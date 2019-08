La création avant le répertoire sur les scènes de Québec

La saison théâtrale d’automne, qui accueille à Québec la nouvelle salle du Diamant, laisse voir cette année une prédominance marquée de la création sur le répertoire. Tour d’horizon.

Si le Trident ouvre avec Le cercle de craie caucasien, de Brecht, dans une mise en scène d’Olivier Normand, pour fermer en novembre avec La duchesse de Langeais (après son brio dans L’avare et Amadeus, Jacques Leblanc s’y voit confier une nouvelle tête d’affiche), de Tremblay, dont la création avait lieu en 1968, la saison fait place pour le reste à des textes beaucoup plus récents.

La Bordée lance pour sa part la saison avec une nouvelle production de Lentement la beauté, du Théâtre Niveau Parking. Michel Nadeau, qui était de la création en 2003, assure ici la mise en scène, alors que Hugues Frenette et Véronika Makdissi-Warren reprennent également du service.

Le Périscope, quant à lui, ouvre avec Le miel est plus doux que le sang, soulignant les 30 ans du Théâtre Sortie de Secours. Présentée en 1995, la pièce dirigée par Philippe Soldevila imagine, dans le Madrid des années 1920, la rencontre de Dalí, de García Lorca et de Buñuel.

Des titres inédits

Ce sont surtout les textes récents qui dominent la saison théâtrale. À ce chapitre, deux jeunes habitués marquent un retour. Pascale Renaud-Hébert, dont on a pu apprécier déjà Sauver des vies en 2016 et Le jeu l’année suivante, revient à La Bordée où elle présente Hope Town, dans laquelle le retour d’un frère disparu est prétexte à l’exploration des non-dits qui peuvent grever une famille. Jean-Denis Beaudoin, qui signait le sombre Mes enfants n’ont pas peur du noir en 2014 et l’étonnant Épicerie en 2016, revient pour sa part au Périscope avec Dévoré(s), qui risque de faire une belle place au décalage entre horreur et réalisme qu’affectionne l’auteur.

Premier Acte, dont c’est le créneau, garnit évidemment le portrait avec son habituelle suggestion de découvertes. Fièvre, de Rosalie Cournoyer, lancera le bal en septembre avec une proposition pour trois comédiens, autour de la relation d’aide et de la santé mentale. La compagnie Kill ta peur, après La fille qui s’promène avec une hache livrée l’an dernier sur les mêmes planches, fait quant à elle un retour avec Amour amour, dans laquelle un groupe d’individus réunis dans un étrange décor, reprenant à zéro la question de ce qui nous unit, tâchera de bâtir une nouvelle façon de bâtir du lien. Nikki ne mourra pas, du collectif des Soeurs Amar, proposera finalement en novembre le récit, entre théâtre, cirque et musique, d’une adolescente gravitant dans la proximité d’une mère dépressive et alcoolique.

Dans un survol qui n’arrive pas à l’exhaustivité, soulignons en terminant le passage au Périscope de Constituons !, projet par lequel des citoyens ont travaillé à doter le Québec d’un texte fondateur ; après les rencontres qui ont mené à la rédaction de ce texte, le pilote du projet, Christian Lapointe, vient présenter la construction théâtrale qu’il a tirée de cette expérience collective.