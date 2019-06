Au calendrier: de bien beaux fruits à cueillir à La Chapelle

L’automne de La Chapelle Scènes contemporaines apportera une moisson de 23 projets. Son premier fruit sera Tshishikushkueu de Natasha Kanapé Fontaine, qui adapte son recueil Bleuets et abricots. Septembre verra le retour de Katie Ward avec Imaginationreality,de même que le passage de la chorégraphe Lucie M. May et du danseur 7Starr dans Anima / Darkroom. La Chapelle renouera aussi avec Phénoména pour Numain de Stéphane Crête. En octobre, on verra le troisième opus de B + B + B, Beside de Marie Béland, de même que Contre la suite du monde de Jean-François Boisvenue et Claire Renaud. Novembre marquera le retour de Mani Soleymanlou avec Zéro, en plus de programmer Jeff Koons et de remettre à l’affiche Rather a Ditch de Clara Furey. Décembre mettra en lumière Michel Faubert, avec Le chant du silence, et Renée Robitaille pour Nues.