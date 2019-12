1923-2019: Claude Régy, saine hypnose

Le metteur en scène, mort jeudi à 96 ans, savait tordre l’espace et le temps au point de plonger les spectateurs dans un état second. Une oeuvre visionnaire qui sublima de grands acteurs (de Gérard Depardieu à Isabelle Huppert) et de grands textes (de Maeterlinck à Duras) « créateurs d’images et de sensations ».



« Jean-Claude Ameisen dit que la mort est une façon de sculpter le vivant. Parce que chaque seconde, un million de cellules meurent, parce qu’elle est donc présente dans notre organisme, jusque dans la vie foetale. De cette mixité entre la vie et la mort je me suis toujours occupé. On les dit antinomiques ; or, elles coexistent. Chercher dans cette direction donne beaucoup de force. » Claude Régy lisait beaucoup d’ouvrages scientifiques, se souvient-on grâce à cette interview donnée au journal Le Temps en 2017. Il les adorait pour leur façon de nous forcer à l’humilité, c’est-à-dire à relativiser la connaissance humaine sur le vivant. Au moment où l’on apprend la mort du plus phénoménologue des metteurs en scène, survenue ce 26 décembre à l’âge de 96 ans, vient la frustration de n’en savoir pas plus sur ce qu’eux, auteurs scientifiques, auraient à dire de cette oeuvre à part. Elle déploya à l’international et depuis cinq décennies bien plus que des spectacles, des dispositifs pour percevoir autrement, écouter des mots chargés d’une autre épaisseur, et contempler plus intensément.

Quelle serait donc la réponse des neurosciences et de la philosophie de l’action à cette énigme : pourquoi, dans les plus grandes mises en scène de Régy — pour nous, disons celle de l’Ode maritime de Fernando Pessoa (2009) — ce sentiment d’un autre espace-temps ? L’impression que si l’on jetait une balle depuis la salle vers le plateau, elle ne retomberait pas selon les lois gravitationnelles, mais freinerait sûrement sa vitesse, dévierait son cours, flotterait un temps dans l’espace avant de se déposer délicatement au sol, sous les pupilles dilatées de tous les grands acteurs qui ont accompagné Régy : Isabelle Huppert, Delphine Seyrig, Sami Frey, Gérard Depardieu (dont il fut le découvreur), Jean-Quentin Châtelain ? Une autre question à poser aux spécialistes de la cognition : pourquoi certains spectateurs accèdent-ils à ces états d’hypnose, quand d’autres sombrent dans un ennui abyssal et pouffent devant l’étrange élocution des acteurs, à qui Régy demandait souvent d’inventer « un langage d’avant les langues », qu’il s’agisse d’interpréter Peter Handke, Jon Fosse ou Edward Bond ?

Silence monacal

Il arrivait, même à ses plus grands admirateurs, de rester en dehors de cette curieuse galaxie ou de lutter pour y accéder. Pas tant en raison des thèmes abordés, lesquels n’avaient rien de primesautier — en gros la folie et la mort, en particulier les mondes suicidaires avec Sarah Kane, Georg Trakl et Marguerite Duras -, que de cette lenteur et de ce silence face auxquels nos cerveaux hyperconnectés semblent comme atrophiés ou démunis. Régy, en tout cas, avait fait de ce qu’il supposait être la « paresse » des spectateurs un objet de guerre. Une guerre difficile à mener. Devant sa mise en scène d’Intérieur de Maurice Maeterlinck, avec des comédiens japonais, présentée à Avignon en 2016 — spectacle pour lequel il avait exigé un silence monacal de la part des spectateurs un quart d’heure avant l’entrée en salle -, la moitié du public dormait pendant la lente scène d’ouverture. C’était parfois le prix à payer. Au micro de Laure Adler sur France Culture, face à Claude Régy lui-même qu’il admire tant, le chorégraphe Jérôme Bel analysait justement : « Il y a toujours ce truc des dix premières minutes où l’on se dit qu’on ne va pas supporter, que c’est intenable et puis ça bascule et d’un coup on entend. Et on trouve ça normal de parler avec cette lenteur. Et après on ne supporte rien d’autre. »

Civilisations orientales

Du moins, tout dépend du « on ». Dès la fin des années 1950, Régy se concentre sur des textes « créateurs d’images et de sensations » et ralentit le tempo. Les critiques le pourrissent. Heureusement, lui préfère s’en remettre à Maeterlinck (auteur belge du début du XXe siècle) qui considérait le silence comme la forme extrême de la communication, et au tao, philosophie de la Chine ancienne qu’il pratique jeune, et qui enseigne l’idée que du vide naît le plein. Quelques années auparavant, ce fils de protestants avait quitté l’université de droit et Sciences-Po pour se former au théâtre auprès de Charles Dullin, et fréquente alors le Théâtre des Nations, lieu incontournable de l’après-guerre destiné à accueillir les créations du monde entier. C’est là qu’il découvre l’art visionnaire du Polonais Tadeusz Kantor, mais aussi le nô et le bunraku. Lorsqu’il jettera, quelques décennies plus tard, un regard rétrospectif sur son oeuvre en confiant ne s’être jamais senti « trop français », ce sera l’occasion de rappeler justement ça : à quel point il se sentait davantage connecté aux civilisations orientales plutôt qu’à la tradition théâtrale hexagonale. Il n’a d’ailleurs pas monté beaucoup d’auteurs français (mais ne parlait pourtant aucune langue étrangère), et quand ce fut le cas, il choisit Marguerite Duras qui se sentait orientale et Nathalie Sarraute qui se présentait avant tout comme une juive russe.

Sa rencontre avec Duras accentue d’ailleurs l’écart qu’il avait déjà creusé vis-à-vis de la tradition théâtrale de l’époque. En 1967, la romancière l’invite à adapter sur scène son roman L’Amante anglaise, et l’incite plus largement à monter des textes non théâtraux. C’était bien avant que l’on glose autour du théâtre « postdramatique » (théorie de la fin des années 1990) et Claude Régy militait déjà pour une forme d’art multimédia qui abolirait enfin la vieille hiérarchie entre texte, corps, espace, lumière, matière. Il disait qu’il travaillait contre la rationalité occidentale, elle qui somma longtemps le théâtre de « faire la lumière » sur un texte. Régy, lui, travaille l’obscur, l’irrésolu et les énigmes. Pour l’éclairage, seul décor de ses pièces, il cherche une zone impalpable entre ombres et lumières. Pour les salles, il privilégie des petites jauges, plus évidentes pour travailler les gros plans, et cherchera souvent des espaces flottants, vagues, dilatés, des « espaces perdus » selon ses mots — du titre de l’ouvrage devenu référence du théâtre contemporain qu’il publiait en 1998 — comme la ruine magique qu’est le théâtre des Bouffes du Nord à Paris, où il fit jouer Isabelle Huppert dans 4,48 Psychose de Sarah Kane en 2002.

« Supprimer Avignon »

« C’est lui qui fait les spectacles que les petits jeunes sortis d’école devraient faire, le plus radical de tous », vantait encore Jérôme Bel sur France Culture en 2012. Claude Régy, en effet, particulièrement vénéré des danseurs et des chorégraphes, a incarné au théâtre le mythe du papy encore vert, bien plus vert et intransigeant que ceux censés l’être aujourd’hui. Et qui ne risquait déjà plus grand-chose, en 2001, quand il confiait à Libé : « Pensez à ce que l’on voit dans les rues d’Avignon pendant les tristes semaines où se manifeste cette monstruosité qu’est le Festival et qui ressemble plus à une foire-exposition qu’à quelque chose qui aurait encore quelque lien avec l’art. D’ailleurs, il faudrait supprimer le Festival d’Avignon pendant plusieurs années, qu’on oublie cette infection pour avoir idée de reconstruire autre chose. Et pareil pour l’ensemble des maisons de la culture. La situation est alarmante, mais c’est celle de toute notre société, on a le théâtre que l’on mérite. » Il tentera de rectifier ce tir, en enseignant notamment à l’école du Théâtre national de Bretagne, soucieux qu’il était des liens intergénérationnels : « Maintenir ce contact m’importe, expliquait-il encore à Libé. Ne pas laisser les jeunes entre eux et les vieux entre eux. Dans les écoles où j’ai travaillé, j’ai pris des élèves et je les ai fait jouer. On y trouve des acteurs qui ne sont pas encore déformés, sclérosés. Comment voulez-vous demander à Daniel Auteuil de réfléchir sur le langage ? »

La réflexion, pour sa part, l’aura hanté toute sa vie. Le langage donc, pour mieux envisager la mort, son grand sujet, celui-là même qui le liait autant au théâtre nô dans lequel les frontières entre vie et mort sont toujours fluctuantes. À ce sujet, il écrivait dans son dernier ouvrage, publié en 2016, judicieusement intitulé Du régal pour les vautours : « Dès l’instant de la mort, on ne peut plus avoir aucune appréhension de ce qu’est la mort. C’est ça qui m’intéresse. […] On pense que c’est à cause de mon âge et de la proximité avec la mort que je suis comme obsédé par [elle] dans mes spectacles. Ce n’est pas du tout vrai. » Ce serait oublier, en effet, qu’il aura passé plus de soixante ans de théâtre à en faire une matière vive.