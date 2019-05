Bouffée d’air frais aux Francos, Ariane Moffatt à la proue

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

La longue liste des spectacles extérieurs gratuits des Francos est sortie, du costaud qui tient serré-serré en près de 120 concerts alliant vétérans et relève enfiévrée. En cadeau d’ouverture,a imaginé un « néo-soul-disco-pop-électro funky show » complètement déjanté. La grande scène accueillera aussi les jeunes et fougueuxet, sans oublieret. La fibre nostalgique bruissera au son de, deset desDu 14 au 22 juin, plusieurs autres scènes s’animeront, dont celle de La relève, où l’on verra entre autres défileret. En formule plus costaude, on pourra entendreouen plus de fêter plusieurs anniversaires, dont les 20 ans de carrière deet les 30 ans d’Amère America deSans compter les voix deou. Et tant d’autres. Infos à francosmontreal.com.