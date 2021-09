Dans l’inépuisable jungle de Jean-Philippe Baril Guérard

Lorsque le réalisateur Christian Laurence est tombé sur le roman de Jean-Philippe Baril Guérard, il travaillait depuis plusieurs années à un scénario de film sur les nouvelles technologies et de la notion d’héritage numérique : « Comment envisager les rites funéraires maintenant que nous existons de façon virtuelle et, en quelque sorte, éternelle ? L’idée était riche, mais je n’arrivais pas à développer ma trame dramatique de manière satisfaisante. Quand j’ai lu Manuel de la vie sauvage, ça a complètement tué mon projet. If you can’t beat them, join them ! J’ai contacté Jean-Philippe, qui s’est montré tout de suite ouvert à une collaboration. On a jonglé un peu avec le format, puis la minisérie télé s’est imposée. »

Pour le réalisateur, qui tourne en ce moment même avec Antoine Pilon (dans la peau de Kevin), Virginie Ranger-Beauregard et Rodley Pitt six épisodes de 60 minutes qui seront diffusés sur Séries Plus au printemps 2022, Baril Guérard est un dialoguiste d’exception : « C’est certainement l’une des grandes forces de tous ses romans. Son style haletant, les échanges acides entre personnages, véritables duels sans merci. Le défi était de préserver le rapport direct du narrateur au public. On a conservé le procédé narratif. Kevin interpelle le spectateur, notamment en brisant le quatrième mur. On s’est aussi permis d’ajouter des péripéties à la trame. »

« L’oeuvre est résolument moderne, explique le réalisateur, elle aborde la révolution numérique, sans égale dans l’histoire de notre civilisation. En même temps, les sentiments qui animent les protagonistes, comme l’envie, l’orgueil, l’ambition et la cruauté, sont vieux comme monde. Si bien que, parfois, Jean-Philippe et moi avons l’impression de tourner une tragédie shakespearienne ! »





Une production KOTV. Six épisodes de 60 minutes. Sur Séries Plus au printemps 2022.