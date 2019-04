Coeurs à l’unisson au Carrefour de théâtre

Le Carrefour international de théâtre accueillera en tout onze spectacles d’ici et d’ailleurs du 23 mai au 8 juin 2019. Parmi lesquels on retient, outre un Rimini Protokoll et un Mouawad en garde partagée avec le FTA, Nassim, une performance de l’Iranien Nassim Soleimanpour, mais aussi un doublé bruxellois d’Yves Hunstad et Eve Bonfanti, du cirque avec Le pas grand chose de Johann Le Guillerm et le Pinocchio de Joël Pommerat. D’ici, on pourra rattraper quelques bons coups, dont le Post Humains par Édith Patenaude et Dominique Leclerc et Hidden Paradise d’Alix Dufresne et Marc Béland. Et renouer avec le déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant… ?.