vases ! Une manière de « tenir son histoire en vie ».

D’amour et d’amitié

Malgré les épreuves et les désaccords, la Maison des muses de Denise est un lieu de solidarité, où règnent l’amitié et cette relation du « care », le fait de prendre soin de l’autre. « C’est une culture des femmes qu’on a essayé de mettre sur scène, résume Milot. Et cette relation est intergénérationnelle : les personnages ont de la vingtaine jusqu’à 78 ans ! Des amitiés horizontales : Denise transmet son savoir, mais reçoit tout autant. C’est ce qui est magnifique dans la pièce. »

« C’est là aussi où on parle beaucoup de nous, intimement, ajoute sa cocréatrice. De notre grande, grande amitié. » Les deux complices, qui se considèrent comme des « sœurs choisies », se sont reconnues dans le concept grec de philia, un lien aux confins de l’amour et de l’amitié.

Et, naturellement, Sappho parle aussi d’homosexualité féminine. Pourquoi est-ce important aujourd’hui, alors qu’on a l’impression que c’est accepté ? Sauf que ça ne l’est pas, rappellent les créatrices. Pendant l’écriture du texte à l’été 2019, deux lesbiennes avaient été agressées brutalement dans un bus à Londres parce qu’elles refusaient de s’embrasser pour un groupe de jeunes hommes. L’homophobie perdure ici aussi : elles pointent par exemple les commentaires que reçoit Safia Nolin.

« La violence envers les femmes lesbiennes qui ne correspondent pas aux normes, il y en a encore énormément », déplore Marie-Claude St-Laurent. De même que cette vision selon laquelle elles « n’ont le droit d’exister que dans le regard des hommes ».

Un regard qui les érotise, précise sa coautrice. « C’est pourquoi, dans la pièce, on va ailleurs. Les femmes s’y laissent être ce qu’elles sont et ne vivent pas dans une logique du désir comme on le connaît, hétéronormatif. Je pense que c’est ce qui fait du bien à ces personnages. »

« Dans la dramaturgie québécoise, il y a très peu de figures lesbiennes », ajoute Marie-Claude St-Laurent. Leur interprète Nathalie Claude avait justement écrit un « super article » sur cette invisibilité des femmes gaies sur les scènes théâtrales dans la revue Jeu, en 2016. « On l’a rencontrée au début du processus d’écriture pour parler du sujet. » Marie-Claude St-Laurent qualifie d’ailleurs toutes leurs actrices de « muses » du spectacle. « Par leurs témoignages, leur sensibilité, leur intelligence, elles ont beaucoup nourri l’écriture. »

Réécrire l’œuvre

La distribution comprend aussi Florence Blain Mbaye, Katia Lévesque et Muriel Dutil, laquelle s’est imposée comme protagoniste. « Elle a un côté aussi terre à terre que mystique. Pour incarner Denise, qui est connectée avec Sappho, c’est le rêve », dit Milot, qui met la pièce en scène.

Si le texte était terminé en février 2020, les dramaturges ont profité du délai pour remettre en question et réécrire leur œuvre, à la lumière des changements qui se sont opérés durant la pandémie. Univers « bienveillant et plein d’amour », axé sur un rassemblement d’humains, Sappho fait du bien.

« Je n’aurais voulu faire aucun autre spectacle que celui-là pour recommencer à faire de l’art » après le confinement, affirme Marie-Ève Milot. « Je trouve que c’est une pièce, même si ce n’en est pas le thème, qui est de l’ordre de la guérison. Et l’épreuve collective qu’on vient de traverser, et dans laquelle on est encore, s’inscrit dans nos corps à toutes dans le spectacle. » Ce fut un traumatisme collectif, carrément.

Ce travail de réparation est d’autant plus important, après deux années au cours desquelles les arts vivants ont été « blessés ». « C’est cliché de le dire, mais pour moi, c’est un espace de guérison. Et il y a une mise en abyme parce que, dans la pièce, c’est aussi par l’art, en invoquant Sappho, par la poésie, que les femmes se guérissent. » Un rappel, donc, de ce que certains semblent avoir oublié : l’art est essentiel, plus que jamais.

Sappho Texte : Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent. Mise en scène : Marie-Ève Milot. Une coproduction du Théâtre de Quat’Sous et du Théâtre de l’Affamée. Au Quat’Sous, du 8 mars au 2 avril.