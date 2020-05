Scènes à jouer!

Ce texte fait partie du cahier spécial Le petit D

Tu t’ennuies de tes grands-parents ? Pas de week-end prévu dans leur chalet ce printemps ? La Maison Théâtre te propose une expérience artistique multigénérationnelle autour de scènes de théâtre à lire ou à interpréter à deux voix… même à distance ! Prépare, réalise et filme ta propre version d’un texte québécois.

Étapes

1. Invite un partenaire de jeu.

2. Choisissez ensemble votre scène favorite. N’hésitez pas à l’adapter et à changer le genre des personnages.

3. Visionnez la capsule de présentation de la scène par l’auteur.

4. Établissez un horaire de répétition.

5. Travaillez votre interprétation d’un personnage chacun de votre côté.

6. Rencontrez-vous virtuellement (Messenger, FaceTime, Zoom, etc.) pour faire une première lecture.

7. Retournez en répétition pour peaufiner votre interprétation.

8. Organisez une représentation (une interprétation du texte appris par coeur) par l’entremise d’une plateforme de communication virtuelle.

Psitt… Vous pouvez enregistrer votre duo sur Zoom !

1. Mokatek et l’étoile disparue de Dave Jenniss

(Une coproduction d’Ondinnok et de Vox théâtre présentée à la Maison Théâtre en 2019)

Personnages :

• Mokatek

• L’esturgeon

L’esturgeon vient à la rencontre de Mokatek qui monte sur le dos du poisson. Les deux s’enfoncent dans la rivière.

MOKATEK

Qui es-tu, étrange… poisson ?

ESTURGEON

Je suis le Pasokos ! Le grand esturgeon.

MOKATEK

Tu es le Pasokos ! Le poisson au millier de vies ! Pourquoi je ne t’ai jamais rencontré ?

ESTURGEON

Parce que je suis l’ancêtre de tes ancêtres. Je suis le gardien de cette rivière. De chaque pierre, chaque plante et de chaque être vivant du plus grand au plus minuscule. Tu peux voir toutes les beautés des profondeurs ? Tu les vois ?

Photo: Marianne Duval

MOKATEK

Oui, je les vois ! Je vais garder les images comme des dessins dans ma mémoire pour toujours.

ESTURGEON

Tu es un courageux garçon.

MOKATEK

Nama ! Nama ! Je ne suis pas un garçon, je suis un pasokos !

ESTURGEON (riant)

Oui, tu es un poisson, mais tu dois poursuivre ta route.

MOKATEK

Seul au nord de tout, je cherche désespérément mon étoile.

ESTURGEON

Écoute-moi bien. Suis les traces de l’ours. Tu retrouveras ton étoile.

MOKATEK (pour lui-même)

Suivre les traces de l’ours.

L’esturgeon retourne dans les profondeurs de la rivière. Mokatek poursuit sa route en cherchant des traces d’ours.

2. Conte du Soleil de Philippe Soldevila

(Une production du Théâtre des Confettis, en collaboration avec le Théâtre Sortie de secours, présentée à la Maison Théâtre en 2019)

Personnages :

• Étienne

• Neus

Neus, l’arrière-grand-mère d’Étienne, apparaît. Elle chantonne ; elle est dans la lune, dans son monde. Étienne l’observe. Après un temps, il se manifeste.

ÉTIENNE (doucement)

Grande-Yaya ? […] Hé ho ! […] Neus ? Neus !

NEUS

Ah ! […] Tu es là, enfin ! Mon arrière-petit-fils ! Comme j’ai de la chance ! Jamais je n’aurais cru que / Mais… qu’est-ce qu’il y a, tu as l’air inquiet… Ça ne va pas ?

ÉTIENNE

Heu non non… Ça va très bien… C’est juste que… que… (il improvise)

Je… heu… Toi… je me demandais… Yayo disait que t’allais pas bien, que tout s’embrouillait dans ta tête ?

NEUS

Ah ! Tu sais à quel moment on réalise qu’on est vieux ?

ÉTIENNE

Non.

NEUS

Quand on tombe sur le derrière et que, tout à coup, au lieu de rire, les gens s’inquiètent ! (Ils rient.) Ils ne le savent pas, mais je les entends pleurer, la nuit. (Elle pointe sa tête.) À cause de ça. (Temps) Qu’est-ce qui ne va pas ?

ÉTIENNE (évitant)

Ben… heu… Moi, ça va très bien… Moi, c’est mon père qui m’inquiète. Moi aussi je l’entends pleurer, la nuit…

NEUS

Octavio ? Ah oui ? Pourquoi ?

ÉTIENNE

Ben… Problèmes familiaux… Tu pourrais pas comprendre.

NEUS

Moi ? Mais pourquoi pas ?

ÉTIENNE

Ben… Dans ton temps, la télé, Internet et les gardes partagées, ça existait pas. Les familles, ça se séparait pas.

NEUS

Ha ! Tu crois que tout était simple et parfait à mon époque ?

ÉTIENNE

C’est sûr.

NEUS

Viens. Je vais te montrer quelque chose… Je vais te montrer… Mon histoire à moi…

3. Les mauvaises herbes de Jasmine Dubé

(Une production du Théâtre Bouches décousues présentée à la Maison Théâtre en 2010)

Personnages :

• Flore

• Momo

Le jardin de Flore est un mélange entre l’orphelinat et la pépinière. Les enfants sont dans des pots à fleurs, en attente de s’enraciner en pleine terre.

FLORE

Tu pleures, Momo ?

MOMO

Mais non, je pleure pas, Flore.

FLORE

Mais oui, on dirait bien que tu pleures, Momo. C’est le départ de Bastarache qui te fait pleurer ?

MOMO

J’ai toujours peur que les gens que j’aime partent, Flore. Comme toi. J’ai peur qu’un jour tu t’en ailles. P comme partie, partir, plus là…

FLORE

Sois sans crainte, je partirai pas.

MOMO

Qu’est-ce que tu en sais ?

FLORE

J’en sais que c’est comme ça, c’est tout. C’est la vie que j’ai choisie : de vivre avec tous ces enfants qui m’arrivent de partout en attendant de trouver une bonne terre où planter leurs racines. Ma place est ici. Et j’y reste.

Photo: Rolline Laporte

MOMO

P comme pleur, pleurer, pourquoi…

FLORE (rassurante)

P comme parapluie, parasol, paravent. P comme…

MOMO

P comme parent, comme parenté, parental… (à nouveau inquiet) Et si tu deviens amoureuse, hein ? Et si tu deviens malade ? Et si tu deviens morte ? Qui va s’occuper de nous ? Des fois j’ai peur que tu commences à mourir, Flore. M comme mourir, M comme maman, maladie, mort…

FLORE

Non, non, Momo. M comme mémoire, mûrir, montagne…

MOMO (rassuré)

M comme musculaire, muscari, muscarire. (Ils rient.) M comme merci, mieux… Donne-moi ta main, Flore. Tu vois, je lis dans ta main qu’il y a un M. M comme maman. Et M comme Momo. Depuis que je suis tout petit, tu sais toujours trouver les mots pour me consoler. Tu sèmes les mots dans ma tête. Tu les fais pousser dans ma main.

FLORE

Et j’ai pas fini de semer des mots dans ta tête et dans ta main. Tu me trouveras toujours sur ton chemin, mon petit Momo.

MOMO

Hé ! Je suis presque aussi grand que toi. J’ai encore soif, Flore.

FLORE (prenant l’arrosoir)

Oh ! bien sûr, bien sûr, mon petit.

4. Les haut-parleurs de Sébastien David

(Une production du Théâtre Bluff présentée à la Maison Théâtre en 2018)

Personnages :

• Le Fils

• Le Voisin

Chez le Voisin. Il tient dans ses mains les morceaux de ce qu’était le bibelot d’enfant de chœur.

LE VOISIN

Je l’ai pas encore mis à la poubelle

Je sais pas

On dirait que j’ai pas été capable de /

LE FILS

Tu veux-tu que je le fasse ?

LE VOISIN

Peut-être bien

(Temps)

Tu sais

Ce qui est absurde là-dedans

C’est que j’ai été enfant de chœur plus jeune

LE FILS

Ah oui ?

Photo: Yanick Macdonald

LE VOISIN

C’était plutôt commun à l’époque

Toute cette éducation religieuse

T’en as de la chance

Peut-être que tu peux pas t’en rendre compte

Mais t’en as de la chance d’être né dans une société qui te laisse le choix

Moi je

Je me retrouvais pas dans ce que le curé disait

Je me retrouvais pas là-dedans

J’entendais juste des mots se perdre dans l’écho de l’église

Mais il était pas question de parler de ça à qui que ce soit

C’était tout bas que je me disais ça

Tout bas

Je me disais que je voulais autre chose

Même si je savais pas encore quoi

Et puis

Il y a eu cette messe-là

Un certain dimanche

Peut-être que c’était Pâques

Je suis pas sûr

En tout cas

L’église était bondée

C’était chaotique

Des enfants

Beaucoup d’enfants dissipés

Et leurs parents qui l’étaient tout autant

C’était

Et tout d’un coup

En plein milieu de la messe

Alors que le curé parlait parlait et parlait

Et que personne semblait l’écouter

Les cloches

Ont

Retenti

Comme ça

Sans raison

Le curé avait pas encore fini

C’était une erreur

Et cette erreur-là a surpris tout le monde

Je me rappelle que personne a parlé

Personne a bougé

Pas même le curé

Jusqu’à ce que la vibration des cloches disparaisse complètement

Pour la première fois

J’ai senti que tout le monde avait vibré en même temps

Et dans ces quelques secondes d’arrêt

Le jeune garçon que j’étais vibrait un peu plus que tout le monde

Parce qu’il comprenait

Sans même avoir besoin de mots

Que son accès au sacré allait passer par autre chose

LE FILS

La musique

LE VOISIN

Et qu’il pouvait exister de rares moments comme celui-là

Où le temps semble s’arrêter

Où tous les éléments s’alignent pour que les cœurs puissent battre

En même temps

Le Fils s'approche du Voisin.

LE FILS (tendant ses mains)

Donne

Je vas aller jeter ça

Le Fils se dirige vers la poubelle et jette les morceaux de porcelaine.

LE VOISIN

Merci

Mon ami

LE FILS

De rien

Mon ami

LE VOISIN

D’ailleurs

Tu sais ce que je réponds aujourd’hui

Quand on me demande ce que je fais ?

LE FILS

Non

LE VOISIN

Demande-le-moi

Vas-y

Demande-moi ce que je fais

LE FILS

OK

Qu’est-ce que vous faites dans la vie

Monsieur ?

LE VOISIN

Moi ?

J’organise le chaos

J’assemble des morceaux de tout et de rien

Autant ce qui flotte dans l’air du temps

Que ce qui traîne par terre et qu’on piétine

Pour en faire quelque chose qui résonne autrement

Et toi

T’as une idée de ce que tu veux faire de ta vie ?

LE FILS

Non

Pas encore

Mais y va falloir que je commence à trouver une réponse à cette question-là

Parce qu’on me la pose quand même souvent