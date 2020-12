De la scène au salon

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Malgré la prolongation de la fermeture des salles de spectacle jusqu’au 11 janvier, les artistes du théâtre restent bien actifs, et n’attendent que le retour du public pour présenter le fruit de leur labeur. Voici quelques suggestions pour vous faire patienter d’ici là !



DÉCEMBRE

Espace libre

Pandémie oblige, l’Espace libre offre une création Web, Entends-tu ce que je te dis ? Kouté mwen titak !, fruit d’une collaboration entre le Nouveau Théâtre expérimental et Tropiques Atrium, une compagnie théâtrale de la Martinique. La pièce de théâtre, présentée en visionnement gratuit à partir du 18 décembre (contribution volontaire), met en scène des personnages de « chialeux » et de « râleurs » ayant la fureur de dire.

Théâtre aux Écuries

Pour vous faire patienter jusqu’à la réouverture de la salle, le Théâtre aux Écuries présente un 5@7 virtuel sur le théâtre documentaire avec Christine Beaulieu et Annabel Soutar le 10 décembre. Celles-ci aborderont leurs méthodes de travail, leurs motivations et leurs procédés de création. Puis, à 20 h, le Théâtre de la Pire Espèceprésente l’avant-première d’Œdipe, à mi-chemin entre la captation de spectacle, le film, l’œuvre théâtre et l’œuvre musicale. S’il est possible d’ouvrir en janvier ou en février, la nouvelle pièce du Théâtre du Futur, La colère des doux, sera présentée au Théâtre aux Écuries du 2 au 20 février.

Maison Théâtre

Pour se plonger dans l’ambiance des Fêtes malgré tout, la Maison Théâtre offre une activité gratuite et extérieure pour les familles. Du 18 décembre au 17 janvier, l’expérience insolite Les fenêtres fantastiques animera les vitrines du théâtre tous les soirs. La piste sonore peut être téléchargée directement devant la Maison théâtre et des activités à faire à la maison au retour sont proposées sur le site Web du Théâtre.

Place des Arts

Pour les Fêtes, la Place des Arts transporte ses spectacles sur le Web. Vous pourrez visionner la captation du spectacle Décembre de Québec Issimedu 19 décembre au 2 janvier à placedesarts.com. Le spectacle pour enfants Le grand bal de Noël sera également diffusé sur Internet le 20 décembre, de même que quatre ateliers de création pour les enfants.

La danse hors les murs Danse K par K présente, du 3 au 13 décembre, un parcours poétique et intime sur l’avenue du Mont-Royal. Dans Solos prêts-à-porter, les passants sont invités à tendre la main pour y voir s’y déposer huit solos de danse.

AU RETOUR DES FÊTES

Théâtre Duceppe

Au moins cinq laboratoires de création auront lieu au Théâtre Duceppe durant l’hiver 2021. Ces laboratoires permettront à plus de 60 artistes de faire avancer divers projets et pourront aboutir à une présentation publique ou numérique, selon l’état de la situation sanitaire. Dans le cas d’une ouverture, la pièce King Dave avec Anglesh Major (qui allait présenter sa première juste avant l’interruption à l’automne) sera diffusée en salle dès le 12 janvier. L’amour est un dumpling de Mathieu Quesnel et Nathalie Doummar sera présentée en salle dès le 24 février et webdiffusée en vidéo sur demande dès mars 2021 à duceppe.com.

Théâtre du Nouveau Monde

Le TNM a aussi dû adapter sa programmation et il diffusera trois laboratoires. Ces laboratoires d’exploration avec les comédiens de la distribution seront captés pour le Web et présentés devant public si les conditions le permettent. Le roman de Monsieur Molière sera présenté en webdiffusion du 19 février au 8 mars et, croisons les doigts, en salle du 2 au 6 février. La pièce 887 de Robert Lepage sera pour sa part présentée en salle seulement, du 16 au 28 février.